Duiken in Pemuteran

ARNE HODALIC is een zeer ervaren duiker, maar de macro-genoegens van het duiken naar dieren in noordwestelijk Bali in Indonesië waren iets totaal nieuws voor hem. Het draait allemaal om de vreugde van het verzamelen, zegt deze nieuwe bekeerling, die de foto's maakte

Het begon zoals de meeste slechte ideeën: tijdens een kop koffie en een informeel gesprek. Na jarenlang koraalriffen over de hele wereld te hebben verkend, dacht ik dat ik alles had gezien.

"Het gaat niet om oogverblindende kleuren of uitgestrekte riflandschappen; het is eigenlijk behoorlijk verontrustend," zeiden mijn nieuwe kennissen. Ik was geïntrigeerd.

Pemuteran in het noordwesten van Bali

Een maand later was ik op weg naar het noordwesten van Bali, met een overvolle koffer vol camera-apparatuur, klaar om te zien waar al die ophef over ging.

Op het eerste gezicht lijkt muck-diving de glamour van traditionele duikplekken weg te nemen en te vervangen door een podium voor het vreemde. Stel je een zeebodem voor van donker vulkanisch zand, modderig slib en, ja, af en toe een roestig blikje of twee. Niet bepaald het materiaal van een ansichtkaart. Toch is dit bescheiden decor de thuisbasis van enkele van de meest fascinerende wezens van de oceaan.

Van een afstand: eerst moet je een veelbelovende plek uitkiezen

De term "muck-diving" werd in de jaren 1980 bedacht door duiker Bob Halstead en sindsdien is Zuidoost-Azië het hart van het land geworden. Voor fotografen is het net als het verkennen van een antiekmarkt: elke duik belooft zeldzame, ongewone vondsten.

Deze gedegradeerde omgevingen maken het makkelijker om wezens te spotten die niet op koraalriffen leven of die daar veel moeilijker te vinden zijn. Zonder uitgestrekte koraalstructuren als dekking zijn ze beter zichtbaar en is hun dagelijkse leven makkelijker te observeren en fotograferen.

Een gedumpt voertuig is het waard om te onderzoeken om te zien wat erop leeft

Hoewel muck-diving op het eerste gezicht misschien niet iedereen aanspreekt, heeft het een toegewijde aanhang onder duikers en onderwaterfotografen die een pauze zoeken van de gebruikelijke verdachten. Dit is een kans om te duiken in een wereld die compleet anders is – en vol met echt speciale wezens.

Toen het moment van mijn eerste muck-dive dichterbij kwam, begon duiken in wat klonk als iemands vergeten achtertuin een vreselijk idee te lijken. Toen ik voor het eerst afdaalde naar de troebele bodem, was ik niet onder de indruk. De zeebodem zag er kaal uit – alleen slib, zand en hier en daar een plastic bekertje.

Dit is niet echt een groothoekgebied: je moet er dichtbij komen

Maar toen, terwijl ik bleef hangen en wachtte, begon het tafereel te veranderen. Een kleine beweging hier, een flits van kleur daar, en plotseling was de 'junkyard' levend.

Met de hulp van mijn gids Rafi, die een zesde zintuig leek te hebben om het onzichtbare te spotten, was het daar: een kikkervis die bevroren was als een chagrijnige buurman die opging in de achtergrond, een spookfluitvis die een drijvend blad imiteerde, een Octopus met griezelig gemak in het slib verdwijnen.

Kikkervis

Dit is hun domein, en daar te gast zijn is zowel vernederend als opwindend. Het is niet flitsend, maar het is op zijn eigen manier opwindend.

En omdat muck-diving meestal in ondiep, warm water wordt gedaan, hoef je niet te racen tegen decompressielimieten of luchtverbruik. Er is een vrijheid in deze duiken waardoor je je volledig kunt concentreren op het observeren en fotograferen.

Geduld is je grootste troef. Hoe langer je blijft hangen, hoe meer de zeebodem tot leven komt. Naaktslakken kruipen als kleine kleurrijke juweeltjes. Krabben en garnalen rennen ijverig rond, bouwen huizen en scharrelen naar voedsel.

En dan zijn er nog de hoofdacts: bobbitwormen, met hun buitenaardse kaken, en blauwgeringde octopussen, waarvan de schoonheid een dodelijk geheim verbergt.

Netvormige goniobranchus naaktslak

Porseleinen krab

Koraalbandgarnaal

Seizoensgebonden bezoekers dragen bij aan de spanning. Drakenzeemotten drijven over het zand als wezens uit de folklore. Nabootsende octopussen geven optredens en veranderen in andere dieren met bijna komische timing. En vliegende poon met hun vleugel-Achtig vinnen glijden elegant alsof ze je uitdagen om niet te kijken. Dit zijn niet zomaar foto- kansen; het zijn verhalen die je nog lang na de duik met je meedraagt.

