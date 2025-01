'Tijdmachine' Marshalleilanden krijgen eerste MPA

Het eerste nieuwe beschermde zeegebied (MPA) van 2025 is aangekondigd in de Marshalleilanden, een republiek in de Stille Oceaan. Het gebied moet een enorme haaienpopulatie en de grootste broedkolonie van groene zeeschildpadden van het land beschermen.

Het MPA, ofwel nationaal zeereservaat, beslaat twee afgelegen atollen met een oppervlakte van 48,000 vierkante kilometer rondom de meest noordelijke eilanden van het land, Bikar en Bokak.

Jonge groene zeeschildpad zwemt voor het eerst in de lagune van het Bikar-atol (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

De eilanden zijn onbewoond en worden door National Geographic Pristine Seas, dat nauw betrokken is geweest bij het verstrekken van de gegevens waarop de MPA is gebaseerd, beschreven als "twee van de meest ongerepte ecosystemen in de Stille Oceaan". De atollen moeten volledig worden beschermd tegen visserij.

De Marshalleilanden bieden bescherming als onderdeel van een beschermingsaanpak die ‘kijk naar de toekomst’ wordt genoemd. Reimaanlok, gebaseerd op culturele inzichten en traditionele kennis. Het idee is dat kustgemeenschappen samenwerken om hun eigen resource-managementplannen te ontwerpen voor duurzaam en eerlijk gebruik van lokale terrestrische en mariene hulpbronnen.

Een voorbeeld van gezond koraal: Voorrif van Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

“De oceaan zoals onze voorouders die kenden, verdwijnt,” zei Dr. Hilda Heine, president van de Marshalleilanden. “Zonder duurzame oceaanecosystemen stort onze economie, stabiliteit en culturele identiteit in.

“De enige manier om te blijven profiteren van de schatten van de oceaan is door deze te beschermen. Ik ben trots op het eerste zeereservaat van ons land, dat zeker niet het laatste zal zijn.”

Een school grootoogmakrelen aan de loefzijde van Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas-oprichter Enric Sala tijdens een duik (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"De oceaan is leven", zei Glen Joseph, directeur van de Marshall Islands Marine Resources Authority (MIMRA). "De oceaan van de wereld wordt gedegradeerd, maar we kunnen een deel ervan terugbrengen door te erkennen dat bescherming en voedselproductie elkaar niet uitsluiten.

“Het beschermen van gebieden met een hoge biodiversiteit levert voordelen op voor lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van vis en andere aspecten van een gezond milieu. Onze toekomst hangt af van het beschermen van onze oceaan.”

Tijdens een expeditie naar Bikar en Bokak in 2023 verzamelden Pristine Seas en MIMRA gegevens over zeeleven van het oppervlak tot een diepte van 2,340 meter, van lagunes en koraalriffen tot ver uit de kust, zoals destijds gemeld op Divernet.

School barracuda's voor de kust van Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Het team van wetenschappers en filmmakers deed visueel onderzoek naar koraalriffen en open wateren met behulp van duikapparatuur; ze lieten camera's op de zeebodem vallen; ze telden en identificeerden zeevogels; ze testten genetisch materiaal in het water; en ze verkenden onbekende diepere gebieden met behulp van een onderzeeër.

"De koraalriffen van Bikar en Bokak zijn een tijdmachine, alsof je 1,000 jaar geleden in de oceaan duikt", aldus Enric Sala, National Geographic Explorer in Residence en oprichter van Pristine Seas. "In deze afgelegen atollen zagen we de gezondste populaties koraal, reuzenmossel en rifvissen in de centrale en westelijke Stille Oceaan. Ze vormen onze beste basislijnen voor hoe de oceaan eruit zou kunnen zien als we hem echt met rust zouden laten."

Steephead papegaaivis bij Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

In samenwerking met lokale onderzoekers en overheidsfunctionarissen voerde het team 452 duiken uit rond de atollen Bikar en Bokak, evenals Bikini en Rongerik, en deelde hun wetenschappelijke rapport met beleidsmakers om de Reimaanlok.

Ze merkten op dat Bikar en Bokak de grootste broedplaatsen van groene zeeschildpadden en kolonies zeevogels van de Marshalleilanden herbergen, de hoogste koraalbedekking en dichtheid van reuzenmosselen in de centrale en westelijke Stille Oceaan hebben, een hoge mate van koraalbestendigheid tegen opwarming van de aarde vertonen en de grootste biomassa aan rifvissen in de tropische Stille Oceaan hebben.

Overvloedige reuzenmosselen in de lagune van Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



In het gebied leven ook veel kwetsbare soorten, zoals grote tandbaarzen, Napoleonvissen en bultkoppapegaaivissen; zeldzame paaiplaatsen voor vissen en parende haaien; en diepzeegemeenschappen met mogelijk nieuwe vissoorten, ongewervelde dieren en veel haaien.

Napoleonlipvis (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Grote school grijze rifhaaien voor de lijwaartse kanaal van Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas zegt dat Bikar en Bokak in contrast staan ​​met Bikini Atoll, dat na WO2 werd gebruikt als kernproefterrein. Op verzoek van MIMRA heeft Pristine Seas het atol bestudeerd om de Marshalleilanden te helpen bij het opzetten van hun eerste langetermijnmonitoringlocaties, met behulp van standaardmethoden voor gegevensverzameling met Rongerik Atoll als een ongebombardeerde referentielocatie.

Sinds 2008, National Geographic ongerepte zeeën zegt dat het heeft geholpen bij de oprichting van 29 van 's werelds grootste beschermde zeegebieden, met een totale oppervlakte van 6.8 miljoen vierkante kilometer - meer dan twee keer de grootte van India.

