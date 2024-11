Flores, toegangspoort tot Komodo

Draken, manta's, zeldzame wezens en overblijfselen van Hobbit-mannen wachten op de duiker die Komodo National Park bezoekt, een magisch reservaat, maar ook een dat zijn uitdagingen kent. PIERRE CONSTANT geeft zijn overzicht in woorden en beelden

De Indonesische archipel ligt op het kruispunt van drie grote tektonische platen: de Indo-Australische, Euraziatische en Pacifische. De Kleine Soenda-eilanden maken deel uit van de Westelijke Bandaboog, tussen Java en de Banda-eilanden, waarvan de oorsprong vulkanisch is in het Tertiair.

Het eiland Flores maakt deel uit van de binnenste boog van jonge vulkanische eilanden, die van west naar oost bestaan ​​uit Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo en Rinca, en verder door naar Solor, Pantar, Alor, Kambing en Wetar.

Het eerste vulkanisme dat Flores vormde, was onderzees. Tijdens het midden-Mioceen werden zandsteen en kalksteen onder water afgezet in bekkens die de vulkanische ruggengraat van Flores omringen.

Op het eiland zijn zestien fossielen gevonden, waaronder reuzenschildpadden en de 900,000 jaar oude dwergolifant Stegodon sondaariTot de fossielen van gewervelde dieren behoren onder meer de Komodovaraan (Varanus komodoensis), krokodil en de olifantachtige Stegodon floresensisDeze zeer endemische fauna werd uitgeroeid door een grote uitbarsting.

In 2003 groef Theodore Verhoeven stenen artefacten en de botten op van Flo, een 25-jarige vrouw van iets meer dan 1 m lang van 18,000 jaar geleden. Ze vertegenwoordigde een nieuwe soort, Homo floresensis, beter bekend als de Hobbit Man, zou 100,000 jaar lang in de grot hebben gewoond waar ze werd gevonden.

Schedel van Flo, de originele 'Hobbit-vrouw'

Fossielen van 47 individuele stegodons werden ook op de site gevonden. De jongen van de soort zouden een primaire voedselbron zijn geweest voor Homo floresensis.

In 2014 werden op Flores andere, veel oudere menselijke resten ontdekt, die dichter bij die van onze voorouders liggen. Homo erectus en ongeveer een miljoen jaar geleden uit Afrika kwamen. Na verloop van tijd leidde het evolutionaire proces tot dwerggroei op het eiland.

De Rode Boot

De in Italië geboren elektronisch ingenieur Cinzia Mariolini werd in 1990 een toegewijde duiker. Als duikinstructeur in Australië en de Malediven begon ze uiteindelijk met het managen van duikoperaties en kocht ze 75% van Duikcentrum Flores in 2015.

Cinzia organiseert dagtochten vanuit Labuan Bajo, het westelijke puntje van Flores, naar de eilanden van het Komodo National Park op een traditionele Indonesische houten boot. kapal kayu.

Genoemd Mutiara Permanent or Glanzende parel de “Red Boat”, zoals hij ook wel wordt genoemd, is 21 m lang, 3.6 m breed en heeft een zescilinder 180 pk Mitsubishi dieselmotor. Hij heeft een bemanning van zeven en capaciteit voor 13 duikers.

Boeg van de rode boot

De haven van Labuan Bajo bij zonsopgang

Het Komodo Nationaal Park beslaat 2,200 km² en omvat een kustgedeelte van West-Flores, de drie grotere eilanden Komodo, Rinca en Padar, en 26 kleinere eilanden en de omliggende wateren van de Straat Sape.

Het werd in 1980 in eerste instantie opgericht om de grootste hagedis ter wereld, de Komodovaraan, te beschermen (Varanus komodoensis), en werd door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed en later tot Mens- en Biosfeerreservaat.

Dit deel van de Koraaldriehoek herbergt een van de rijkste mariene biodiversiteiten ter wereld, met 1,000 vissoorten, 385 harde koralen, 70 sponzen, 10 dolfijnen, zeven walvissen, maar ook manta's, schildpadden en doejongs.

Er is een populatie van 1,200 residente rifmanta's geïdentificeerd in het park. Mantavisserij werd in 2014 officieel verboden in Indonesië.

Cruisen met inheemse manta's bij Cauldron

De duikdag begint vroeg. Duikers verzamelen om 7 uur 's ochtends bij Flores Diving Centre. Een wandeling van vijf minuten langs de drukke hoofdstraat van Labuan Bajo leidt naar de Pelabuhan, de haven van de stad die eruitziet als een zeer actieve jachthaven met vissers- en toeristenboten. In het droge seizoen is Labuan Bajo een stoffige, lawaaierige plek, waar de temperaturen overdag snel stijgen.

