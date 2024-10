Nu boeken: 6 extra duiktrips om te overwegen

'Ultieme' solo-uitstap voor vrouwen

Met zijn 270 kamers is Kandima Maldives een van de grootste eilandresorts op de Malediven, een locatie voor een “actieve levensstijl” die een breed scala aan attracties biedt, waaronder duiken, maar een van de beweringen is dat het de “ultieme solo-eilandvakantie voor vrouwelijke reizigers” is.

Het Kandima resort op de Malediven

Als u niet aan het duiken bent, belooft Kandima ontspanning, holistische spabehandelingen, yogasessies, snorkelen, parasailen, jetskiën, vissen, koraalbehoud, kunstlessen en cruises bij zonsondergang, maar ook meer energieke bezigheden zoals windsurfen, kajakken, tennis en volleybal, om nog maar te zwijgen van "10 unieke eetgelegenheden".

"Voor soloreizigers, met name vrouwen, is veiligheid een topprioriteit", staat er. Op het gebied van duiken vinden gasten niet alleen het duikcentrum Aquaholics, maar ook een toegewijde duikveiligheidsfunctionaris en een decompressiekamer op locatie.

Het rif verkennen

Een verblijf van zeven nachten in november voor eenpersoonsgebruik in een strandvilla met uitzicht op de lagune en directe toegang tot het strand kost vanaf US $ 575 (£ 440) per nacht op basis van volpension, inclusief een resorttegoed van $ 100. Gebruik van watersportuitrusting eenmaal per dag, 20% korting bij de A la carte Ook een driegangendiner bij de Flames Grill en een fotoshoot van 30 minuten behoren tot de mogelijkheden.

Er zijn ook enkele aanbiedingen voor multi-duiken: 6-11 kost $ 60 per stuk en 12 of meer $ 55, hoewel je een boothuur van $ 15 voor één en $ 25 voor twee moet toevoegen - alle Aquaholics-prijzen zijn te vinden hier.

Kandima Maldiven ook een last-minute boekingsaanbieding met tot 40% korting op verblijven vóór 23 december als de boeking vóór eind oktober wordt gemaakt.

Rijd, duik en bespaar £400 op Bonaire

Franse keizersvis

Als u zin ​​heeft in een verblijf in het bekende Buddy Dive Resort op Bonaire in november, Duik wereldwijd biedt een besparing van £400 per stel per week.

Het pakket omvat voorzieningen voor de "drive-and-dive"-stijl van duiken die Bonaire beroemd maakte, met autohuur en tanks om onbeperkt kustduiken langs de westkust van het eiland mogelijk te maken, met een keuze uit maximaal 60 gemarkeerde duiklocaties. Zes bootduiken zijn ook inbegrepen.

De gehele kustlijn is aangewezen als zeepark en er zijn meer dan 470 vissoorten waargenomen, waaronder karetschildpadden, reuzenhengelaarvissen, gevlekte adelaarsroggen en zeepaardjes.

Het rif ligt op slechts 10 meter van de kust, de watertemperatuur bedraagt ​​gemiddeld 29°C, het zicht is vaak meer dan 30 meter en Bonaire ligt dicht bij het vasteland van Zuid-Amerika, ruim ten zuiden van de orkaangordel.

Kustduiken op Bonaire

Het resort, dat informele en ontspannen accommodatie in appartementstijl biedt, heeft ook een eigen huisrif. Naast het on-site PADI 5* Buddy Dive Centre is er een zwembad, een Buddy Rangers' kids club en een keuze aan restaurants.

De speciale aanbiedingsprijs vanaf £ 2,595 pp is inclusief retourvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, transfers, zeven overnachtingen (waarvan twee met een partner), autohuur, zes bootduiken en een bijdrage aan het natuurbehoudfonds.

Grotere rit voor Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards krijgt een nieuw schip, Quino Del Mar, die zal vervangen Quino Del Guardian wanneer het volgend jaar juli wordt gelanceerd. De operator neemt al boekingen aan voor trips naar Socorro en de Zee van Cortez.

De stalen romp Quino Del Mar is groter dan zijn voorganger met 36m en een breedte van 8m, en ook groter dan de andere boot in de vloot, Rocio del Mar, waarbij de exploitant meer ruimte, stabiliteit en comfort belooft tijdens de mogelijk lange overtochten over de Stille Oceaan.

Nog in aanbouw: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Het heeft 10 dubbele eigen badkamer cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, computer-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja Californië from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

De zomer gaat door in Spanje

Duikboot Les Illes

Geef de zomer in Europa nog niet op – tot eind november is de watertemperatuur ideaal om de zeebodem van Costa del Montgrí, het natuurpark van de Medes-eilanden, te verkennen, zegt Hotel & Duiken Les Illes in L'Estartit, aan de Spaanse Middellandse Zeekust.

