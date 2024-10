Een diepgaande duik met Kostas Thoctarides

Wat is er nodig om een ​​onderzeeër te vinden die al meer dan acht decennia zoek is? Door nauwgezet onderzoek en een passie voor geschiedenis kondigde Kostas Thoctarides onlangs aan zijn achtste ontdekking van een onderzeeërwrakHMS cavalerist, zoals gerapporteerd Divernet. Hij deelt enkele van zijn ervaringen met onderwateronderzoek in gesprek met ROSS J ROBERTSON, met aanvullend onderzoek door Dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Elke hoek van elke kamer was gevuld met torenhoge, wanordelijke stapels boeken en planken kreunden onder het gewicht van de verzamelde kennis. Nautische kunstwerken sierden de muren, afgewisseld met af en toe een koperen duikhelm of kompas – stille relikwieën van de diepte.

Toen ik dit appartement in de buitenwijken van Athene binnenstapte, voelde het alsof ik een andere wereld binnenstapte, een heilige ruimte waar geschiedenis, verkenning en de zee samensmolten. De lucht leek te fluisteren met de mysteries van de oceaan.

Wrakkenjager Kostas Thoctarides

Mijn gastheer verwelkomde me met een vriendelijke knik, wijzend naar een lange tafel die duidelijk had gediend als een hub voor talloze vergaderingen en diepgaande discussies. Zijn warme, gemakkelijke houding stelde me meteen op mijn gemak, en al snel begon ons gesprek te stromen.

Terwijl hij behendig boeken uit de schappen pakte of versleten mappen tevoorschijn haalde om zijn punt te benadrukken, werd het me duidelijk: ik was in de aanwezigheid van iemand wiens enorme kennis alleen werd geëvenaard door zijn grenzeloze passie voor alles wat met de zee te maken had.

Het had geen verrassing moeten zijn. Ik sprak tenslotte met Kostas Thoctarides, een legende in de internationale duikgemeenschap, wiens naam resoneert als de diepten die hij heeft verkend.

Duiklogboek

Kostas' persoonlijke duiklogboek verdient het om te worden vereeuwigd als een nationale schat. Sinds zijn eerste duik in 1986 heeft hij talloze scheepswrakken verkend, waaronder een indrukwekkend aantal onderzeeërs. In 1997 ontdekte hij met name HMS Perseus, die in december 1941 door een Italiaanse mijn werd getroffen en nu op 52 meter diepte tussen de Griekse eilanden Zakynthos en Kefalonia ligt.

Door puur onderzoek was hij ook de eerste die identificeerde U-133, geraakt door een Griekse mijn op 14 maart 1942, kort nadat hij de Duitse U-bootbasis in Salamis, nabij Athene, had verlaten. Het ligt nu 72 meter diep voor het eiland Aegina in de Saronische Golf.

Kostas' reis naar de diepte begon na het afronden van een gespecialiseerde training in diepduiken met gemengde gassen in 1987, toen hij werd voortgestuwd in de veeleisende wereld van professioneel duiken. Opgeleid door prestigieuze staatsscholen in het VK (HSE) en Frankrijk (INPP & COMEX), klom hij snel op naar de hoogste niveaus.

Thoctarides in zijn beginjaren als beroepsduiker (Kostas Thoctarides)

Door de nieuwste technologieën te omarmen, behaalde hij de certificering van het gerenommeerde Franse bedrijf COMEX als piloot van de onderzeeër Thetis voor het Nationaal Centrum voor Marien Onderzoek en als hoofdpiloot van de ROV.

Dankzij zijn expertise heeft hij honderden scheepswrakken uit de 20e eeuw kunnen onderzoeken en documenteren, waaronder historische schepen zoals de Helleense torpedobootjagers Vasilisa Olga en Hydrade onderzeeër katsonis, en de voormalige oceaanstomer HMHS Brittannic, zusterschip van de Titanisch.

Hij heeft ook het wrak van de snelle-aanvalstorpedoboot van de Griekse marine onderzocht P-25 Kostakos, dat in november 1996 zonk tijdens marineoefeningen na een aanvaring met de passagiersveerboot Samaina voor de kust van Samos, waarbij vier bemanningsleden omkwamen.

"Een van de meest uitdagende gemengde gasduiken van mijn carrière vond plaats in 1996, tijdens het hoogtepunt van de Grieks-Turkse crisis bij de Imia-eilandjes", herinnert Kostas zich. "Te midden van verhoogde spanningen stortte een AB 212-helikopter van de Griekse marine tragisch neer ten noorden van de eilandjes, waarbij de bemanning van drie man op zee omkwam.

"Als onderdeel van de bergingsoperatie dook ik naar een diepte van 96 meter, waarbij ik door politiek gespannen en fysiek turbulente wateren navigeerde om de gezonken PN21-helikopter te lokaliseren en te bergen", zei hij, waarmee hij de omvang van zijn ervaring met onderwateroperaties met hoge inzetten benadrukte.

onderscheidingen

Kostas is vele malen geëerd voor zijn diensten aan Griekenland. Voormalig minister van Nationale Defensie Gerasimos Arsenis prees hem persoonlijk voor zijn bijdragen, net als luitenant-generaal Kapravelos, chef van de generale staf van het Helleense leger, voor het bergen van twee vermiste soldaten uit het Vouliagmeni-meer in 1993.