Zeebriesjes brengen een welkome verlichting tijdens de 90 minuten durende cruise naar de eilanden, die grotendeels kaal, geel en grijs zijn, met grasachtige savanne verbrand en gebleekt onder de brandende zon. Niet verrassend, waar de temperaturen overdag gemiddeld 40°C bereiken.

Aan boord krijgt u van Darmin, de 30-jarige Indonesische duikgids, een zeer gedetailleerde briefing over onze eerste duiklocatie, Siaba Besar, in het noordelijke deel van het park boven Rinca en Komodo.

Darmin, duikmaster bij duikcentrum Flores

Siaba Besar-eiland

Er zitten deeltjes in het water, maar de koraaltuin is indrukwekkend en er is veel visleven. We zien scholen gestreepte fusiliers, grootoogbaarzen in rood of zilver, afhankelijk van hun stemming, diagonale zoetlipvissen (Plectothinchus-lineatus), gele maskerkeizervis (Pomacanthus xanthometopon), zesbandige engelen en wolken van anthias.

School van grootoogtonijnen en duikers

Tamme groene schildpadden

Met genoegen zie ik een overvloed aan tamme groene schildpadden die lui op tafelkoralen rusten. Ongewoon genoeg had een van hen er geen bezwaar tegen dat ik inzoomde voor een close-up shot en een portret. Een ander groot exemplaar, dat op de zeebodem lag te dutten, was wel 1.5 m lang.

Van nature verlegen, een school bultruggeneenhoorns (Neus bachycentron) zorgde voor een aangename ontmoeting. Een rotsverplaatserlipvis (Novacullichthys-taeniourous) was bezig met het koraalpuin.

De uitstekende Indiase duikgids Navneet, een instructeur op de Andaman-eilanden, gaf de briefing voor de Mawan-site. Het werd gepromoot als een schoonmaakstation voor manta's, wat ons enthousiast maakte, maar er waren geen roggen te zien. "Afgelopen zaterdag hadden we een ontmoeting met een walvishaai!" straalde een Duitse gast. Geluksvogel.

De stroming ging vervelend heen en weer. Er gebeurde niet veel, behalve een mooie tomaat anemoonvis (Amphiprion frenatus) zwevend boven zijn anemoon.

Tomaten anemoonvis

Een lunchbox op het zonnedek, in de schaduw van het canvas, was de norm. Voor de middagduik gingen we naar Loh Buaya aan de noordwestkust van Rinca, de locatie van het Komodo National Park ranger station. Dit zou een kans bieden op een ontmoeting van dichtbij met een Komodovaraan.

We stapten uit op een houten ponton en een gecementeerde loopbrug leidde naar het parkstation, waar we werden opgewacht door de ranger die ons rond zou leiden. Vroeg in de middag was de hitte intens. Zes flinke Komodovaranen lagen rustig te dutten in de schaduw van de barakken, passief wachtend op hun bezoekers met een koele blik.

Gewapend met een lange houten stok zorgde de gids ervoor dat we niet te dicht bij de hagedissen kwamen. Hierna volgde een wandeling naar de top van de heuvel voor een panoramisch uitzicht over de baai en de omliggende heuvels, en een 45 minuten durende wandeling terug waarop we geen draken tegenkwamen. De perfecte boobytrap voor toeristen.

Draak nadert een waterpoel bij Loh Liang, Komodo-eiland

In 2005 had ik een authentieke ontmoeting in het zuiden van Rinca. De boot was voor anker gegaan bij een verlaten strand in Horseshoe Bay en het gouden licht van de late namiddag was fantastisch. Het was de perfecte timing voor foto's van het jacht, dus ik had de kapitein om toestemming gevraagd om aan land te gaan.

“Niet zonder bemanningslid, voor de veiligheid,” waarschuwde hij. Geen probleem. Ik was nog geen vijf minuten op het strand toen een 2.5m lange Komodovaraan uit de struiken opdook, ongeveer 40m verderop.

Met zijn hoofd laag, bewoog hij met een kattenachtige gang, de gespleten tong stak in en uit de snuit om een ​​behoorlijke geur van mij te krijgen, hij naderde, zijn krachtige armen van links naar rechts zwaaiend. Het was een fascinerend maar angstaanjagend gezicht.

