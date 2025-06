Op weg om te duiken in de Vitu-eilanden

PIERRE CONSTANT bezoekt een vulkanische eilandengroep in Papoea-Nieuw-Guinea op de al lang bestaande liveaboard FeBrina voor een duik in de ongerepte natuur. Hij maakte de foto's.

Ik ontmoette Alan voor het eerst 35 jaar geleden in de exotische bar van het Kavieng Hotel in Kavieng, New Ireland. We hadden een levendig gesprek onder het genot van een paar drankjes.

Vandaag ga ik aan boord van de boot waarvan hij de eigenaar en kapitein is, de FeBrinaHij is bijna 68 en leek in zijn kleurrijke marlijnshirt wel twee keer zo dik! Hij herinnert zich mij als de Fransman die een duikcentrum oprichtte in Manus, op de afgelegen Admiraliteitseilanden in het uiterste noordwesten van het land. Dat is een kwart eeuw geleden.

FeBrina bij Walindi

De negen dagen durende duikcruise vertrekt vanuit Walindi in Kimbe Bay in de provincie West New Britain en gaat naar Vitu (aka Witu) Eilanden in de Bismarckzee. De passagiers zijn een kosmopolitische mix van vier Australiërs, drie Amerikanen, een Nederlandse ex-marinier en ik.

De bemanning uit Papoea-Nieuw-Guinea bestaat uit Francis, de ingenieur; hoofdkok en duikinstructeur Josie met haar drie assistenten, duikgidsen Lucas, Michael en Freddy; en matroos Vincent, die de hele dag nauwkeurig het dek schoonspuit!

Gebouwd in Australië in 1973, FeBrina is 25 meter lang en heeft zeven hutten met plaats voor maximaal 10 passagiers. De Australische schipper Alan Raabe kocht het in 1990.

Kapitein Alan Raabe

Het duikstation

De deklounge

Er zijn zeven duikdagen gepland met 4-5 duiken per dag – drie duiken in de ochtend, één in de middag en één nachtduik. De passagiers komen vanuit Port Moresby aan met Air Niugini, waarvan het vluchtschema de afgelopen maanden minstens drie keer is gewijzigd.

De eerste nacht breng ik door aangemeerd aan de steiger in Walindi. Om 5 uur 's ochtends begint de motor te brullen en om 6.30 uur spring ik uit bed voor de eerste duik. Nitrox is als pakket verkrijgbaar voor alle duiken.

De vulkanische Vitu-eilanden, voorheen de Franse Eilanden genoemd, beslaan 96 km² en liggen ten noordwesten van de Kimbe-baai. De vier grootste eilanden zijn Garove (Groot-Vitu), Unea, Mundua (Ningau) en Nareoa (Naragé).

Het laatstgenoemde eiland is het overblijfsel van een uitbarsting die rond 1892 plaatsvond en een 100 meter hoge tsunami veroorzaakte. Hierbij werden alle mensen op het nabijgelegen Ningau, op twee na, weggevaagd.

Van alle eilanden van Papoea-Nieuw-Guinea is New Britain het meest vulkanisch actief. Met een lengte van 520 km en een breedte van 146 km is het het grootste eiland van de Bismarckarchipel. De ketens van 27 vulkanen strekken zich uit over de gehele lengte, maar voornamelijk langs de noordkust (rond Rabaul) in het oosten en langs het Willaumez-schiereiland (rond Kimbe) in het westen.

De inheemse bevolking van New Britain valt uiteen in twee hoofdgroepen: Papoea's, die er al tienduizenden jaren wonen, en Austronesiërs, die er 3,000 jaar geleden arriveerden. Er worden minstens 50 verschillende talen gesproken op het eiland.

Inglis Reef

Ingenieur Francis

De eerste duik is bij een onderzeese berg in Kimbe Bay. Het zicht is uitstekend en het visleven is oké, maar de koraalverbleking is duidelijk zichtbaar bij de hoge watertemperatuur van meer dan 31 °C. De top van het rif, op 11 meter diepte, daalt tot 28 meter en verder.

Gebleekte anemoon, Inglis Shoal

We zien een kleine witpunthaai, scholen slanke eenhoornvissen (Neus hexacanthus), Vlaming eenhoorns (Neusvlamingii), doktersvissen, koraalbaarzen en zwarte snappers (Kleur niger), met grote, oorvormige oranje sponzen die een vleugje levendige kleur aan het landschap toevoegen. De witte anemonen met roze stinkdier-anemoonvissen (Amphiprion perideraion) zijn verrukkelijk.

Joelle's Reef, vernoemd naar Alans dochter, is een onderzeese berg met helder water en zonder enige stroming.