Clown anemoonvis

Een decoratiekrab die echt los is gegaan

Langhoornkoffervis

Het is het soort duiken dat je verandert. Het verlegt je aandacht naar het kleine, het subtiele en het vreemde. Het is een oefening in geduld, waarbij de beloning komt naar degenen die de tijd nemen om goed te kijken. Je komt terug en vraagt ​​je af hoe vaak je iets bijzonders over het hoofd hebt gezien omdat het niet luid of duidelijk was.

Hier beneden zijn het de rustige dingen die de meeste indruk maken, als je bereid bent om op te letten en misschien een beetje te turen.

5 BESTE MUCK-DIVE SITES IN NOORD-BALI

1. MUCKBAAI

Wie houdt er nou niet van een goede muck-dive? Muck Bay biedt een ander gezicht dan de gebruikelijke koraalriffen, maar laat je daardoor niet misleiden. Het wemelt er van het leven – en wat een buitenaards leven is het!

DIEPTE: 2-12m

ALGEMENE BEWONERS: Naaktslakken, vliegende poon, garnalen, krabben, palingen, zeepaardjes, inktvissen

SPECIALE GASTEN: Frogfish, imitatie-octopussen, versierde spookfluitvissen

Sierlijke spookfluitvis

2. GEHEIME BAAI

Het verkennen van Secret Bay in Gilimanuk is een unieke ervaring. De ondiepe baai biedt muck-diving op zijn best, een levendig contrast met Menjagan of Pemuteran Reefs. Een zeer populaire schemerduikplek voor onderwaterfotografen en macroliefhebbers, beroemd om kleine buitenaardse wezens en de bobbitworm.

DIEPTE: 2-12m

ALGEMENE BEWONERS: Slangenalen, olijfkleurige zeeslangen, hengelaarsvissen, naaktslakken, garnalen, duivelsvissen, spookfluitvissen

SPECIALE GASTEN: Bobbit-wormen, zeeslangen, pitvissen, imitatie-octopussen, vliegende poon

Halgerda batangas naaktslak

3. PURIJ JATI

Een andere uitstekende plek om te duiken met een grote verscheidenheid aan zeedieren en verschillende soorten Octopus, geweldig voor macro-opnamen. De bodem bestaat uit zwart vulkanisch zand, waardoor het een perfecte achtergrond is voor contrastrijke close-ups. Omdat dit een ondiepe duikplek is, maken we er meestal het beste van en duiken we langer.

DIEPTE: 2-18m

ALGEMENE BEWONERS: Imitatie-octopussen, harlekijngarnalen, slangalen, Ambon-schorpioenvissen, pitvissen, sterrenkijkers

SPECIALE GASTEN: Harige hengelaarsvissen, blauwgeringde octopussen, kokosnootoctopussen, Shaun the Sheep-naaktslakken

Rif hagedisvis

4. MATAHARI

Matahari is een onlangs ontdekte macroduikplek in Pemuteran Bay. Wat het onderscheidt is dat het de enige duikplek is vlak bij de kust van Pemuteran waar de prachtige mimic OctopusAls je heel veel geluk hebt, kun je zelfs een glimp opvangen van een dugong of twee!

DIEPTE: 4-20m

ALGEMENE BEWONERS: Imitatie-octopussen, tuinalen, roze skeletgarnalen

SPECIALE GASTEN: Dugongs, blauwgevlekte pijlstaartroggen

Een paar anemoongarnalen

5. NAAKT STRAND

Nudi Beach is een geweldige plek om macro te duiken. De witte zandhelling met verspreide koraalplekken is de thuisbasis van veel naaktslakken, waaronder enkele zeldzame vondsten die bij bijna elke duik opduiken.

DIEPTE: 5-25m

ALGEMENE BEWONERS: Overvloed aan naaktslakken!

SPECIALE GASTEN: Zeemotten, spookfluitvissen, dansende garnalen, zeepaardjes, blauwgevlekte pijlstaartroggen

Krokodil platkop

Gemakkelijke duikers Bali Gemakkelijke duikers Bali is sinds 1998 een hoeksteen van het duiken in Noordwest-Bali. Als PADI 5* Eco Dive-Centre en Gold Green Vinnen lid, het combineert duurzaamheid met eersteklas service. Duikgroepen worden klein gehouden, zodat u zich altijd goed verzorgd voelt. Het team kent hun vak, de apparatuur is in uitstekende staat en ze zijn helemaal voor veiligheid. U kunt geweldige modderplekken verkennen of naar Menjangan Island gaan voor verticale koraalwanden in het enige nationale park van Bali. Of u nu een beginner bent of al meerdere duiken achter de rug hebt, het team zorgt ervoor dat u optimaal kunt genieten van uw tijd in Pemuteran.

Ook op Divernet: DE M-WAARDE OP EILANDEN VAN DE GODEN, HET DUIKEN OP BALI VERDELEN, HET PARADIJS EILAND BALI, GOED EN SLECHT GEDRAG OP BALI