Opeens bleef het 20 meter van me vandaan staan ​​terwijl ik het met mijn telelens in beeld bracht, met één knie op de grond. Met een rood duivelsoog staarde het me een tijdje aan, met zijn kop opzij. De wereld stond stil. Toen, alsof zijn nieuwsgierigheid bevredigd was, was het teruggegaan naar de struiken.

Noordelijke Komodo-locaties

Veel duikplekken zijn het meest geschikt voor beginners, met kalm water en weinig visactie. Duiken in Komodo maakt onderscheid tussen "vallend tij", wanneer het water van de Stille Oceaan naar het zuiden stroomt in de Indische Oceaan, en "rijzend tij", wanneer het water van de Indische Oceaan naar het noorden stroomt in de Stille Oceaan.

Er is een opvallende daling van 2-3° in watertemperaturen van de gebruikelijke 28°C tijdens een stijgende rit, vanwege de opwelling van de zuidelijke trog. Je zou het zonder wetsuit kunnen redden, maar de meeste mensen dragen toch een 3mm en sommigen houden zelfs van een 5mm!

Omdat ze dagelijks aan deze temperaturen worden blootgesteld, dragen duikmeesters altijd een wetsuit met capuchon. Om te duiken aan de zuidelijke oevers van Komodo en Rinca is een 5 mm wetsuit verplicht.

Manta's, het iconische hoogtepunt van Komodo, zijn te zien bij Mawan, Manta Point en Cauldron in het oosten en noorden van Komodo Island. Op dag drie was het plan om te duiken op de noordelijke Komodo-locaties: "Het is het beste wat er is in Komodo qua visactie," bevestigde Cinzia. Ik zou niet teleurgesteld worden.

Op het eiland Mawan

Reuzenzoetlip, Mawan

Witpunthaaien verstoppen zich onder koraal, Pengah Kecil

Gedoken op een vallende vloed, Castle Rock is een rotsachtige uitstulping die uit de zee steekt. De stroming loopt van west naar oost, en we zagen scholen geelvin doktersvissen (Acanthurus xanthopterus), reuzen- en grootoog-jack, witpunt- en grijze rifhaaien, scholen Teira-vleermuisvissen, rode snapper en zeer tamme Napoleon-lipvissen. Een grote gevlekte adelaarsrog kwam naar voren, volledig frame, aan het einde van de duik.

Scholen Teira vleermuisvissen, Castle Rock

Zwangere witpunthaai bij Castle Rock

School van geelvin doktersvissen

Blauwgevlekte pijlstaartrog op koraalpuin, Crystal Rock

Cauldron is een kanaal met helder water tussen Gili Lawa Laut en Gili Lawa Darat, met slechts een lichte stroming. Gast Katrina uit Engeland, die werkt aan een onderzoeksproject voor de Stichting Marine Megafauna, kwam aan boord om een ​​korte lezing te geven over manta's vóór de duik.

De organisatie, die in 2008 in Mozambique werd opgericht door Drs Simon Pierce en Andrea Marshall, opende in 2011 een basis in Nusa Lebongan op Bali en vestigde zich later in Labuan Bajo, waar Katrina wekelijks lezingen gaf over het laatste onderzoek.

Katrina's briefing over manta's

Tijdens de duik bleek een jonge, zwart-witte rifmanta, nieuwsgierig naar de duikers, een coöperatief model te zijn en een paar keer om ons heen te cirkelen boven de witte zandbodem.

Inwonende manta tegenover duikers, Cauldron

School rode snapper (Lutjanus bohar) met grote oogmakreel erboven, Cauldron

Cauldron versmalt tot een trechter en een kanaal genaamd de Shotgun, waar de stroming op gang kwam. Scholen rode en zwarte snapper en bigeye jack verzamelen zich bij de ingang. De veiligheidsstop werd gemaakt aan de andere kant van Shotgun, waar een kolonie tuinalen de zandbodem bedekte.

Manta's zijn 5 miljoen jaar oud, maar hebben een kraakbeenvissenvoorouder die 415 miljoen jaar teruggaat. Deze bodemvoeders zijn ook filtervoeders met vijf kieuwen, en de ruitvorm is gemaakt voor snelheid.

Identificatiemarkeringen en remoras onder een rifmanta bij Cauldron

Blauwgevlekte koffervis met duikers, Manta Point

Er is niet meer Manta geslacht nu – het is vervangen door Mobula, en er worden twee verschillende soorten herkend: de pelagische reuzenmanta (Mobula birostris) en de inheemse rifmanta (Mobula AlfrediMelanistische manta's zijn geen aparte soort, maar er is mogelijk een derde soort in het Caribisch gebied.

