De schoonheid van koraalriffen is de sleutel tot hun voortbestaan

Daarom hebben we een manier bedacht om die schoonheid te meten, leggen TIM LAMONT van Lancaster University en GITA ALISA en TRIES BLANDINE RAZAK, beiden van de IPB University in Indonesië, uit

Waarom maken mensen zich druk om koraalriffen? Waarom veroorzaken ze zoveel schade? bezorgdheid en verontwaardigingWat drijft mensen om naar grote lengtes naar beschermen en herstellen hen?

Dat komt natuurlijk deels door hun ecologisch belang en economische waarde – maar ook omdat ze prachtig zijn. Gezonde koraalriffen behoren tot de meest visueel spectaculaire ecosystemen ter wereld – en die schoonheid is verre van oppervlakkig.

Het onderstreept de waarde van cultureel erfgoed, ondersteunt de toeristische sector, stimuleert het beheer van de oceaan en versterkt de emotionele band van mensen met de zee.

Maar hoe kan zulke schoonheid worden gemeten? En als het vernietigd is, kan het dan worden herbouwd?

Traditioneel negeren veel programma's voor het monitoren en herstellen van koraalriffen hun schoonheid, omdat ze die te subjectief vinden om te meten. En dat frustreerde ons als team van wetenschappers. We wisten dat we deze belangrijke drijfveer voor koraalbescherming het meest effectief moesten benutten door schoonheid te meten.

In sommige opzichten is het een onmogelijke taak. Maar onze nieuwe studie pakt deze uitdaging aan en biedt een manier om de esthetische waarde van een koraalrif te kwantificeren en het herstel ervan te meten wanneer eerder beschadigde riffen worden hersteld.

Gezonde koraalriffen vol met verschillende kleuren, vormen en texturen worden beschouwd als een van de meest visueel spectaculaire ecosystemen op aarde (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Mars-programma

Ons internationale team van mariene wetenschappers werkt al een tijdje aan het Mars-koraalherstelprogramma (het grootste project in zijn soort) in Centraal-Indonesië. Hier werken lokale gemeenschappen en internationale bedrijven al meer dan tien jaar samen aan de herbouw van riffen die ooit door dynamietvisserij waren verwoest.

Bij deze illegale vismethode worden explosieven gebruikt om vissen te verdoven en te doden, zodat ze gemakkelijk verzameld kunnen worden. Tegelijkertijd worden koraalriffen in puin vernietigd, waardoor hele rifgemeenschappen in seconden worden weggevaagd.

Dit Indonesische project is al succesvol hergroeide koraalriffenMaar we wilden onderzoeken of dit programma de visuele aantrekkingskracht van een natuurlijk rif-ecosysteem had kunnen nabootsen.

Duikers werken samen om een rif te herstellen tijdens 's werelds grootste koraalrestauratieproject. De metalen frames ondersteunen individuele koraalfragmenten, die na verloop van tijd uitgroeien tot een hersteld koraalrif (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

We maakten gestandaardiseerde foto's van de zeebodem met instellingen die automatisch de witbalans en kleur aanpassen om de onderwaterlichtomstandigheden te compenseren. Dit stelde ons in staat om nauwkeurige kleuren vast te leggen onder consistente ondiepe wateromstandigheden op gezonde, gedegradeerde en herstelde riflocaties.

Toen hebben we online. enquêtes onder meer dan 3,000 deelnemers, waarbij hen werd gevraagd paren foto's te vergelijken en te kiezen welke ze het mooist vonden. Zo konden we elke foto beoordelen. Onze resultaten lieten zien dat mensen met zeer uiteenlopende achtergronden consistent dezelfde mening deelden over welke riffen mooi waren.

Of de respondenten nu jong of oud waren, uit landen met of zonder koraalriffen kwamen, of een verschillend opleidingsniveau en een verschillende bekendheid met de oceaan hadden, ze gaven over het algemeen de voorkeur aan afbeeldingen met een hoge koraalbedekking, levendige kleuren en complexe koraalstructuren. Dit suggereert dat er een gedeelde menselijke waardering is voor de schoonheid van bloeiende riffen.

Deze beoordelingen hebben we ook gebruikt om een op kunstmatige intelligentie gebaseerd algoritme voor machinaal leren te trainen om op betrouwbare wijze de visuele voorkeuren van mensen voor foto's van verschillende koraalhabitats te voorspellen.

Een gezond koraalrif in Sulawesi, Centraal-Indonesië (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

De resultaten van de enquête en het machine learning-algoritme waren hetzelfde. Afbeeldingen van herstelde riffen werden consequent net zo mooi beoordeeld als die van gezonde riffen, en veel esthetischer dan gedegradeerde riffen.

Dit is bemoedigend en belangrijk. Het laat zien dat inspanningen om deze charismatische ecosystemen te herbouwen de schoonheid die ze zo waardevol maakt, kunnen herstellen.

Herstel volgen

We ontdekten dat schoonheid sterk samenhangt met het aantal kleuren in de foto, de hoeveelheid levend koraal in de foto en de complexiteit van de vormen die de koralen vertonen. Tegelijkertijd werden afbeeldingen van grijze puinvelden met dode koralen en weinig leven consequent als laagste beoordeeld.

Uit onze resultaten blijkt dat het promoten van verschillende kleuren en vormen koraal niet alleen het zeeleven ten goede komt, maar ook de visuele, culturele en toeristische waarde van bloeiende koraalriffen herstelt.

Experts op het gebied van rifherstel kunnen dit bereiken door donorkoralen te selecteren: gezonde koralen die naar gedegradeerde locaties worden getransplanteerd om het herstel te bevorderen. Zo kunnen ze kleur en variatie toevoegen aan de riffen die ze planten.

Dit betekent ook dat het herstel van koraalriffen kan worden gevolgd met behulp van eenvoudige foto-gebaseerde monitoring, zoals die in ons onderzoek werd gebruikt.

Koraalriffen hebben langdurige zorg nodig om te overleven, te gedijen en hun schoonheid en ecologische functie te behouden. Om te voorkomen dat de eerste resultaten van het herstel snel verloren gaan, moeten dergelijke inspanningen gepaard gaan met voortdurende monitoring en onderhoud.

Ook de ontwikkeling van toerisme rond herstelde riffen moet zorgvuldig en duurzaam worden beheerd.

Herstel en duurzaam toerisme kunnen helpen de ecologische en sociale voordelen van prachtige, gezonde riffen te beschermen en te behouden. Uiteindelijk zal het herstel van prachtige riffen cruciaal zijn voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van maritiem toerisme, en voor het inspireren van mensen om goed voor de oceaan te zorgen.

