Vissers betalen om haaien vrij te laten – er zit een addertje onder het gras

Het stimuleren van vissersgemeenschappen om haaien en roggen die per ongeluk in hun netten zijn gevangen vrij te laten, kan een positieve stap zijn voor het behoud van de natuur, maar deze aanpak kan onbedoelde gevolgen hebben, legt HOLLIE BOOTH van de Universiteit van Oxford uit

Haaien en roggen behoren tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld, voornamelijk vanwege overbevissingZe worden soms bejaagd vanwege hun vinnen en vlees, maar vaker gevangen als bijvangst in netten die bedoeld zijn om andere vissen te vangen. De afname van deze roofdieren in de oceaan kan ontwrichten voedselwebben, schaden inkomsten uit toerisme en verergeren klimaatverandering door de veerkracht van ecosystemen in de oceaan te ondermijnen.

Het is echter moeilijk om de overbevissing van haaien en roggen te stoppen, omdat de sociale dynamiek eromheen complexVeel bedreigde soorten worden gevangen in kleinschalige, gemengde visserijen in tropische kustgebieden, waar huishoudens afhankelijk zijn van de vis die ze vangen – waaronder bedreigde haaien en roggen – voor voedsel en inkomen.

De afgelopen vijf jaar heb ik onderzocht hoe we zowel het zeeleven als de mensen die afhankelijk zijn van visvangst kunnen ondersteunen. Ik maak deel uit van een wereldwijd team van interdisciplinaire onderzoekers dat zich richt op de bescherming van haaien en roggen in kleinschalige visserijen in Indonesië.

Samenwerking tussen onderzoekers en vissers is een belangrijk onderdeel van elk succesvol natuurbehoudsprogramma (© Francesca Page)

Onze nieuwe studie, zojuist gepubliceerd in Wetenschap Advancessuggereert dat het betalen van vissers om bedreigde diersoorten vrij te laten, een stimulans kan zijn voor het behoud van de soort en het welzijn van de vissers kan bevorderen.

Zulke betalingen kunnen echter ook onbedoelde gevolgen hebben, die de doelstellingen voor natuurbehoud kunnen ondermijnen. Daarom is het erg belangrijk om prikkels zorgvuldig te ontwerpen en initiatieven tijdens de voortgang ervan grondig te evalueren.

Geschenk van God

Hoewel kleinschalige vissers niet per se op haaien en roggen jagen, worden bedreigde soorten als wigvissen en hamerhaaien wel regelmatig gevangen.

Miljoenen ernstig bedreigde haaien zoals deze wigvis worden elk jaar gedood doordat ze verstrikt raken in niet-selectieve visnetten (© Francesca Page)

In onze 2020 studieVissers vertelden ons vaak dat wigvissen en hamerhaaien "slechts bijvangst" zijn. Nader onderzoek wees echter uit dat vissers terughoudend blijven om de vangst van deze soorten te verminderen, omdat ze anders... voedsel en inkomen verliezen.

"Het levert meer geld op, ook al is het niet het doel", vertelde een visser ons. "Het is rezeki"(een geschenk van God). "Als ik het terugbreng naar de oceaan, is het Mubazir(verspilling en God zal ontevreden zijn).

Met deze kennis in ons achterhoofd hebben we de verschillende positieve en negatieve prikkels onderzocht die ons zouden kunnen motiveren vissers om hun gedrag te veranderenWe ontdekten dat voorwaardelijke contante betalingen, die vissers compenseren voor het veilig terugzetten van wigvissen en hamerhaaien in zee, een kosteneffectieve manier om deze soorten te behouden zonder dat dit ten koste gaat van de levensomstandigheden van de vissers.

Geïnspireerd door onze resultaten heb ik met studenten en collega's samengewerkt om een ​​kleine lokale liefdadigheidsorganisatie op te richten om onze bevindingen in de praktijk te brengen – Kebersamaan voor Lautan (een Indonesische uitdrukking die “samenzijn voor de oceaan” betekent).

We hebben ermee ingestemd om vissers te compenseren met contante betalingen – doorgaans US $ 2-7 (£ 1.50-5) per vis – als ze hun vangst melden. videos van wigvissen en hamerhaaien die veilig werden vrijgelaten.