Duikcentrum Les Illes werd in 1985 opgericht en de duikboot brengt u in slechts 10 minuten naar het beschermde zeereservaat. Daar kunt u duiken in de posidoniavelden en talloze indrukwekkende vissoorten, vaste zeedieren en schaaldieren bewonderen.

Een verblijf van acht dagen en zeven nachten op basis van volpension met 12 bootduiken kost vanaf 774 euro (£650). Er zijn budgetvluchten beschikbaar naar Girona vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het Infiniti liveaboard is een samenwerking aangegaan met Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, dat resorts in Dumaguete en Puerto Galera exploiteert en al lang een eigen liveaboard exploiteert, de 32m Atlantis Azorenheeft nu een partnerschap gevormd met wat het omschrijft als een ander "echt blauwwaterjacht", de Infiniti liveaboard.

Er staat dat na jaren van overweging Infiniti bleek een van de weinige vaartuigen te zijn die voldeed aan de strenge normen voor kwaliteit van service en waarde voor gasten. "Het is niet het typische bergingsvaartuig of houten kustvaartuig dat gewoonlijk als duikboot in de Filipijnen wordt verkocht", is het harde oordeel.

Infiniti werd in 2013 in Thailand gebouwd door duikers voor duikers en is een 39m volledig stalen boot met vier dekken en 11 hutten. Het heeft ook twee 5m RIB's. De verhuizing heeft de capaciteit van Atlantis meer dan verdubbeld, zo meldt de operatie, en u moet er misschien snel bij zijn, want het meldt dat het al tot ver in 2026 volgeboekt is.

Atlantis biedt ook weer duikfamilies de “Kids Dive Free” weken aan, waarbij volwassenen met hun kinderen onder de 18 jaar gratis kunnen duiken – dat wil zeggen: één betaalt, één mag gratis, zodat kinderen tijdens deze speciale weken gratis kunnen verblijven, eten en duiken.

Het gaat nog verder, met oudere familieleden van 18-30 jaar die in aanmerking komen voor halve prijs duiker of niet-duiker tarieven, en de laatste bood een gratis Try Scuba. Gezinnen met meer dan twee kinderen krijgen ook 50% korting op hun duiken. Let op, Atlantis biedt geen oppasservice.

De volgende KDF-weken in Puerto Galera zijn van 21 december tot 11 januari en in Dumaguete van 30 november tot 8 december en van 14 december tot 11 januari. Volgend jaar houden beide resorts de speciale weken van 1 tot 12 juli en van 23 augustus tot 6 september.

Tussen de reuzenmanta's

Manta-expedities neemt boekingen aan voor een duiktrip vanaf het land in Ecuador volgend jaar. Het Zuid-Amerikaanse land heeft 's werelds grootste geregistreerde oceanische manta (Mobula-birostris) populatie en bevindt zich op de migratieroute van de bultruggen. Rond de tijd van de expeditie arriveren 400-2,000 walvissen om te bevallen en te paren.

De basis is Isla de la Plata bij Manabi, onderdeel van het Machalilla National Park, en de reis van negen nachten loopt van 15-24 augustus 2025. Op dit moment bezoeken oceanische manta's zoveel mensen dat er 30-40 individuen kunnen worden geregistreerd tijdens een duikdag. Het zijn niet alleen de aantallen die groot zijn, maar ook de individuele roggen.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

De duikplekken herbergen ook een grote populatie groene schildpadden, rifvissen, murenen, ongewoon grote pijlstaartroggen en af ​​en toe zonnevissen.

Gasten krijgen de kans om baanbrekend onderzoek naar natuurbehoud te ervaren en eraan deel te nemen om de roggen te beschermen, in samenwerking met de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsinstelling Manta Trust en aangesloten Projecto Mantas Ecuador-wetenschappers. Ze zullen tags inzetten, biopsiemonsters verzamelen en identificatiebeelden fotograferen.

Accommodatie is in het Victor Hugo hotel en duiken met het Exploramar 5* PADI duikcentrum. De prijs van US $2,750 (£2,100) is inclusief B&B accommodatie (twee personen), transfers tussen Guayaquil Airport en Puerto Lopez, zes volledige dag privé boottochten naar Isla de la Plata met lunch, twee begeleide duiken per dag, gemeentebelasting, een begeleide tour over het eiland en een begeleide jungle tour. Maximaal aantal gasten is acht. Stuur een e-mail naar Niv op info@mantaexpeditions.com

