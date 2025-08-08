Duiken in de verborgen grottenwereld van Biak

Ver van de gebaande paden, zoals hij vaak doet, gaat duiker-ontdekkingsreiziger PIERRE CONSTANT op zoek naar grotten op een eiland in West-Papoea waar Japanse troepen ooit tijdens de Tweede Wereldoorlog in ondergrondse netwerken groeven

Het hoofdeiland van de Biak-archipel ligt in de Cenderawasih-baai, nabij de noordkust van de Indonesische provincie West-Papoea. 90% van het vasteland van Papoea is christelijk, terwijl 50% van Biak islamitisch is, hoewel het oorspronkelijk animistisch was, omdat de Biak Numfor-cultuur een Melanesische cultuur is.

Het eiland werd voor het eerst gezien door de Portugese ontdekkingsreiziger Jorge de Meneses in 1526 en de Spaanse ontdekkingsreiziger Alvaro de Saavedra zeilde er twee jaar later langs.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Biak een bolwerk van het Keizerlijke Japanse Leger. Tegen het einde van de oorlog verscholen 11,000 IJN-troepen zich in de junglegrotten, met voldoende munitie en negen Type 95 HaGo lichte tanks, in afwachting van de Amerikaanse troepen van generaal McArthur.

Gua Jepang (Japanse grot), 5 km van Biak, maakte deel uit van een systeem dat zich 3 km uitstrekte tot aan Parai Beach en een toevluchtsoord bood aan 3,000 Japanse soldaten. Nadat een Amerikaans vliegtuig echter door een raket was neergeschoten, begonnen de Amerikanen de grot te bombarderen en iedereen die zich erin bevond, massaal te vermoorden.

Tegen het einde van de Slag om Biak, die duurde van de Amerikaanse landing op 27 mei tot 17 augustus 1944, hadden de VS 3,000 slachtoffers en 474 doden geleden, terwijl de Japanse strijdkrachten 6,100 doden en 450 gevangenen hadden. Hun commandant, kolonel Kizume Naoyuki, zette zich in voor Harakiri.

Japanse baai

Na een tweedaagse reis vanuit Frankrijk via Jakarta landt mijn vliegtuig om 5.30 uur op Biak. Ik heb een jetlag en zal twee dagen nodig hebben om te herstellen.

Ik ga richting Gua Jepang (Japanse baai) op de achterkant van een motorfiets van Jake, de Asana Biak HotelReceptioniste. Bedekt met groen mos leidt een gemetseld pad naar een trap die zigzaggend onder de grond verdwijnt.

Verzakking bij Gua Jepang

Boogingang naar de grot

De ingang met de boog is nogal vochtig en lijkt op die van een kathedraal, met water dat van het plafond druppelt. De enorme kamer onthult een uitgang aan de rechterkant en nog een gigantische aan de linkerkant. Overal liggen kapotte flessen.

Ik ontdek een goudbruin bot in de bodem van de grot. Een indrukwekkend gordijn van lianen en wortels loopt langs de linkerwand naar beneden, die uitkomt in een grote sinkhole. De plek is sfeervol.

Slanke pandanusbomen met hun kronen van lange, stekelige bladeren staan rechtop in het midden van de sinkhole en voegen een vleugje Jurassic Park toe aan deze griezelige omgeving. Aan de voet van de hangende wijnranken staan oude, roestige Japanse vaten.

Het pad slingert zich om het binnenste heen en klimt langzaam naar een verhoging die uitkijkt over de kern van het gat. Plotseling wijst Jake naar een koperbruine slang van ongeveer 1 meter lang, die roerloos recht voor me ligt.Mangabasio!", waarschuwt hij, terwijl hij een stap achteruit doet. "Giftig!"

Giftige Wekanampo-slang

Ik maak een paar foto's voordat de slang met verbazingwekkende souplesse de klif op klimt. Het openluchtmuseum toont machinegeweren, mortieren, granaten, bommen, raketten, een verzameling Japanse veldflessen, helmen, flessen en zelfs oude terreinwagens en een propeller.

Japanse mortieren en raketten uit de Tweede Wereldoorlog

Het is marktdag in Bosnik, de plaats van de amfibische landing van de VS op 27 mei. De kraampjes verkopen typisch Papoea-eten zoals arecanoten, cassave, zoete aardappelen en sagokoekjes, evenals gerookte zalm. Octopus en kralen van gerookte schelpen, verse vis, papajabladeren, bonen en bananen.