Het testen van de prikkel

Stimuleringsmaatregelen kunnen echter op onvoorziene wijze het visgedrag veranderen. Zo kunnen vissers bijvoorbeeld hun vangsten verhogen om meer betalingen te ontvangen, ten koste van de instandhoudingsdoelen. Betalingen kunnen ook terechtkomen bij mensen die toch al minder zouden vangen, of kunnen budgetbeperkingen opheffen, waardoor vissers meer netten kunnen kopen.

Om te zien of en hoe de instandhoudingsbetalingen in de praktijk werkten, hebben we een gecontroleerd experiment, waarbij 87 schepen uit Atjeh en West-Nusa Tenggara in Indonesië willekeurig in twee groepen werden verdeeld.

Kleine vissersschepen in de haven van Atjeh, Indonesië (© Francesca Page)

De ene groep kreeg een vergoeding voor het uitzetten van levende vissen, de andere niet. We verzamelden gegevens over gemelde uitzetten en behouden vangsten van wigvissen en hamerhaaien, en over de tevredenheid van de vissers met het programma en het leven in het algemeen. Vervolgens vergeleken we de twee groepen.

Sinds de lancering van het pay-to-release-programma in mei 2022 zijn meer dan 1,200 wigvissen en hamerhaaien veilig vrijgelaten. Alle deelnemende vissers en hun families waren tevreden.

"We gebruiken het compensatiegeld om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. We hopen dat het programma in de toekomst doorgaat", aldus de vrouw van een deelnemende visser.

Het KUL-project slaat een brug tussen natuurbehoud en welzijn van de gemeenschap door vissers aan te moedigen ernstig bedreigde haaien en roggen vrij te laten (© Francesca Page)

Plot twist

Echter, onze experimentele gegevens Uit de eerste 16 maanden van het programma (mei 2022 – juli 2023) bleek een plotwending. Hoewel de compensatie het vrijlaten van levende vissen stimuleerde, suggereerden de resultaten dat sommige vissers hun vangsten doelbewust hadden verhoogd om meer geld te verdienen.

Mijn team en ik waren aanvankelijk geschokt door het resultaat. Zonder het rigoureus gecontroleerde experiment hadden we deze onbedoelde gevolgen echter nooit ontdekt.

Op basis van onze resultaten hebben we de compensatieprijzen herzien en het aantal gecompenseerde vrijlatingen dat elk schip per week kan claimen, beperkt. We testen ook een nieuw ruilsysteem voor vistuig, waarbij vissers hun netten inruilen voor visfuiken, die veel lagere bijvangstcijfers opleveren. Voorlopige gegevens suggereren dat deze veranderingen de effectiviteit van het programma hebben vergroot.

Rusdi, een lokale KUL-visser, duikt naar beneden om een ​​van de nieuwe visvallen te inspecteren (© Francesca Page)

Ons team in Oxford werkt nauw samen met andere lokale onderzoekers en natuurbeschermingsorganisaties om hen te helpen bij het ontwerpen en beoordelen van hun eigen lokaal afgestemde stimuleringsprogramma's.

Een ander recent onderzoek van een natuurbeschermingsorganisatie Voshaai Indonesië toont aan dat zijn alternatieve levensonderhoudsprogramma de vangst van bedreigde voshaaien met 10% heeft verminderd. meer dan 90%.

Hollie Booths samenwerking met vissers in Indonesië om de bijvangst van haaien te verminderen – film van Liam Webb

Positieve prikkels zijn een belangrijk instrument om de biodiversiteitscrisis op een rechtvaardige manier op te lossen. Het is oneerlijk en onrechtvaardig om te verwachten dat kleinschalige gebruikers van hulpbronnen in ontwikkelingslanden de meeste kosten van natuurbehoud dragen, vooral wanneer rijkere en machtigere oceaangebruikers – zoals commerciële visbedrijven – grote schade veroorzaken. negatieve gevolgen door overbevissing terwijl ze enorme winsten maakten.

Stimuleringsmaatregelen voor natuurbehoud moeten echter goed ontworpen en grondig geëvalueerd worden om te garanderen dat ze de juiste acties stimuleren en de beoogde resultaten opleveren.

Atjeh-visser (© Francesca Page)

Hollie Booth is een onderzoeksmedewerker, Conservation Science bij de Universiteit van Oxford. Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