Vlaming eenhoornvis, Joelle's Reef

Een kleine school grootoogmakrelen (Caranx sexfasciatus) zweven boven het rif. Een barramundi-zeebaars (Cromileptes altivelis), de geelmasker doktersvis (Acanthurius dussumieri), enkele Teira vleermuisvissen (Platax teira), een wolk van piramidevlindervissen (Hemitaurichthys polylepis) en verschillende grote koraalbaarzen (Plectropomus oligacanthus) zijn hoogtepunten vandaag.

Grote oranje spons en duiker, Anne Sophie's Reef

Regenbooglopers bij Anne Sophie's Reef

Na de derde duik bij Anne-Sophie's Reef vertrekken we halverwege de middag naar de Vitu-eilanden. De oversteek over open zee zal naar verwachting zeven uur duren.

De perfecte kegel van de vulkaan Mt. Wangore rijst op 1,155 meter hoogte aan stuurboord in het warme zonlicht. Zodra we Kaap Hollmann, de noordpunt van het schiereiland Willaumez, passeren, wordt de zee ruw. Het diner verloopt gejaagd en sommige gasten verdwijnen snel naar hun hutten.

De 1.155 meter hoge berg Wangore

FeBrina Het anker gaat uit in een beschutte baai ten zuiden van het eiland Garove, en iedereen geniet eindelijk van een goede nachtrust. Garove, of Grote Vitu, is het grootste van de Vitu-eilanden en opmerkelijk vanwege de binnenste caldera. Deze is aan de zuidkant doorbroken, waardoor zeewater een krater van waarschijnlijk 3 km doorsnede kan overspoelen.

Nadat ze vóór de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers bezet waren, werden de Vitu-eilanden door de handelsgroep Burns Philp verworven voor plantages. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ze bezet door de Japanners. In 1 werd er een katholieke missiepost gevestigd in de grote caldera van Vitu.

Op pad voor een duik

Vroeg in de ochtend is de lucht bewolkt en regent het een beetje. Onze eerste twee duiken zijn bij Vitu Reef, voor de westkust van Garove. De vrij donkere wandduik laat weinig vis zien, afgezien van een school blauwe en gele fusiliers (Caesio teres) recht omhoog schietend langs de muur.

Duiken in de vroege ochtend op de drop-off, Vitu Reef

Koraallimorfiër, Vitu Reef

School van blauwe en gele fusiliers, Vitu Reef

Ik kom een ​​paar oranje tegen-vin anemoonvis met witte staarten (Amphiprion-chrysopterus). Zwemmend rond het punt wordt het levendig met een school middernachtsnappers (Macolor macularis), blauwvintonijn, rode snapper, sommige reuzenjacks (Caranx ignobilis) en een wolk van piramidevlindervissen (Hemitaurichthys polylepis).

De zon komt eindelijk tevoorschijn terwijl de boot oostwaarts vaart naar Vitu Harbour om voor anker te gaan. Een middagduik staat gepland op vulkanisch zwart zand.

Wirey Bay

Muckduik, Wirey Bay

Door de modderduik kan ik een keizersgarnaal zien (Periclimenes imperator) aan het werk op een zandviszeekomkommer (Holothuria scabra). Uit zijn hol steekt een nieuwsgierige blauwe lintaal (Rhinomuraena quaesita) lijkt niet te bekommeren om de macro-intenties van deze fotograaf.

Keizergarnalen op zandviszeekomkommer, Wirey Bay

Blauwe lintaal, Wirey Bay

Spinecheek anemoonvis, Wirey Bay

Mooie vaaskoralen (Turbinaria peltata) herbergen een verzameling jonge blauwstreepsnappers (Lutjanus kasmira). Verticale vatsponzen zijn indrukwekkend, en koraallimorfariërs mijn aandacht trekken. Een grote pijlstaartrog zoekt agressief in het zand, tilt een wolk grijs slib op en zet, zodra ik dichterbij kom, een paniekerige vlucht in.

Duiker verlaat het water, Vitu-haven

Kust van Wirey Bay

De nachtelijke duik bij Wirey Bay is niet zo geweldig, maar ik vind er wel veel heremietkreeften, een verlegen blauwgespikkelde rog en een langhoornkoffervis (Lactoria cornuta) aangetrokken door mijn zaklamp voor een macro-opname. Een vomerschelp (Strombus vomer) glijdt door de modder onder de boot en bekijkt mij komisch met zijn bewegende ogen.

Jonge gevlekte zeebarbelen gezien tijdens nachtduik in Wirey Bay

Langhoornkoffervis, Wirey Bay

Vomerschelp, Wirey Bay

Ningau Island maakt deel uit van de Mundua-eilanden in het noordwesten. Alan is van plan te duiken bij Goru's Arches, een afgelegen rif voor de kust, maar de eilandbewoners vragen botweg om een ​​vergoeding van een miljoen. bioscoop (£261,000) om de site te gebruiken! Waanzin.