Iedereen kauwt de hele dag op arecanoten en begroet me met een levendige, rood aangelopen grijns als ik voorbij loop, een vreemdeling in een vreemd land: "Hallo, meneer!" Bosnik is het vertrekpunt voor openbare boten naar de nabijgelegen Padaido-eilanden, bekend om hun aantrekkelijke duikplekken.

Uitleggerkano's in Bosnik

Bedekt met jungle loopt een 40 meter hoge kalksteenrug als een ruggengraat langs de zuidkust, helemaal tot aan Tanjung Barari, de oostelijke kaap van Biak. Het is een oud randrif dat is geëvolueerd tot een karstomgeving, met grotten en ondergrondse rivieren. Ik ben van plan het de komende dagen te verkennen.

Opiaref-grot

Nog steeds met een jetlag sta ik om 3 uur 's nachts op. Duikmeester Yulius komt later op zijn motor langs, fronsend bij het zien van mijn stapel tassenWe gaan naar het dorp Opiaref, voorbij Bosnik. Ik heb gehoord van een grote grot met waterpoelen, een speeltuin voor de schoolkinderen, en ik verwacht dat er ook gegrot gaat worden, hoewel Yulius geen grotduiker is.

Duikmeester Yulius brengt de tanks en uitrusting

Om politiek correct te zijn, gaan we op bezoek bij de 'grote man', die geen bezwaar heeft tegen mijn bezoek. Hij is benieuwd of ik iets zal ontdekken.

Achter de basisschool leidt een pad naar een gigantische opening in de kalkstenen klif, groot genoeg voor een metrotunnel. Gua Serumi (Opiaref Grot) lijkt op een ondergrondse rivier. Achter de rotsstapel bij de ingang zijn de waterpoelen adembenemend helder. Dit is het zoetwaterreservoir van het dorp.

De Opiaref-grot betreden voor een duik

Ik trek mijn uitrusting aan en spring op een gladde rots bedekt met vleermuizenpoep.

De eerste poel is 2-3 meter diep, maar ik vind rechts onder de rots een doorgang die een smalle tunnel induikt. Er komen wat vissen op me af – ze zijn leigrijze met een dubbele rugvin. vin, ondoorzichtige kobaltblauwe ogen en een uitstekende onderkaak. Grote, nieuwsgierige garnalen met lange blauwe scharen worden aangetrokken door de zaklamp.

Hoofdtunnel in de Opiaref-grot

Een zoetwaterlid van de familie Eleotridae zwemt over een slibbodem in Opiaref

Een apenriviergarnaal (Macrobrachium lar)

Ik ga naar de tweede poel. De hoofdtunnel, ruim 10 meter hoog, eindigt met een rotswand, zo'n 60 meter van de ingang. Klimmend over de rotsen in het midden van de grot, merk ik dat het aan de andere kant dieper wordt. Rechts opent zich een andere gang, smaller en kronkeliger.

Met de rotswand nog steeds voor me, zie ik het schrille contrast tussen de witte kalksteen en het opvallend donkerbruine sedimentaire gesteente. Een verticale, ovaalvormige, smalle gang opent zich aan mijn linkerhand en leidt naar een zijkamer, langwerpig en parallel aan de hoofdtunnel.

Gang die naar een zijkamer leidt

De bodem is bedekt met zeer vluchtig, fijn slib dat een vin- een trap kan binnen een seconde storen. Het uitstekende zicht is een pluspunt. Gua Serumi is klein en heeft een maximale diepte van iets minder dan 9 meter.

Duiker Chris komt uit de smalle tunnel in het tweede zwembad bij Opiaref

Yulius stelt me voor aan Salmon, een bebaarde, vrolijke Papoea-boer. Ook een duiker, hij kent een zoetwatermeer bij Samares Beach aan de noordkust: "Laten we gaan!"

De weg slingert een tijdje en verandert dan in een onverhard pad, uitgesleten door de regenval. Het is een bergachtig gebied met dichte jungle en grote bomen.

We laten de auto achter en gaan te voet bergopwaarts, om vervolgens de volgende 45 minuten steil af te dalen. Het angstaanjagende geluid van kettingzagen bevestigt dat er in het gebied hout wordt gekapt en overstemt het vrolijke geschreeuw van geelkuifkaketoes, edelpapegaaien en zwartkaplori's.

Pantai Samares is een verlaten strand aan de Stille Oceaan. Een pad klimt omhoog de jungle in tussen grote bomen met steunwortels en nipapalmen. Op een open plek verschijnt het Opsnundimeer (de Springende Man), een magische, turquoise plas water. Er zijn grote boomstammen in gevallen, maar het water is kristalhelder en het is een betoverende visuele ervaring.

