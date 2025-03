Klimaatverandering kan ervoor zorgen dat meer schildpadden vrouwtjes worden

at 8: 00 am

…maar sommigen van hen beginnen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, melden mariene biologen MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK en ROBIN SNAPE van de Universiteit van Exeter

De stijgende temperaturen op aarde vormen een bijzonder acute bedreiging voor de zeeschildpadden ter wereld. Dat komt omdat de temperatuur van een schildpaddennest bepaalt het geslacht van het nageslacht.

Aan land komend op een strand (vaak het strand waar ze uit het ei zijn gekomen), gebruiken zeeschildpadden hun flippers om voorzichtig het zand eruit te scheppen en nesten in de vorm van een kolf te maken in het zand waarin ze hun eieren leggen. Er is geen moederlijke zorg voor deze nesten – hun succes hangt volledig af van de omgeving.

Warmere nesten leveren meer vrouwelijke jongen op, maar minder jongen overleven de volwassenheid zodra de temperatuur boven een kritische grens uitkomt.

Tenzij zeeschildpadden een manier vinden om de stijgende temperaturen in hun nesten tegen te gaan, kan klimaatverandering leiden tot een toenemend aantal vrouwtjes en minder nakomelingen – een angstaanjagend scenario voor zeeschildpadbiologen zoals wij.

Gelukkig waren we blij te ontdekken dat groen en onechte karetschildpadden die in Noord-Cyprus broeden, arriveren eerder in het jaar om een ​​deel van de gevolgen van de stijgende broedtemperaturen te compenseren.

Jonge groene zeeschildpad (Stefan Hunt)

Sinds het begin van de jaren 1990 is de Vereniging voor de Bescherming van Schildpadden en ons team aan de Universiteit van Exeter werken samen om de groene zeeschildpadden en onechte karetschildpadden die op de stranden van Noord-Cyprus nestelen, in de gaten te houden en te beschermen.

Elke zomer patrouilleert een team van toegewijde vrijwilligers langs neststranden om elk gelegd nest te registreren. Ze plaatsen temperatuurdataloggers in deze nesten en taggen elk vrouwtje dat ze tegenkomen.

Het resultaat is een unieke database met meer dan 1,300 individuele vrouwtjesschildpadden waarvan de datum, locatie en het succes van het uitkomen van hun nesten bekend zijn.

Met behulp van deze database konden we aantonen dat sinds 1992 groene en onechte karetschildpadden in Noord-Cyprus elk jaar meer dan een halve dag eerder nestelen (groene schildpadden 0.61 dagen, onechte karetschildpadden 0.78 dagen). Voor het midden van de jaren 2000 waren er geen schildpadden geregistreerd die nestelden vóór juni, maar nu verwachten we vanaf begin mei behoorlijk wat nesten te zien.

Voelen de seizoenen steeds vreemder voor u? U bent niet de enige. Klimaatverandering verstoort de kalender van de natuur, waardoor planten vroeg bloeien en dieren op het verkeerde moment tevoorschijn komen.

Dit artikel maakt deel uit van een serie, Wilde seizoenen, over hoe de seizoenen veranderen – en hoe ze er uiteindelijk uit zouden kunnen zien.

Als de temperaturen blijven stijgen met de huidige snelheid, schatten we dat de onechte karetschildpadden elk jaar een halve dag eerder moeten gaan nestelen om de huidige geslachtsverhoudingen te behouden. Om te voorkomen dat de uitkomstpercentages dalen, moeten ze elk jaar 0.7 dag eerder gaan nestelen.

Dit betekent dat onze onechte haaien voorlopig hun nestdata vroeg genoeg verschuiven om de huidige broedtemperaturen en dus de geslachtsverhoudingen en het succes van het uitkomen te behouden. Goed nieuws.

Hoewel ons onderzoek naar onechte karetschildpadden reden geeft tot optimisme, is er geen garantie dat de vrouwtjes elk jaar eerder en vroeger zullen blijven nestelen. Om te proberen te begrijpen of dit het geval zou kunnen zijn, wilden we achterhalen of de temperatuur de belangrijkste factor was die dit eerdere nestelen aanstuurde.

Temperatuur is niet alles

Voor individuele groene schildpadden hebben we bevestigd dat de temperatuur een belangrijke factor is om ze eerder te laten nestelen. We ontdekten zelfs dat individuele vrouwtjes 6.47 dagen eerder nestelen voor elke graad Celsius stijging in de zeetemperatuur.

We hebben echter ook aangetoond dat hoe vaak een vrouwtje eerder heeft gebroed en hoe vaak ze eieren legt in een broedseizoen, een even groot deel van de variatie in haar legdata verklaren. Deze observaties hebben belangrijke effecten als we nadenken over wat er gebeurt met de populatie groene zeeschildpadden als geheel.

Onechte karetschildpad (Pixabay)

Als gevolg van beschermingsmaatregelen zoals het beschermen van de nesten tegen predatie en het verplaatsen van nesten die te dicht bij de hoogwaterlijn liggen, hebben we een grote toename van de populatie groene zeeschildpadden gezien op onze onderzoekslocatie in Noord-Cyprus. Sinds 1992 is het aantal gegroeid van 55 nesten per jaar tot meer dan 400.

Het begrijpen van de huidige trend van vroeger nestelen is ingewikkeld. Maar voor nu kunnen we er zeker van zijn dat zeeschildpadden net genoeg doen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan – wat fantastisch nieuws is.

De schildpadden doen hun best. Nu is het aan ons om de voortdurende bescherming en langetermijnmonitoring van deze charismatische oceaanambassadeur te waarborgen om hen de beste overlevingskans te geven in onze veranderende wereld.

Heb je geen tijd om zoveel over klimaatverandering te lezen als je zou willen?

Ontvang in plaats daarvan een wekelijks overzicht in uw inbox. Elke woensdag schrijft de milieuredacteur van The Conversation Imagine, een korte e-mail die wat dieper ingaat op slechts één klimaatprobleem. Sluit u aan bij de ruim 40,000 lezers die zich tot nu toe hebben geabonneerd.

Ook op Divernet: GROENE TURTLE SEX-VOORSCHRIFTEN: NIEUWE OORZAAK VAN ZORG, HET WONDER VAN ZEESCHILDPADDEN, 400 UUR DUIKEN ALS BIO-STUDENT OPKOMT VOOR TUMORUSSCHILDPADDEN, TROPISCHE SCHILDPADDEN OP VOLG – DIEP VAN BINNEN