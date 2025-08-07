Recordval in harde koraalbedekking in Groot-Brittannië

Duikers kunnen op het Great Barrier Reef in Australië nog steeds veel aantrekkelijk hard koraal vinden, vergeleken met andere delen van de wereld. Maar het zijn de onderliggende trends die wetenschappers zorgen baren.

De harde koraalbedekking in het GBR is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van de hoge niveaus van de afgelopen jaren en is teruggekeerd naar bijna het gemiddelde op lange termijn. Dit benadrukt hoe onstabiel de situatie is geworden, volgens het laatste jaarlijkse onderzoeksrapport van het Australian Institute of Marine Science (AIMS).

Het GBR heeft de grootste jaarlijkse afname van de koraalbedekking in twee van de drie regio's (noordelijk, centraal en zuidelijk) ervaren sinds AIMS begon 39 jaar geleden met monitoren.

Gedeeltelijke verbleking en sterfte bij een Platygyra-kolonie in het centrale gebied (AIMS LTMP)

Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hittestress als gevolg van klimaatverandering, wat leidde tot koraalsterfte door de massale verbleking in 2024, maar ook door de impact van cyclonen en uitbraken van doornenkroonzeesterren.

In de noordelijke regio daalde de koraalbedekking over het jaar met bijna 25% tot 30%. In de centrale regio was er een kleinere daling van 13.9% tot 28.6% en in de zuidelijke regio daalde de koraalbedekking met 31% tot 26.9%.

Van een hoge basis

"De recordverliezen van dit jaar in de harde koraalbedekking kwamen van een hoog niveau, dankzij de recordhoogte van de afgelopen jaren", zegt Dr. Mike Emslie, leider van het Long-Term Monitoring Program van AIMS. "We zien nu een toegenomen volatiliteit in de niveaus van de harde koraalbedekking.

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

Dit fenomeen is de afgelopen 15 jaar ontstaan en wijst op een ecosysteem dat onder druk staat. We hebben gezien dat de koraalbedekking in relatief korte tijd heen en weer schommelde tussen recorddieptepunten en recordhoogtepunten, terwijl dergelijke schommelingen voorheen gematigd waren.

De koraalbedekking ligt nu in elke regio rond het langetermijngemiddelde. Hoewel het Great Barrier Reef er na de wereldwijde massale koraalverbleking relatief beter aan toe is dan veel andere koraalriffen ter wereld, waren de gevolgen ernstig.

Van de 124 onderzochte koraalriffen hadden er 77 een bedekking van 10-30% hard koraal, 33 riffen van 30-50% en slechts twee hadden meer dan 75% bedekking. Twee riffen hadden minder dan 10% bedekking.

Duiker bezig met een rifonderzoek (AIMS LTMP)

Koraalriffen gedomineerd door de Acropora soorten behoorden tot de soorten die het hardst werden getroffen door de massale koraalverbleking en de twee cyclonen, zegt Emslie.

"We hebben in het verleden al gezegd dat deze koralen het snelst groeien en als eerste verdwijnen, omdat ze gevoelig zijn voor hittestress en cyclonen. Bovendien vormen ze een geliefd voedsel voor doornenkroonzeesterren. De resultaten van dit jaar illustreren dat.

De besmetting met doornenkroonzeesterren is nog steeds gaande op verschillende riffen in het zuidelijke GBR, waaronder Tern Island (AIMS LTMP)

"Dit is ook de eerste keer dat we substantiële verblekingseffecten in de zuidelijke regio zien, wat leidt tot de grootste jaarlijkse daling sinds de monitoring begon."

De massale verbleking van vorig jaar, onderdeel van een wereldwijd fenomeen dat in 2023 op het noordelijk halfrond begon, was de vijfde in het GBR sinds 2016 en had de grootste impact tot nu toe, met hoge tot extreme verbleking in alle drie de regio's.

Er werd een lichte verbleking waargenomen op verschillende riffen in het noordelijke GBR, zoals deze Acropora-kolonie bij Lagoon Reef (AIMS LTMP)

"Dit jaar hebben de riffen in West-Australië ook de ergste hittestress ooit ervaren", aldus prof. Selina Stead, CEO van AIMS. "Het is de eerste keer dat we een enkele verbleking bijna alle koraalriffen in Australië zien treffen."

Volgens haar worden dergelijke gebeurtenissen heviger en frequenter, zoals blijkt uit de gebeurtenissen van 2024 en 2025. Het is de tweede keer in tien jaar tijd dat het rif in twee opeenvolgende jaren te maken krijgt met massale verbleking.

"Deze resultaten leveren sterk bewijs dat de opwarming van de oceaan, veroorzaakt door klimaatverandering, nog steeds aanzienlijke en snelle gevolgen heeft voor koraalrifgemeenschappen.

Veldwerk op het Groot Barrièrerif (AIMS LTMP)

“De toekomst van de koraalriffen wereldwijd is afhankelijk van een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het beheersen van lokale en regionale druk en de ontwikkeling van benaderingen om riffen te helpen zich aan te passen aan en te herstellen van de gevolgen van klimaatverandering en andere druk.”

AIMS' 2025 Langetermijnmonitoringprogramma kwantificeert trends in de status van GBR-koraalgemeenschappen en de nieuwste jaarlijkse samenvatting rapporteert de resultaten van rifonderzoeken van augustus 2024 tot mei 2025 en beoordeelt de impact van de massale verbleking van 2024.