Opsnundi, een turquoise meer in de middagzon

Ik voel dat er een gat in het midden zit, maar ik weet het pas zeker als ik onder het oppervlak duik.

Air Biru-grot

Ingang van de Air Biru-grot, Anggraidi

In het dorp Anggraidi bekijken we de grot van Air Biru. De grote opening lijkt op een gigantische mond met hoektanden – uitpuilende, ronde stalactieten. Het is een helderwaterpoel. Een grote vis bekijkt me tijdens mijn duik van 15 minuten, maar ik vind geen aanwijzingen.

Van onder water gezien moedigen de grote stalactieten creativiteit aan fotografieIk vind de donkergrijze vis met zijn geel omrande vinnen in een hoek – het is dezelfde soort als in Opiaref, hoewel deze 25 cm lang is. Een paling duikt vanuit de duisternis het licht in, om vervolgens in een flits te verdwijnen.

Snermus & Snermas Meren

Een asfaltweg verbindt de stad Biak met Korem aan de noordkust. Drie zoetwatermeren wekken de illusie van sinkholes, maar hun appelgroene kleur doet alle hoop teniet.

De meren Snermus en Snermas bieden prima zwembaden voor de lokale kinderen met hun drijvende vlotten en boomstammen, maar onder water is het zicht nauwelijks 50 cm en de maximale diepte tot aan het slib 12 meter. Teleurstellend.

Korem Beach, gelegen in een U-vormige baai, was de plaats van een verwoestende tsunami in 1996. Tanjung Saruri, aan de noordkust, is een kaap met opgestuwde koraalterrassen. Het is een zeer fotogeniek plateau, met poelen water bij eb.

Verhoogde koraalterrassen bij Tanjung Saruri

Verder naar het westen ligt het dorp Warsa, en daarachter ligt de brug die toegang biedt tot het eiland Supiori, dat bergachtiger is dan Biak. Daar splitst de weg zich in noord- en zuidwaarts en loopt helemaal door tot Korido.

Ongeveer 45 minuten ten zuiden van de brug ligt de interessante grot van Mankruro, die ook door Japanse soldaten werd gebruikt.

Mankruro-grot, eiland Supiori

Opsnundi-meer

Met een vlaag van moed keer ik terug naar Opsnundi met al mijn spullen. Salmon meldt zich om de tank te dragen: "Geen probleem, Papoea's zijn sterke mannen!" Ik heb genoeg te dragen. rugzak, het tandwiel in een netwerk zak en de camera op armlengte afstand.

Zalm voor de duik in het Opsnundi-meer

Onderwaterlogboeken bij Opsnundi

Vis in Opsnundi

Een Eleotris of stekelwangslaper met groene ogen

Ondanks het gebrek aan zonlicht is de duik een spannende ervaring. In het blauwe water bewonder ik de wirwar van boomstammen, bedekt met mos en hangende algen, en de vissen die nog nooit een duiker hebben gezien.

Op een maximale diepte van 13 meter vind ik ook een kleine kalksteengrot, maar na 52 minuten duiken bibber ik.

Simpsons grot

Een interessante plek ligt in het dorp Ruar, waar een beekje uit een grot in de klif stroomt. Ik steek mijn neus erin en, na 10 meter de ondergrondse tunnel in te zijn gegaan, zie ik dat het water uitmondt in een diepe, verticale kuil met scherpe kalksteen eromheen.

Ik duik erin met mijn zaklamp en een sterke lijn vastgemaakt aan een rots boven het gat. Op 3.5 meter diepte is de gang vlak, maar ik loop dood, zonder dat ik erdoorheen kan.

Simpson, de 'grote man', denkt dat ik graag een paar Japanse grotten in de jungle achter het dorp Ruar wil zien. Hij kijkt twijfelend naar mijn slippers, maar zegt geruststellend: "Het is maar 200 meter!"

Het blijkt een steile klim te zijn, glibberig door de jungle en een uur heen en terug. We bereiken de gapende kaak van de grot, aan de voet van een steile rotsformatie, maar daar is met slippers geen doorkomen aan.

De volgende zondagochtend, gekleed in wit overhemd en zwarte stropdas, is Simpsons klaar voor de kerk. "Ik ben over een uurtje terug," zegt hij. Ik lig diep in slaap op een stoel op zijn balkon als hij terugkomt – vijf en een half uur later.