Vrouwtjes verschijnen altijd gevolgd door de kleinere mannetjes in hete achtervolging tijdens het paarseizoen. Het mannetje gebruikt zijn tanden om de borstvin van het vrouwtje vast te houden. De copulatie, die elkaar ventraal aankijken, duurt 30 seconden tot twee minuten.

Na een zwangerschap van 12 maanden wordt een babymanta voor de geboorte in het vrouwtje gewikkeld, als een maïskolf. Bij de geboorte ontvouwt het zich en toont een spanwijdte van 2 meter.

Manta's hebben de grootste hersenen van alle vissen en een levensverwachting van 40-70 jaar. Ze eten plankton, plastic misschien, barrel roll en kunnen duiken tot een diepte van 1,400 m om te eten. Manta-migratie is waargenomen van Komodo tot Bali.

Manta's staan ​​op de Rode Lijst van de IUCN als kwetsbaar voor uitsterven en hun populatie neemt wereldwijd af, maar ze worden nu beschermd in Indonesië, waar ze naar schatting jaarlijks 15 miljoen dollar aan toeristen opleveren.

Gat in de rots

Batu Bolong, het 'gat in de rots'

Een andere duikplek die de moeite waard is, is Batu Bolong of "Hole in the Rock". Deze geïsoleerde rots, die ten noorden van Manta Point in het noordwesten van Komodo Island ligt, steekt nauwelijks en horizontaal uit, met een opvallende boog op de top.

Onder water is het een steile afgrond. Bij eb raast de stroming wild van noord naar zuid aan beide kanten van de rots, en duikers moeten zigzaggend van de ene naar de andere kant in het beschermde gebied.

Napoleon en blauwvintonijn, Batu Bolong

Tafel- en hertshoornkoralen bij Batu Bolong

Er leven daar veel vissen, van de gladde eenhoorns, de Vlaminck eenhoorns en de blauwvintonijn tot de reuzenzoetlipvissen (Plectorhinchus albovittatus), met karetschildpadden die zich voeden met het koraal. Grote tafelkoralen in het ondiepe water herbergen wolken anthias, juffers, papegaaivissen en lipvissen.

Napoleon lipvissen worden vaak gezien en af ​​en toe word je verrast door een grote zeeslang op jacht. Bij opkomend tij, wanneer de stroming omkeert, dalen de temperaturen van 28°C naar 25°C.

Gestreepte zeeslang op jacht boven oranje bekerkoralen, Batu Bolong

North Tatawa was een welkome verandering. Het eiland was droog, heuvelachtig en bruinachtig met witte vulkanische kliffen en verlaten witte zandstranden.

Het onderwaterlandschap bestond uit een kleurrijke helling en koraaltuin, met rotsen en bommies bedekt met oranje en witte zachte koralen, Dendronephthya paars en Buisjesplant groene koralen en grote bruine buissponzen.

Zachte koralen, zesbandige keizersvissen en diagonale zoetlipvissen op North Tatawa Island

Oranjegerande vleermuisvis (Platax pinnatus) bij een Tatawa-reinigingsstation

Oranje en witte zachte koralen en blauwe zeester, Noord-Tatawa

Met de vele rifvissen, de enkele karetschildpad die op het rif graasde en de mogelijkheden om groothoekfoto's tegen de zon te maken, was de stimulerende omgeving betoverend.

Ontzag en magie

Net als Galapagos heeft Komodo een naam die is omgeven door een aura van ontzag en magie. Komodo National Park (KNP) zou echter wel eens slachtoffer kunnen worden van roem die uiteindelijk tot zijn ondergang zou kunnen leiden.

Schoonmaakgarnalen op bubbelkoraal

Tijdens mijn laatste duiken bij Castle Rock en Crystal Rock in het noorden, was ik geschokt door de aanwezigheid van 15 duikboten op locatie, wat zich vertaalde in een menigte duikers onder water. Niet wat je zou definiëren als een authentieke, ongerepte ervaring.

Eind jaren 1990 bezochten 30,000 mensen Komodo National Park. In 36,000 was dit gestegen tot 2009, in 2015 was het 95,410 en in 2018 176,000, met enorme voorspellingen voor de jaren die volgden.

