Nu boeken: 6 manieren om te duiken

Maffia aanbod

Duikers krijgen een besparing van £200 per persoon per week aangeboden in een resort op Mafia, een Tanzaniaans eiland dat bekend staat om zijn duikmogelijkheden. Pole Pole Lodge is een ‘boetiek’-pand met 10 eigen badkamer bungalows op palen boven het strand, samen met een eetbar en een spa.

Het duiken vindt plaats vanuit het zusterhotel Mafia Island Lodge, een PADI 5*-duikcentrum dat dagelijks bootduiken aanbiedt vanuit traditionele dhows, kantduiken en een scala aan cursussen.

De dhowEr wordt gezegd dat het duiken zich uitstrekt van de beschutte en ondiepe Chloe Bay met zijn koraalriffen tot aan de muren van Dindini en Juani met hun rondvarende haaien en schildpadden.

Pole Pole Lodge over de maffia

Slaapkamer in Pole Pole Lodge (duik wereldwijd)

De speciale aanbiedingsprijs van £2,275pp, verlaagd van £2,474, omvat internationale en binnenlandse vluchten, zeven nachten B&B, luchthaventransfers, 10 bootduiken, lokale belastingen en een gratis dagelijkse excursie. Het is geldig gedurende de hele maand september en van 16 november tot en met 19 december dit jaar, en is verkrijgbaar via Duik wereldwijd.

Eén eiland-één resort op Zanzibar

Niet ver weg in de Indische Oceaan en ook in Tanzania opende The Cocoon Collection onlangs een ‘één eiland-één resort’-pand dat wordt aangekondigd als ‘de ultieme luxe van Zanzibar’.

Bawe Island ligt op 15 minuten varen met de speedboot vanaf Stonetown (of als u zin ​​heeft, kunt u altijd de helikopter nemen) en bestaat uit 70 villa's, elk met privézwembad en butlerservice.

Duiken op Bawe Island (The Cocoon Collection)

Er zijn niet minder dan vijf restaurants om tegemoet te komen aan de “gourmetfilosofie” en een spa, maar Bawe beschikt ook over “de meest complete en volledig uitgeruste duik- en watersporten van heel Zanzibar”, waarbij de duikactiviteiten worden beheerd door het Dive Mission SSI-centrum.

“Bawe's Reef wordt beschouwd als een van de meest adembenemende van Zanzibar, met een unieke duikplek: de wateren herbergen een buitengewoon scala aan tropische vissen en zeeleven, gemakkelijk te verkennen, zelfs voor beginnende duikers”, zegt het centrum, zonder te veel weggeven over wat duikers zouden kunnen verwachten.

Kamerprijzen in een Sunrise Villa voor gasten op basis van halfpension beginnen vanaf US $ 1,700 per nacht (twee delen) – details van De Cocoon-collectie.

Reserveer vooruit voor Komodo-manta's

Manta Expeditions kijkt vooruit naar 22 juli 2026 en een liveaboard-reis van 10 nachten naar Komodo National Park in Indonesië, wanneer het van plan is te duiken op locaties waaronder gerenommeerde manta-schoonmaakstations zoals Karang Makassar en Manta Alley, waar roggen zich vaak verzamelen in grote aantallen om te socialiseren en te paren.

Het bedrijf werkt samen met de Britse liefdadigheidsinstelling Manta Trust om reizen met een wetenschappelijk doel te organiseren, en het park heeft het hele jaar door een van de grootste populaties rifmanta's ter wereld, inclusief de zwarte variant. De wetenschappers zullen afbeeldingen van identiteitsbewijzen met foto verzamelen en gasten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het zoeken naar nieuwe manta's en deze een naam te geven.

Rifmantarogkieuwen (Guy Stevens / Manta Trust)

Andere locaties zoals Batu Bolong, Crystal Rock en Shotgun zullen naar verwachting duikattracties bieden, zoals grote scholen trevally, witpuntrifhaaien en barracuda's en koraaltuinen, met overvloedige beestjes zoals hengelaarsvissen, spookfluitvissen, mimische octopussen en naaktslakken. van Pink Beach, Wainilu en Tiga Dara.

De boot is de Indo-meester die groot is op 47 m en plaats biedt aan maximaal 18 gasten in negen kamers met airconditioning, eigen badkamer hutten.

Terwijl de route draait om ontmoetingen met manta's, zullen Komodovaranen zeker een kijkje nemen op de meegeleverde gelijknamige eilandtour.

Prijzen beginnen vanaf US $ 5,150 pp (ongeveer £ 3,925) voor een hut (twee delen) met luchthaven- of hoteltransfers, maximaal vier duiken per dag en de Komodo-tour. Bezoek Manta-expedities of e-mail Manta Trust-gids Niv Froman op info@mantaexpeditions.com.

De kleinste van de Malediven?

Klein resort maar het duikcentrum ziet er groot genoeg uit (Boutique Beach)

Als 'boutique' een andere manier is om 'aan de kleine kant' te zeggen, denkt Dive Worldwide dat Boutique Beach wel eens het kleinste resort van de Malediven zou kunnen zijn. De touroperator beschrijft het als een perfecte locatie om de duikmogelijkheden van South Ari Atoll te waarderen, waarbij de aantrekkingskracht nu nog verder wordt vergroot door de beschikbare besparingen van 30%.