ROV-weergave (Kostas Thoctarides)

In 1996 werd hij opnieuw erkend door de generale staf van de Griekse marine en door de chef-viceadmiraal Paliogiorgos voor zijn cruciale rol bij het terughalen van de PN21 helikopter. Datzelfde jaar werd hij opnieuw geëerd door viceadmiraal Paliogiorgos voor het leiden van de zoektocht naar en het bergen van P-25 Kostakos's vermiste bemanning.

Zijn expertise heeft hem ook lofbetuigingen buiten het leger opgeleverd. In 2003 kende het Griekse ministerie van Transport & Communicatie, samen met de Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, hem een ​​ere-onderscheiding toe voor zijn bijdragen aan het bergen van neergestorte vliegtuigen in Griekse wateren.

In 1997 reikte de International Academy of Letters & Arts hem de gouden medaille en de prestigieuze Prize of Virtue and Courage uit. Daarnaast eerde de British Submarine Old Comrades Association hem in 2000 voor het ontdekken Perseus.

Meedogenloos streven

Kostas is een ervaren auteur en producent van films en tv-documentaires. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van historische scheepswrakken uit de 20e eeuw.

De laatste jaren blijft hij technologie omarmen om de grenzen van de ontdekking van diepere wrakken te verleggen. Hij maakt daarbij gebruik van ROV's die extreme druk en omstandigheden veel beter kunnen weerstaan ​​dan menselijke duikers.

"Een ROV op afstand besturen is verre van eenvoudig, zoals mijn dochter Agapi je kan vertellen," grinnikte hij. "Zij is de eerste gecertificeerde vrouwelijke ROV-operator in Griekenland. Je hebt niet alleen een gespecialiseerde vaardigheid nodig, maar ook een 'zesde zintuig' om het goed te doen," voegde hij er trots aan toe.

Kostas Thoctarides en zijn dochter Agapi gaan naar een wraklocatie (Kostas Thoctarides)

Dat gezegd hebbende, bestaat zijn scanapparatuur grotendeels uit een aangepaste, kant-en-klare sonar voor visvinders, in plaats van gespecialiseerde apparatuur. Dit onderstreept dat vaardigheden en ervaring belangrijker zijn dan de noodzaak van dure gadgets.

Wat Kostas onderscheidt is een meedogenloze passie die hem drijft tot het uitvoeren van gelaagd onderzoek, waarbij hij nauwgezet historische documenten en ooggetuigenverslagen samenvoegt. Bij elk wrak dat hij ontdekt, zegt Kostas dat hij een opwindende rush ervaart – de sensatie van het onthullen van verhalen die alleen het fysieke bewijs volledig kan bieden.

“In november 2021 ontdekte ik de Italiaanse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog Jantina, getorpedeerd door de Britse onderzeeër HMS Torbay op 5 juli 1941. Het lag op een diepte van 103 meter ten zuiden van Mykonos, maar er was een wending - de gehele boogsectie was verdwenen. Het was nergens te vinden en dat stoorde me echt. Het duurde nog eens drie jaar voordat ik het vond.”

Anti-onderzeeboot-netkotter op de uiteindelijk gevonden boeg van Jantina (Kostas Thoctarides)

“Je hebt drie jaar gezocht?”

“Wanneer ik kon, ja. Het bleek dat de boeg meteen was gezonken, maar de rest van het schip bleef doorvaren voordat het uiteindelijk zonk.

“Het vinden van de boeg was cruciaal – het bevestigde niet alleen de identiteit van het wrak, aangezien het een uniek net-snijmechanisme had, maar het onthulde ook dat de torpedoluiken gesloten waren. Dat betekende dat de bemanning volledig verrast was door HMS Torbay. '

De ROV cirkelt rond een wrak (Kostas Thoctarides)

“Volharding moet de sleutel tot je succes zijn,” merkte ik op.

“Absoluut,” antwoordde hij enthousiast. “Het kostte me slechts 25 jaar om de onderzeeër HMS Triomf “in 2023!”

Ik kende het verhaal goed: Kostas had uiteindelijk gebruikte torpedo's op de zeebodem gevonden, waardoor hij het historisch belangrijke wrak kon ontdekken.

Na de Duitse inval in Griekenland in april 1941 en de daaropvolgende evacuatie van de Britse en Commonwealth-troepen, ontstond er een haast om gestrande soldaten te evacueren en tegelijkertijd een geheim netwerk van lokale spionnen en informanten op te zetten om de bezetting door de asmogendheden te saboteren.

De verlies van Triomf Begin 1942, tijdens een uiterst geheime MI9/SOE-missie die bekendstaat als Operatie Isinglass, werd de Britse inlichtingendienst in de regio zwaar getroffen, niet in de laatste plaats vanwege de politieke strijd die hierdoor ontstond.