Traditioneel Manggarai-dorp, Belaraghi

Kinderen van het dorp Gelakoko

De situatie liep uit de hand en verschillende duikoperators in Labuan Bajo, waaronder Flores Diving Centre, lieten hun afkeuring blijken. Gezien de hoge kosten die aan bezoekers en duikers worden opgelegd, was het management van KNP nogal onverantwoordelijk?

De IUCN 2017 World Heritage Conservation Outlook Assessment voor het KNP had misbruik en illegale visserijpraktijken en ongereguleerde toename van het aantal toeristen veroordeeld. Ernstige bedreigingen kwamen ook van de menselijke bevolking in termen van vervuiling en afval, en de vermelding van het KNP op de Werelderfgoedlijst werd een "belangrijke zorg".

Grondel op hydroïde stengel

Duikers ontspannen zich aan de oppervlakte aan het einde van een duik

Vissers hielden zich niet aan de no-take zones en het aantal haaienvangsten nam toe; parkwachters dwongen overtreders niet effectief af en bestraften hen niet; duiktrips per boot namen exponentieel toe. Dit alles vereiste regulering van de toegang van boten tot duiklocaties.

Er moesten afmeerfaciliteiten worden geïmplementeerd om schade aan koraalriffen door ankers te voorkomen. Er was een zonering nodig waarin specifieke activiteiten werden toegestaan ​​of verboden.

Toen kwam de Covid-pandemie en in 2022 was het toerisme teruggelopen tot ongeveer 50,000 per jaar. In 2023 verwelkomde het park 300,488 bezoekers, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Terwijl het aantal bezoekers aan Labuan Bajo tussen 2019 en 2024 verviervoudigde, wordt voorspeld dat ze dit jaar een miljoen zullen bereiken.

Eilanden van Labuan Bajo

Uit een eerder onderzoek bleek dat het aantal bezoekers aan Komodo jaarlijks beperkt zou moeten worden tot maximaal 219,000 vanwege de impact van grote drukte op het gedrag van Komodovaranen. Autoriteiten hebben lang gezocht naar manieren om het aantal te beperken door de parktarieven te verhogen.

Als gevolg hiervan is het parkmanagement, de BTNK, nu van plan om het op bepaalde dagen van de week te sluiten om het ecosysteem te regenereren en toeristen om te leiden naar andere attracties in de regio. Dit beleid zal naar verwachting vanaf 2025 worden geïmplementeerd. Inwoners van Komodo Island zijn tegen het plan, omdat hun inkomen en levensonderhoud afhankelijk zijn van toerisme.

De dagelijkse toegangsprijs voor Padar Island is momenteel 150,000 rupiah (£7.40) op weekdagen en 250,000 rupiah (£12.40) in het weekend. Voor mensen die op cruise gaan, werd de toegangsprijs voor de KNP in april 2024 bijgewerkt naar 400,000 rupiah voor staatsburgers en 700,000 rupiah (£34.70) voor buitenlanders.

Panoramisch uitzicht, Padar-eiland

Muck-duiken

Geen enkele reis naar Flores zou compleet zijn zonder wat duiken in Maumere, aan de oostkant van het eiland. Maumere werd in 1992 dramatisch verwoest door een aardbeving van 6.8 met als epicentrum de Floreszee, gevolgd door een verwoestende tsunami die 2500 mensen het leven kostte.

Op weg om te duiken in Maumere

Signaalgrondels, Signigobius biocellatus

Kelimutu-kratermeren, Moni, centraal Flores

Koraalriffen hebben veel schade opgelopen en hoewel er sindsdien enige regeneratie heeft plaatsgevonden, kan het gebied niet tippen aan het duiken in het Komodo Nationaal Park.

Dat gezegd hebbende, moet men rekening houden met het zeer goede muck-duiken dat wordt aangeboden. Het mengt zowel koraalpuin als stukken vulkanisch zand, fijn slib en zelfs bedden zeegras, die onder andere het Flores zeepaardje herbergen.

De ontmoetingen met naaktslakken waren vermakelijk en omvatten soorten zoals: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui met blauwe cerata en oranje punten, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum en verscheidene Phyllodesmium soorten waaronder P. magnum.

Phyllodesmium magnum naaktslak

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris naaktslak

Het meest verbluffende hoogtepunt van allemaal was voor mij de gigantische Niamira alleni ex-Ceratosma sp naaktslak, een zeer zeldzame waarneming en mijn eerste ooit! Parelwit, bedekt met knobbels en toont een verbazingwekkend kruis van aanhangsels op zijn rug, met de parelmoeren zilveren kieuwen als een bloem in het midden.