Uiteindelijk vertelt Josie ons dat we gaan duiken bij Dicky's Knob, ten westen van Vitu Reef. Er is daar veel vis: een school oceanische trekkervissen (Gevlekte canthidermis), scholen fusiliers, blauwvintonijn en reuzenjack, zwarte jack (Caranx lugubris) af en toe, en hondstandtonijn (Gymnosarda eenkleurig).

Blauwe en gele fusiliers bij Dicky's Knob

Reuzenjack

Blauwvintonijn

Rond de onderzeese berg word ik verrast door een school regenbooglopers. Gorgonen en rode zweepkoraal zien er goed uit en de koepel is bedekt met anemonen, met enkele bolvormige, stekelige sponzen (Oceanapia sp).

Vroeg in de ochtend is Ningau Reef een wandduik in een kanaal waar een sterke stroming vanuit het noorden komt. Op 28 meter diepte stuit ik plotseling op vier prachtige zeilvinsnappers (Symphorichthys spilurus), een van mijn favoriete soorten.

Zeilvin snapper, Ningau Reef

Terwijl ik me omdraai om de stroming te trotseren, komt er uit het niets een grijze rifhaai op me af. Ik krijg het goed in beeld, wat maar goed ook is, want het is mijn enige ontmoeting met een haai tijdens de cruise.

Grijze rifhaai op 25 meter diepte, Ningau Reef

FeBrina Terwijl we lunchen, varen we de 200 meter diepe geul van de Garove-caldera in en laten we het anker zakken achter het kleine Peel Island. De vegetatie is weelderig en groen, met pandanus- en kokospalmen.

Wolkenformatie naast Garove Island

Spinnerdolfijnen bij zonsopgang, Garove Island

De katholieke kerk schittert wit onder de middagzon op een schiereiland dat naar het westen uitsteekt. Sommige jonge meisjes en kinderen komen er fruit en groenten verhandelen in hun kano's, waarbij ze ook roze frangipanibloemen als offer brengen.

Kinderen komen in hun kano fruit en groenten verhandelen, Garove Is

Kano van onderaf

Peel-eiland

De middagduik op een vulkanische, slibachtige bodem brengt je naar een diepte van gemiddeld 15 meter. Je ziet er oude boomstronken die vlak bij de kust zijn omgevallen en veel tonvormige sponzen, soms rond van vorm of lang en spoelvormig.

Peel Island, in de krater van Garove Island

Boomstronken in het blauw, Peel Island

Tryon's risbecia naaktslakken, Peel Island

We komen een paar Tryon's risbecia naaktslakken tegen (Risbecia tryoni), crèmekleurig met donkerblauwe vlekken en een witte aura en blauwe gordel. Er zijn ook Phyllidia coelestis en puistjes, zwart met witte puistjes en clusters van madeliefjeskoraal (Alveopora gigas) en vormden opvallende heuvels dicht bij de kust.

Zigzag-oesters en Porites-koraal, Peel Island

Madeliefjeskoraal

Gele sponzen in de krater

Gordijnen van geeloranje sponzen rijzen op onder een kleine klif; een goede plek voor sfeerfoto's terwijl de zonnestralen erdoorheen filteren.

Langwerpige tonvormige spons

Bij de volgende duik ontdek ik het roestige wrak van een oude vissersboot, een ronde, hersenachtige heuvel van Euphyllia parancora koraal en een zeldzame witte zeekomkommer met kleine stekels en zwarte vlekken omgeven door een witte halo die ik nog nooit eerder heb gezien.

Wrak van een vissersboot

Bloemenkoraalheuvel, Peel Island

De oostkant van Garove Island heeft wat ik beschouw als de beste riffen van de Vitu-eilanden en is waarschijnlijk Alans best bewaarde geheim. Hij neemt me na afloop met een sluwe blik op en vraagt: "Wat vond je van die duik?"

Lama Shoal

Voorbij Watuwabuna Cape, en voor de kust van een ankerplaats met dezelfde naam, is er op dit rif nauwelijks stroming. Het is net na zonsopgang en we gebruiken zaklampen om de wand te verkennen.

Ik heb problemen met mijn onderwatercamera. De zoomlens en zelfs de sluiter lopen zonder waarschuwing vast, en ik weet niet hoe ik het probleem moet oplossen. Terug in de hut lijkt de camera te werken, maar dan gebeurt het weer.

Ik overweeg om WD40 in het knopvenster van de behuizing te spuiten en als bij toverslag komt de kwestie is opgelost. Ik hervat het schieten zonder incidenten bij de volgende duik – met een school Teira-vleermuisvissen (Platax teira), slanke eenhoorns, regenbooghaaien, een school zwarte snappers, wolken oceaan trekkervissen, grote oogmakrelen, peddelstaartsnapper (Lutjanus Gibbus) en hoogvin koraalbaars.