Gesloten machinekamerluik op HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Online zoeken

Ik vroeg me af of het internet nuttig was gebleken in Kostas' onderzoek. "Alleen in beperkte mate, aangezien de meeste primaire bronmaterialen nog steeds alleen op papier worden gearchiveerd," zei hij.

“Laat me u een voorbeeld geven: op 22 oktober 1943, tijdens operaties nabij het eiland Kalymnos, werd de Griekse torpedobootjager RHN Adriaen liep op een mijn waardoor de hele boeg eraf scheurde, maar het schip zonk niet.

“De torpedobootjager die ter redding werd gestuurd, HMS Hurworth, raakte hetzelfde mijnenveld en zonk, waarbij de zwaar beschadigde Adriaen om de overlevenden en de eigen bemanning te redden.

“Tegen alle verwachtingen in, Adriaen slaagde erin om mank terug te keren naar Alexandrië, Egypte, terwijl het de aanvallen van de Luftwaffe ontweek, en uiteindelijk op 6 december aankwam, waar het – begrijpelijkerwijs – een heldenontvangst kreeg.”

Nog een ROV-weergave (Kostas Thoctarides)

Kostas pakte een groot dossier en haalde er een oude grafiek uit die hij zorgvuldig op tafel voor me uitvouwde. Er stonden een aantal nauwkeurig uitgetekende parallelle lijnen op, elk verbonden door een draai van 180°.

“Na de oorlog was de kapitein van de Adriaen, Ioannis Toumbas, kreeg de opdracht om precies hetzelfde mijnenveld op te ruimen dat zijn schip had verlamd,” vervolgde hij. “Dit is de kaart van die mijnenveegoperatie, en die hielp me uiteindelijk om de ontbrekende boeg van de Adriaen.” Uit zijn toon bleek dat de ontdekking niet alleen een historische triomf was, maar ook een diep persoonlijke.

“Zulke grafieken staan ​​niet op internet – zelfs de kennis ervan staat niet online – dus een echte onderzoeker moet er nog steeds zijn of haar handen vuil aan maken, om het zo maar te zeggen,” concludeerde hij met een glimlach.

Vader en dochter team (Kostas Thoctarides)

De 8e onderzeeër: HMS cavalerist

“En je laatste ontdekking? Kun je me iets meer vertellen over HMS cavalerist?” Ik heb gevraagd.

“Nou, na 81 jaar is het gevonden – hoewel het geen kleine prestatie was en veel pogingen en talloze uren van nauwgezet onderzoek vergde.”

Open luik van de commandotoren van HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

De onderzeeër ligt op een diepte van 253 meter tussen de eilanden Ikaria en Donousa. "Hij is verdeeld in drie afzonderlijke delen: de boeg, het middengedeelte en het achtersteven. De staat van het wrak wijst op een heftige zinking door een ontploffende mijn."

Verdraaid wrak (Kostas Thoctarides)

“Mijnen lijken een vloek voor onderzeeërs te zijn geweest,” merkte ik op.

“Ja, inderdaad. Ze waren bijna niet te detecteren, vooral niet vanuit een onderzeeër. Je zou niet weten dat ze er waren, tenzij je een kabel vastpakte of de romp raakte – toen was het al te laat. Ze hebben het leven gekost aan zovelen.

“Alle 64 bemanningsleden aan boord van de cavalerist hun leven verloren, en een cruciaal onderdeel van de ontdekking is ervoor te zorgen dat hun rustplaats onaangetast blijft. cavalerist loste niet alleen een mysterie op dat al tachtig jaar oud is, maar diende ook als een plechtige herinnering aan de offers die deze dappere mannen brachten.”

Rimpelingen van reflectie

Denken aan het volgende wrak dat gevonden moet worden (Kostas Thoctarides)

Voor Kostas gaan zijn ontdekkingen niet alleen over het oplossen van mysteries, maar ook over het bewaren van verhalen die anders verloren zouden gaan in de tijd. Zijn werk dient als een brug tussen de geschiedenis en het heden, en herinnert ons aan de diepe connecties die we delen met degenen die ons voorgingen, en aan het belang van het eren van hun nalatenschap door middel van verkenning en kennis.

Met persluchtduiken en duiken op afstand kunnen we deze onderwaterwereld verkennen. Zo kunnen we een rijke geschiedenis ontdekken en veiligstellen die anders voor altijd verborgen zou blijven.

Kostas Thoctarides leidt de bedrijven ROV-diensten en Planeet Blauw duikcentrum in Lavrio bij Athene.

ROSS J ROBERTSON, een Advanced Open Water en Nitrox Diver, is een auteur en docent met een grote interesse in Egeïsche scheepswrakken en de Griekse geschiedenis van WO2. Hij brengt deze elementen samen in talloze tijdschrift- en krantenartikelen en is ook de curator van de website ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, een gepensioneerde majoor van de infanterie, schrijft voor Militaire geschiedenis tijdschrift (Govostis Publications), de website slpress.gren ww2stories.org, met een focus op Anglo-Griekse onderwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