Terug op de plek hakt Simpson snel een paar smalle, rechte bomen om en maakt er een ladder van waarmee we de ingang van de grot kunnen bereiken.

Simpson betreedt de grot in de Ruar-jungle met behulp van een snel gebouwde ladder

Prachtige stalactieten en stalagmieten in Simpson's Cave

De grot is enorm groot, met verborgen kamers, stalactieten, sjaals (calcietkristalformaties), enorme zuilen en dunne pilaren.

De vloer ligt bezaaid met kapotte flessen, roestige blikjes en vierkante koektrommels. Ik kan me de verschrikkelijke omstandigheden waarin deze Japanse soldaten in het donker leefden, als ratten, nauwelijks voorstellen. Het moet ellendig en mentaal deprimerend zijn geweest.

Massieve pilaren

Enkele resten van een gas maskerenDe ronde bril ligt op de grond buiten de ingang. Ik noem de plek Simpson's Cave.

Lima Kamar

Verscholen aan de linkerkant van de weg, bergafwaarts, ligt een bescheiden Japans monument met een oude houten pilaar met Kanji-inscripties. Vlakbij ligt Lima Kamar, een ondergrondse grot met vijf kamers. "Tijdens de oorlog was dit een Japans ziekenhuis", legt Simpson uit.

Japanse overblijfselen in de Lima Kamar-grot, Ruar

Het is een cluster van kleine kamers, met elkaar verbonden door nauwe gangen, met medicijnflesjes en lege flessen verspreid in een hoek. Dit rattenhol geeft een huiveringwekkende dimensie aan de gruwelen van een vervlogen verleden.

Owi-eiland

Op een avond ontmoet ik de Bupati, Yusuf Melianus Maryen, die meer dan tien jaar politiek leider was van het regentschap Biak. Een hartelijke, vriendelijke man die me hartelijk begroet met een traditioneel keramisch bord met de paradijsvogel Cenderawasih.

Ik leg de aard van mijn werk uit en Bupati biedt aan om me met zijn boot naar Owi Island te brengen. Salmon heeft ontdekt dat daar grotten met "blauw water" bestaan.

Duiken in de verborgen grottenwereld van Biak 32

De oversteek over een vlakke zee duurt een half uur. Het witte zandstrand van Owi Island is omzoomd met wuivende kokospalmen; een kind peddelt in zijn uitgeholde boomstamkano.

Kind in een uitleggerkano, Owi Island

Een katholieke kerk toont een uithangbord met het opschrift Rarama bebye: "Graag gedaan." We brengen een ritueel bezoek aan 'grote man' Pete Demaras, een kerel met een witte baard en een rode ring van arecanotensap rond zijn kin.

Owi Island 'grote man' Pete Demaras

We klimmen op een bergkam en een nieuwe grot opent zich aan de voet van een glibberige helling. "Dit is Funfundei, wat 'Feelgood' betekent... Tijdens de oorlog kwamen de Amerikaanse soldaten hier om water te halen." Er was een Amerikaans vliegveld op het eiland.

Ik zet mijn hoofdlamp aan en sluip naar binnen. Ik moet acrobatisch te werk gaan door de smalle gangen met stalactieten boven mijn hoofd. Ik kom een vijver met helder water tegen en denk: die ga ik eens bekijken! Al snel bewonder ik twee prachtige onderwaterkamers met stalactieten, stalagmieten, sjaals en rietjes (buisvormige stalactieten).

Stalactieten in de hoofdkamer van Feelgood Cave

Stalactieten en stalagmieten op diepte in Feelgood Cave

Fossiel van een Trochus-schelp

Ik vind ook een paar fossielen. Er is een kamschelp met vijf vingers, enkele Trochus-tulbandschelpen en tweekleppigen. De maximale diepte is 5.5 meter en de duik duurt slechts 20 minuten, waardoor verdere gangen niet onderzocht kunnen worden. Feelgood Cave, die boven water was ontstaan, werd later overspoeld door regenwater dat door het dak sijpelde.

Voordat ik het eiland verlaat, denkt Salmon dat ik wel geïnteresseerd zou moeten zijn in een paar vliegtuigwrakken. "Niet ver!" belooft hij. De 25 minuten durende wandeling door een kokospalmbos de bush van Owi Island in leidt naar een overwoekerde asfaltweg – het Amerikaanse vliegveld.

Met mijn handrug veeg ik het zweet van mijn voorhoofd. "Hoe zit het met de wrakken?" vraag ik, nog steeds verlangend naar het echte spul.

"De vliegtuigen? Oh... die zijn al weg!"