Teira vleermuisvis bij Lama Shoal

Koraal tandbaars

Grootoog jack

Er is zelfs een grote school zwartvinbarracuda's (Sphyraena qenie) die in het blauw ronddwarrelt – het is een paradijs voor fotografen.

Zwarte barracuda, Lama Shoal

Zwarte snapper

Geelvintonijn keizersvis

Kaartkogelvis

Barney's Reef

Dendronephthya-koraal, Barney's Reef

De volgende ochtend zien we een identiek scenario, met een paar duiken bij dit vierkante rif verder ten noorden van Lama Shoal, met wanden aan alle kanten, tot 45 meter diep op het zand.

Scholen van grote jachtmakrelen, rode snappers (Lutjanus Bohar), zwarte en middernacht snapper die zich vermengen en een school langvin-drummers (Kyphosus vaigensis) zijn zichtbaar aan de rand van de afgrond.

rode snapper

School van longfin-drummers

Grote oranje spons op de muur bij Barney's Reef

Bovenop het rif bevindt zich een band van diagonale zoetlipvissen (Plectorhinchus lineatus) Houd me goed in de gaten terwijl ik heimelijk dichterbij kom. Een betoverende Kunie's chromodoris (Chromodoris kuniei), en een orang-oetankrab (Oncinopus sp) in bubbelkoraal maak mijn compleet foto sessie voortreffelijk – werkelijk een uitstekende duik!

Diagonale zoetlippen

Kunie's chromodoris

Orang-oetankrab in bubbelkoraal, Barney's Reef

Anemoon en sponzen, Barney's Reef

Imitatie doktersvis

De duikweek loopt ten einde wanneer kapitein Alan halverwege de middag besluit terug te keren naar Kimbe Bay. De volgende dag maken we onze laatste duiken. Om 9 uur. FeBrina laat het anker zakken in een beschutte baai aan de noordoostkust van het Willaumez-schiereiland.

Ik word om 5.15 uur wakker en controleer mijn tank en uitrusting bij het duikstation. Het is donker buiten en het regent. Een zwerm kleine vogeltjes die op stormvogeltjes lijken, vliegt rond de boot. De opgewekte Lucas vertelt me ​​dat we vanochtend bij een Japans vliegtuigwrak gaan duiken.

Duikgids Lucas

Japanse nul

Duikers op het Japanse Zero-wrak

Vanaf het einde

Vooraanzicht met steun

In een beschutte baai aan de voet van de berg Wangore ligt een iconisch vliegtuig. Het werd in 2000 door lokale vissers ontdekt op een woelige laag bruin slib op 15-17 meter diepte.

Het Japanse Zero-jachtvliegtuig werd geproduceerd in augustus 1942 en maakte deel uit van Airgroup 204, dat op 27 december 1943 vanuit Rabaul vertrok, terwijl de 1st Marine Division van de VS aan land ging bij Cape Gloucester op de zuidwestelijke punt van New Britain.

Door een technisch probleem landde piloot Tomi Haru Honda in ondiep water nabij het schiereiland Willaumez. De Zero heeft geen markeringen, maar is intact gebleven.

Grijze, korstachtige sponzen omhullen de romp als een lijkwade. Een van de rechtopstaande propellerbladen is voorzien van opvallende rode sponzen, met drie clusters bubbelkoraal aan de basis.

De propeller van de Zero met rode sponzen en bubbelkoraal

Freddie wijst op het machinegeweer links vleugel

Een opvallende witte anemoon, compleet met roze stinkdier-anemoonvis, heeft zich achter de open cockpit gevestigd. Freddie wijst naar het machinegeweer aan de punt van de linkerzijde. vleugel als geschilderde zoetlippen (Diagram afbeelding) sluipen rond, nieuwsgierig naar de bezoekers van die dag.

Conclusie

Decodag – Pierre in de krater van de vulkaan Mt Garbuna

Vrouwelijke Eclectus-papegaai in het bos van Mt Garbuna

Twee Blyth-neushoornvogels

De opwarming van de aarde en de stijgende watertemperaturen hebben de afgesloten Kimbebaai harder getroffen dan de Vitu-eilanden, die in verbinding staan ​​met de Bismarckzee. Ook een aantal harde koralen is aanzienlijk aangetast.

Dit geldt echter niet voor alle soorten, en zachte, zweep- en rode zweepkoralen blijven even spectaculair als altijd. Als de temperaturen in de loop van de tijd dalen en de omstandigheden weer normaal worden, kunnen koralen zich herstellen – duimen maar.

Pierre Constant is de auteur van het koffietafelboek uit 1998 Manus, Admiraliteitseilanden – Lost World Of The Titans (PNG) en loopt Calao-levenservaringNeem contact met hem op via calaolife@yahoo.com. Ontdek meer over het liveaboard FeBrina.

