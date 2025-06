Nu boeken: 10 ideeën voor uw volgende duiktrip

at 9: 39 am

Het Four Seasons Resort Maldives in Landaa Giraavaru heeft een lijst met populaire data gedeeld voor spectaculaire bijeenkomsten met manta's in het UNESCO-biosfeerreservaat Baa Atoll. Deze lijst kan duikers en snorkelaars helpen bij het plannen en boeken van hun vakantie.

Op hetzelfde eiland bevindt zich het Maldives Manta Conservation Programme, het oprichtingsproject van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsinstelling Manta Trust, dat al twintig jaar lang de grootste gedocumenteerde roggenpopulatie ter wereld bestudeert.

Vorig seizoen (mei-november) werden er door experts en gasten van het resort 4,477 manta's waargenomen. Ook werden er 26 walvishaaien en negen duivelsroggen waargenomen.

Malediven manta (Tchami)

De experts hebben 469 uur gesnorkeld en gefreed om 1,168 mantaonderzoeken uit te voeren. Hun voorspellingen voor dit jaar zijn gebaseerd op een combinatie van maanfasen, getijdenkennis en planktonvoorspellingen.

De resterende warme data voor 2025 zijn volgens hen 9-13 & 23-27 juni, 8-12 & 22-26 juli, 7-11 & 21-25 augustus, 5-9 & 19-23 september, 5-9 & 19-23 oktober en 3-7 & 18 november (afhankelijk van variabelen zoals het weer en de stemming van de manta's).

Controleer het resort Manta-horloge Aanbiedingen die beschikbaar zijn voor twee personen bij een verblijf van minimaal vier nachten en die een Manta-on-Call (persoonlijke telefonische melding wanneer er manta's worden gespot) speedbootsafari en dolfijnencruise omvatten.

Nieuwe DW-reizen naar Mexico en de Malediven

Touroperator Dive Worldwide, die al meer dan 200 bestemmingen aanbiedt, introduceert in dit 25-jarig jubileumjaar nieuwe reizen naar Mexico en de Malediven.

Magdalena Bay, tussen de Mexicaanse eilanden Magdalena en Santa Margarita, biedt duikers en snorkelaars de kans om getuige te zijn van een sardine run, aangezien de baitballs van oktober tot en met december zeevogels, Californische zeeleeuwen, gestreepte marlijnen, grijze vinvissen, Brydevinvissen en andere roofdieren aantrekken.

Gestreepte marlijn in Magdalena Bay (Dive Worldwide)

De prijs voor deze weeklange liveaboard-reis begint bij £ 4,095 pp (twee personen op basis van een gedeelde kamer) en omvat zeven nachten aan boord en één nacht in een hotel, zes duiken plus snorkelen, transfers en retourvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Op de Malediven biedt Dive Worldwide zowel nieuwe resort- als liveaboard-aanbiedingen. Makunudu Resort beschikt over 36 rietgedekte bungalows, een spa, restaurant, een huisrif en het Dive Ocean PADI 5*-duikcentrum. Zeven nachten volpension in een strandbungalow met negen begeleide duiken, internationale retourvluchten en speedboottransfers kost £ 4,195 p.p. (twee personen) en voor boekingen gemaakt vóór 30 juni voor reizen in september geldt een korting van 30% (£ 2,936 p.p.).

Makunudu Resort (duik wereldwijd)

De liveaboard-optie is op het vierdeks Spirit van de Malediven, met tochten in afgelegen wateren, van Addu Atoll tussen januari en april naar de minder bezochte noordelijke atollen waar u waarschijnlijk manta's en scholen haaien tegenkomt. Duik wereldwijd biedt een zevendaagse cruise op basis van volpension met maximaal 17 duiken, internationale retourvluchten en transfers voor £ 2,875 pp.

Gratis duiken op de Galapagoseilanden

Een Galapagos Aggressor liveaboard-ervaring van $ 7,300 is te winnen in een duikwedstrijd die zojuist is gelanceerd door apparatuurfabrikant Mares en Agressieve avonturen.

De "Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes" biedt elke Amerikaanse of Canadese duiker die een nieuwe Mares Quad Ci duiken-computer de kans om de onderwaterwereld te ervaren Free aan de hand van de Galapagos Aggressor III liveaboard.

