Duikers uit Sydney laten zich 160 meter zakken op het scheepswrak van de Nemesis

Australische technische duikers hebben een ultradiepe afdaling tot 160 meter uitgevoerd om het wrak van het in Groot-Brittannië gebouwde stoomschip te onderzoeken Nemesis, dat 26 km van Wollongong in Nieuw-Zuid-Wales ligt.

Het schip was in 1904 volgeladen met kolen van Newcastle naar Melbourne op weg naar het zuiden, toen het in een zware winterstorm terechtkwam en verdween. Tweeëndertig mensen kwamen om het leven en in de daaropvolgende dagen spoelden lichamen en wrakstukken aan op Cronulla Beach. Wat nu vermoedelijk het wrak is, werd pas in 2022 gevonden.

De Nemesis (NSW-erfgoed)

De vier rebreatherduikers, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski en John Wooden, hadden negen minuten nodig om het scheepswrak te bereiken. Ze doken als onderdeel van de Sydney-project (Wollongong ligt ten zuiden van Sydney) en hebben het wrak beschreven als "een van de laatste mysteries in de wateren van Nieuw-Zuid-Wales".

De duik was aanvankelijk gepland voor 7 juni, maar de omstandigheden “die niet veel verschilden van de nacht van het zinken” zorgden ervoor dat de poging moest worden afgeblazen.

Het team kwam op 18 juni weer bijeen en verliet voor zonsopgang de haven van Wollongong op de charterboot Aquila voor de 90 minuten durende reis naar het wrak.

De zee werd ruw en er ontstond een tegenslag toen de stroming de lijn van het wrak rukte. Hierdoor ontstond er vertraging bij het ophalen van de lijn voor een tweede keer, die gelukkig wel bleef zitten.

Het inzetten van de schotlijn (Sydney Project)

De duikers tijdens hun afdaling op 112 meter (Sydney Project)

Uitgerust met DPV's, camera's en lampen gingen de duikers naar beneden en bij goed zicht op diepte konden ze het wrak van wat ooit een 73 meter lang schip was, vanaf een afstand van 30 meter zien.

Het duikteam had negen minuten de tijd om hun onderzoek uit te voeren. Ze landden op de boeg, die door de impact met de zeebodem was verpletterd, en bewogen zich naar midscheeps en weer terug.

Derrick (Sydney Project)

Verspreide steenkool (Sydney Project)

Lier (Sydney Project)

De brug (Sydney Project)

Zo hadden ze de tijd om te bekijken waar de brug had gestaan ​​en om videobeelden te maken van de schoorsteenpijp, de ketels, een boortoren, restanten van het dek en de verspreide lading kolen.

De duikers bleven nog eens zes uur lang opstijgen en hingen aan hun decompressiestation voordat ze rond 6 uur in de winterse duisternis weer boven water kwamen.

Duiker Rus Pnevski van het Sydney Project met DPV (Sydney Project)

Stoomveiligheidskleppen (Sydney Project)

Trechter (Sydney Project)

Kabeljauw boven het terras (Sydney Project)

Reddingsbootwieg (Sydney Project)

Bijna identiek

De ijzeren romp Nemesis werd in 1881 in Whitby gebouwd en werd tijdens de goudkoorts in de jaren 1890 ingezet voor het vervoer van vracht en passagiers naar West-Australië. In de latere jaren van het schip werd het alleen nog gebruikt voor het vervoer van steenkool en cokes.

Het rechtopstaande wrak werd bij toeval gelokaliseerd tijdens een zoektocht met behulp van sonar op de zeebodem naar verdwenen containers. De eerste beelden van de ROV-camera lieten schade zien aan het middenschip en de boegdelen, maar de identiteit van het wrak kon niet worden bevestigd.

Scan van het Nemesis-wrak (NSW Heritage)

Een later onderzoek door Heritage NSW, gerapporteerd on Divernet gaf vorig jaar aan dat het “zeer waarschijnlijk” was dat het schipbreuk leed onder de NemesisDe identificatie werd bemoeilijkt door het feit dat zoveel schepen die voor haar eerste eigenaar, de Huddart Parker Line, waren gebouwd, vrijwel identiek van ontwerp waren.

De duikers hoopten op een gegeven moment een definitief naamplaatje of zelfs de scheepsbel te vinden. Dat was, gezien de korte tijd dat ze konden uitrusten, een behoorlijke uitdaging.

Op de Aquila (Sydney Project)

“We willen graag nog een keer terug, voordat de winter voorbij is en de stromingen toenemen”, vertelden de duikers van het Sydney Project Divernet"Het is een dure operatie en we overwegen om fotogrammetrie van het wrak uit te voeren, maar we gaan proberen om financiële steun te krijgen van de overheid of bedrijven."

De duikers zijn van plan een korte documentaire te maken om hen te helpen deze ambitie te verwezenlijken. "Het wordt de eerste keer dat duikers fotogrammetrie op zo'n diepte proberen uit te voeren, maar we kunnen het – we moeten alleen de duiken uitvoeren", aldus het zelfverzekerde team.