Nog opvallender was de sonde-achtige aanhangselextensie die hoog uit de bovenkant van zijn kop oprees, ook bedekt met knobbels. Een adembenemend wezen, dat mij hijgde alsof ik een hallucinogene visie had…

De zeer zeldzame Niamira alleni reuzennaaktslak

Waarom zijn Komodovaranen zo groot? Komodo draken De gigantische omvang van de Komodovaraan wordt verklaard doordat het een "relictpopulatie" is van grote varanidehagedissen die ooit in Indonesië en Australië leefden in het Pleistoceen. Fossielen die in Australië zijn gevonden, zijn gedateerd op 3.8 miljoen jaar oud. 900,000 jaar geleden op het eiland Flores, voedden Komodovaranen zich met dwergolifanten (Stegodon sondaariTegenwoordig bestaat hun voedsel voornamelijk uit Timorherten, hoewel ze ook aas, ongewervelden, vogels en zelfs vis eten. Men dacht ooit dat hun giftige beet te wijten was aan krachtige bacteriën in de mond, maar nu blijkt dat er gifklieren in de onderkaak zitten die onder andere verschillende giftige eiwitten en een antistollingsmiddel afscheiden. Dit veroorzaakt een verlaging van de bloeddruk, spierverlamming en bewusteloosheid. De draken doden door hun gebit te gebruiken om shock en trauma te veroorzaken. Verrassend genoeg hebben ze een goede mondhygiëne. Na het eten likken ze tot wel 15 minuten hun lippen en wrijven ze hun kop in de bladeren. Paring vindt plaats tussen mei en augustus en eieren worden gelegd in september. Mannetjes vechten om vrouwtjes. Draken kunnen monogaam zijn en “paarbanden” vormen, een zeldzaam gedrag voor hagedissen. Zestig procent van de eieren wordt afgezet in het nest van de oranjevoetige megapode, 20% op grondniveau en 20% in heuvelachtige gebieden. Ze leggen gemiddeld tot wel 20 eieren, met een broedperiode van 7-8 maanden. Pas uitgekomen draken breken het ei met een ei-tand. Ze zijn kwetsbaar bij de geboorte, zijn 46 cm lang en zoeken de eerste paar jaar van hun bestaan ​​hun toevlucht in de bomen om te voorkomen dat ze worden geplaagd door kannibalistische volwassenen. Het duurt 8-9 jaar voordat een draak volwassen is en hij kan tot 30 jaar oud worden. Timorherten zijn de voornaamste prooi van de draken Een verbazingwekkend fenomeen werd in 2005 waargenomen in Chester Zoo in Engeland. Een gevangen vrouwtje genaamd Flora, die al meer dan twee jaar geen contact had gehad met een mannetje, had een legsel van 11 eieren. Zeven kwamen uit en het waren allemaal mannetjes. Wetenschappers gingen er eerst van uit dat Flora sperma had opgeslagen van een eerdere ontmoeting met een mannetje, maar dat bleek onjuist. Het was het eerste voorbeeld van parthenogenese bij Komodovaranen. Een tweede geval werd waargenomen in Sedgwick County Zoo in Kansas in 2008, toen twee onbevruchte eieren ook mannelijke jongen opleverden. Deze reproductieve aanpassing stelt een vrouwtje in isolatie – dat wil zeggen, een eilandniche – in staat om mannelijke nakomelingen te produceren door parthenogenese, en met hen te paren om een ​​seksueel reproducerende populatie van zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen te verzekeren. Tussen 1974 en 2012 werden er 2008 aanvallen op mensen gemeld. In XNUMX werd een groep van vijf duikers die gestrand was op het strand van Rinca Island aangevallen door Komodovaranen. Ze werden twee dagen later opgepikt door een Indonesische reddingsboot. Zonsondergang in het Komodo National Park, gezien vanaf Labuan Bajo In 2009 werd een gids van een nationaal park gestationeerd op Rinca overvallen en aangevallen door een draak die zich onder zijn bureau had verstopt. In mei 2017 overleefde een 50-jarige Singaporese toerist die alleen over het eiland Komodo liep, ondanks alle adviezen, een aanval, maar raakte ernstig gewond aan zijn been. In 2015 werd de afnemende populatie varanen geschat op 3,014 individuen. De Komodovaraan was in 1975 uitgestorven op Padar Island. De Komodovaraan is een kwetsbare soort op de IUCN-lijst en is sinds 1980 officieel beschermd.