Indien de computer Als een paard tussen nu en eind 2025 wordt gekocht bij een erkende Mares-dealer, hoeft de eigenaar alleen de Mares- of SSI-app te downloaden, een profiel aan te maken en zijn aankoop te registreren in de sectie Uitrusting. Zijn of haar naam wordt automatisch meegeteld en op 15 januari wordt een winnaar getrokken.

De prijs is een weeklange reis voor één persoon in een gedeelde luxe hut. Vliegtickets, transfers en nitrox zijn niet inbegrepen.

Naar Infiniti en verder met Adventurer

Het Infiniti liveaboard is bevestigd aan de Atlantis Philippines

Atlantis Philippines heeft de gevestigde onderneming overgenomen Infiniti liveaboard eind vorig jaar en zal naar verwachting in juli een upgrade uitvoeren voordat de dienstregeling voor de twee routes – Visayas North en Visayas South – wordt hervat met 30% korting op de standaardtarieven voor geselecteerde zomercruises.

Visayas North beslaat Malapascua, Southern Leyte en Bohol, terwijl de zuidelijke route Cebu, Bohol en Negros omvat.

De bestaande liveaboard van het bedrijf Atlantis Azoren is hernoemd Atlantis Avonturier om een ​​meer verkennende aanpak te weerspiegelen die "afgelegen, minder bezochte bestemmingen" omvat. Een van die routes die in juni start, is naar Camiguin op een Anda-route die ook Bohol, Silinog, Aliguay en Siquijor omvat.

Terug in het resort gaat Atlantis door met de “Kids Eat, Sleep and Dive Free” weken, met als doel om elk jaar 500 kinderen te behandelen en “de jongere generatie van onze duikgemeenschap te helpen groeien”. Bekijk de laatste tarieven op de locatie van Atlantis.

Zonne-uitbreiding op Zanzibar

Kamer met zwembad aan het strand (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, een nieuw boetiekhotel op Matemwe Beach in Zanzibar, is de nieuwste toevoeging aan het Tanzania-portfolio van de Sunshine Group.

Het heeft 16 kamers, twee zwembaden, een restaurant, een "eindeloos wit strand" en, het allerbelangrijkste, het duikcentrum Dive Point Zanzibar, eveneens onderdeel van de Sunshine Group. Dive Point is een PADI 5*-sterrenresort en ligt aan de noordoostkust van het eiland, tegenover het Mnemba-atol, dat volgens de organisatie een van de beste duiklocaties van Zanzibar biedt. Zonneschijn Azure

De Meden-ervaring

Duikboot Les Illes

Hotel & Diving Les Illes in het Zuid-Spaanse L'Estartit biedt duikers toegang tot het zeereservaat van de Medes-eilanden. Het belooft aangename temperaturen in en uit het water en veel te zien bij goed zicht onderwater deze zomer.

Het achtdaagse verblijf-en-duikpakket omvat zeven nachten volpension met 12 bootduiken vanaf 923 euro (£780) tussen 2 augustus en 6 september. Hotel & Duiken Les Illes

Duiken met reuzen vanuit Camp Dominica

Ontmoeting met potvissen op Dominica (EYOS Expditions)

Dominica is een van de weinige locaties met inheemse potvissen, en de Diving With Giants-ervaring biedt gasten de zeldzame kans om met hen te snorkelen in het Caribisch gebied. EYOS Expeditions en Camp Dominica organiseren elk jaar tussen november en april reizen, waarbij migrerende stieren zich bij de inheemse groepen walvissen voegen om te paren.

Expedities worden geleid door freediver en fotograaf Adam Slama en natuurbeschermer Jackson Mawhinney, samen met lokale 'walvisfluisteraar' Wendell Ettienne. In de prijs is een bijdrage aan lopend onderzoek naar de taal van de walvissen inbegrepen.

Gasten verblijven in villa's op de kliffen van het 6* Green Globe-gecertificeerde resort in Secret Bay, volgen yoga- en ademhalingsoefeningen en gaan op zoek naar walvissen vanuit het comfort van een Lagoon 55-zeilschip.

Alleen snorkelen is vereist, maar er zijn ook uitstapjes mogelijk voor duikers en freedivers. Camp Dominica is beschikbaar voor privégroepen met prijzen vanaf US$ 180,000 (£ 133,500) voor zes personen, hoewel maatwerk mogelijk is.