Het zeskamerresort ligt op het eiland Dhigurah in het zuidoosten van het atol en is ontworpen en gebouwd voor duikers door duikers, zegt het. Er is een restaurant en een lounge, maar houd er rekening mee dat dit een 'droog' resort is (geen alcohol).

Duiken dhoni (boetiekstrand)

Vanuit het duikcentrum kunnen de helderhoofdige gasten maximaal drie duiken per dag maken met meer dan 50 locaties waaruit ze kunnen kiezen, waaronder het nabijgelegen Kuda Rah Thila en, waarvoor een safari van een hele dag nodig is, Manta Point.

Het zeeleven varieert van naaktslakken via scholen snapper tot grijze rifhaaien en gigantische trevally, waarbij walvishaaien “altijd aanwezig” zijn op het atol.

Reist u vóór 31 oktober en boekt u meer dan zeven dagen vooruit met Duik wereldwijd, kunt u die 30% besparen op all-inclusive accommodatie. Zeven nachten in een Deluxe kamer worden daardoor teruggebracht tot £ 2,495, inclusief vluchten vanuit Groot-Brittannië, speedboottransfers en maximaal twee duiken per dag.

Voor visliefhebbers

Boven en onder: de zeldzame Trimma cavicapum grondel (Blue Safari Seychellen)

De zeldzame blauwgestreepte pygmee-grondel is een nieuw geïdentificeerde vis die eigen lijkt te zijn aan de Alphonse-groep van de buitenste eilanden van de Seychellen. Het werd gevonden op het St. François-atol.

De Seychellen herbergen 880 vissoorten en oorspronkelijk werd gedacht dat dit een grondel was. Trimma dalerocheila, tot twee exemplaren van de verschillend gekleurd en gemerkt Trimma cavicapum gevonden en onderzocht.

Lokale duikorganisatie Blue Safari Seychelles denkt dat de 'nieuwe' grondel alleen te vinden is op Alphonse en, verder naar het zuiden, Astove, waar er onlangs een werd gefotografeerd. Duikbezoekers worden uitgenodigd om “de buitengewone biodiversiteit te ervaren en als een van de eersten getuige te zijn van de nieuwe soort dwerggrondel in zijn natuurlijke habitat”.

Volgens het centrum betekent het warme, voedselrijke water van het atol dat Alphonse enkele van de beste duiken in de Indische Oceaan biedt.

Het eiland heeft een PADI 5*-duikcentrum met 24 locaties binnen een halfuur varen met de boot, en deze zouden vol zitten met exotische en kleurrijke vissen, maar ook met schildpadden, Napoleon-lipvissen en mantaroggen. Diepe drop-offs en ondiepe plateaus bij St. François worden ook bezocht.

Blue Safari Seychellen zegt dat het een actieve rol speelt in oceaanonderzoek en -behoud in dit deel van de wereld. Duikers worden uitgenodigd om mee te gaan op Alphonse met een duikpakket van zeven nachten inclusief alle maaltijden, dat US $ 9,710 pp (ongeveer £ 7,350) kost, inclusief vijf duiken met twee tanks en één duik met één tank en luchthaventransfers.

Orka en Breakers in Somabay

Duiken in de Rode Zee vanuit Somabay

Voor wellicht beter beheersbare vakantieprijzen, met betrouwbaar weer en vluchten vanuit Groot-Brittannië van niet meer dan vijf uur, is een resort met vijf accommodaties aan de Rode Zee een betrouwbare keuze. Somabay in de buurt van Hurghada.

Het heeft een huisrif dat toegankelijk is vanaf de 420 meter lange steiger en gemakkelijke toegang tot zo'n 20 bootduikplekken, zoals de Salem Express wrak en spectaculaire Tubya Arbaa-koraalkolommen, allemaal via Orca Dive Club.

De huisriffen zijn voorzien van koraaltuinen, schildpadden, barracuda's, roggen en af ​​en toe Wally de walvishaai, en Orca kan alles aan, van ontdekkingsduiken tot rebreathertraining.

Een hoek van het Somabay-complex (Steve Weinman)

De vijf hotels, gelegen op een geïsoleerd schiereiland van 1,000 hectare, bieden een breed scala aan prijzen en stijlen, hoewel veel duikers kiezen voor de ontspannen accommodatie die het dichtst bij Orca ligt, Breakers Duik- en surflodge, dat vorig jaar volledig werd gerenoveerd.

De tarieven voor een tweepersoonskamer met zeezicht beginnen bij £73pp per nacht, en je betaalt vanaf £41 voor een dag duiken op het huisrif en kan dat verdubbelen voor een dag bootduiken.

Ook op Divernet: NU BOEKEN: 8 DUIKVAKANTIE-IDEEËN, NU BOEKEN: 6 IDEEËN VOOR DUIKTRIP IN HET WIL, NU BOEKEN: ATLANTIS VERLEIDT FAMILIEDUIKERS, DUIK ALS EEN PRO: UITRUSTING INPAKKEN VOOR EEN DUIKREIS