Er zijn ook twee geplande vertrekken beschikbaar in het seizoen 2025/26, waarbij individuen zich kunnen inschrijven voor $ 25,000 p.p. (£ 18,750). Meer informatie vindt u op Eyos-expedities.

Liefdesmanta's op Yin & Yang

Yin en Yang

Manta Expeditions, een organisatie die burgerwetenschapsreizen organiseert, is nu bezig met het derde jaar van haar partnerschap met ScubaSpa op de Malediven voor wat zij de “Love Mantas Week” noemt. Tijdens deze week duiken zij op beroemde plekken met manta’s, maar ook op minder bekende schoonmaakstations.

Daarnaast zijn er dagelijkse lezingen en workshops van wetenschappers van Manta Trust, die uitleggen wat de beste manier is om de bedreigde diersoort te beschermen.

De ScubaSpa-jachten zijn Yang (19-26 juli) en Yin (18-25 oktober) en prijzen voor een week aan boord beginnen bij US $ 2,950 pp (ca. £ 2,330) voor twee personen die een kamer delen.

Voor volgend jaar is de 500 Miles geboekt, een reis van 14 nachten op de Conte Max Liveaboard die gasten helemaal van Fuvahmulah in het diepe zuiden van de Malediven naar Male brengt. Onder de riffen bevinden zich rif- en oceanische manta's en meer dan 10 soorten haaien, waaronder tijgerhaaien en hamerhaaien.

Data voor deze Manta-expedities De reis vindt plaats van 22 maart tot en met 5 april 2026 en de prijzen beginnen bij US $ 4,590 pp (£ 3,460).

Aurora sluit zich aan bij Shack op Anguilla

Vorstelijke maanvissen (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Aurora Anguilla Resort & Golf Club is een partnerschap aangegaan met Scuba Shack om gasten naar eigen zeggen luxe duikervaringen te bieden. Er zijn vijf duiklocaties met wandwanden op eilanden voor de kust voor gevorderde duikers, zeven kunstmatige riffen (voornamelijk vrachtschepen met stalen romp) en 20 rifduiken tussen de 6 en 30 meter diep staan ​​op het menu.

Anguilla heeft vier beschermde en biodiverse zeeparken en, aldus het resort, geen grote cruiseschepen die het milieu vervuilen. Het belooft koraalriffen vol vis, groene schildpadden en karetschildpadden, zeegrasvelden, verpleegsterhaaien, rifhaaien en af ​​en toe tijgerhaaien, pijlstaartroggen, murenen en naaktslakken.

Het duikcentrum, op korte rijafstand van de Aurora Anguilla resort, wordt gerund door Matthew Billington, die meer dan 33 jaar duikervaring heeft.

Parkleven op Kreta

Ombrosgialos, locatie voor een nieuw duikpark (Google Earth)

Overweegt u Kreta voor een duikvakantie? De planningen voor aangekondigde duikprojecten in Griekenland bleken tot nu toe flexibel, maar het grootste eiland van het land hoopt duikers te verleiden met de opening van een duikpark in Ombrosgialos, vlakbij de haven van Chania, deze zomer. De bouw begon afgelopen oktober en de opening zou binnenkort voltooid zijn.

Er wordt naar verluidt een kunstmatig rif aangelegd over een oppervlakte van 60,000 vierkante meter (de grootte van acht voetbalvelden), met 37 speciaal ontworpen structuren en twee afgedankte oorlogsschepen, klaar voor de kolonisatie door het zeeleven. De diepte varieert van 8.5 tot 25 meter en is geschikt voor zowel beginners als ervaren duikers, die langs drie gemarkeerde routes worden geleid.

De kunstmatige riffen zouden gebouwd zijn en wachten op installatie. Dit onderwaterpark werd voor het eerst rond 2018 besproken, maar de overheid gaf pas in september groen licht voor het project en zou tot nu toe bijna een half miljoen euro hebben gekost. officieel toeristenbureau moet de nieuwste hebben.

Het ministerie van Cultuur en Sport van het land heeft ook aangekondigd dat het een nieuwe organisatie opricht, genaamd Dive in Greece, om het land te transformeren tot een belangrijke internationale freedivebestemming. Houd je vast.

