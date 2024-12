20 minuten met 's werelds beste freediver

Hij heeft die status al lang genoten, maar pas nu bereikt ALEXEY MOLCHANOV een breder wereldwijd publiek, via de nieuwe 90 minuten durende documentaire Vrijduiker. Zijn project om alle vijf de diepterecords van de sport in 2023 te verbreken, leverde een overtuigende plot-hook op – maar begint hij, met al zijn verantwoordelijkheden, het veiliger te spelen? Hij bespreekt dat met Steve Weinman – en ook de mogelijkheid om nog eens 10m diepte toe te voegen aan die wereldrecords

Vond je Freediver leuk?

“Ik vond de film erg leuk. Ik denk dat het de sfeer heel, heel goed weergeeft, het laat de schoonheid van de sport zien, enkele gevaren van de sport zodat mensen begrijpen wat ze kunnen doen als ze freediver worden – ze kunnen avonturen beleven, ze kunnen leren hoe ze kalm kunnen blijven en beter kunnen ontspannen, maar het laat ook zien dat er enkele gevaren zijn en waarom het een teamsport is – er zou altijd iemand moeten zijn die voor je veiligheid zorgt als je onder water bent.

“Ik denk dat het een heel goed gemaakte film is – ik vond hem geweldig.”

Is het een waarheidsgetrouwe weergave van uw leven?

"Ik zou zeggen van wel, het is een nauwkeurige weerspiegeling van mijn leven. Natuurlijk is het maar een deel van mijn leven, er is niet genoeg tijd in één film om een ​​heel leven te weerspiegelen, maar wedstrijden zijn een groot deel van mijn leven. Het duikt niet diep in mijn werkgebied - alles wat ik doe om de freediving-community te laten groeien, wat iets is dat ik buiten de sport doe.

“De sport is een groot deel van mijn leven, reizen en wedstrijden, maar tegelijkertijd, gebaseerd op de erfenis van mijn moeder [Natalia Molchanova], haar onderwijssysteem, haar onderwijsmethode, concentreer ik me vooral op de groei van de freediving-gemeenschap, de beweging.

“Dit valt een beetje buiten de film, maar het is mijn focus, mijn passie. Ik vind het geweldig om ervoor te zorgen dat er wereldwijd steeds meer professionele scholen zijn die mensen veilig kunnen leren freediven.”

Heb je de film al met je gezin [vrouw Elena en zoon Max] gekeken?

“Nog niet. Ik heb het in Los Angeles bekeken en het was een freedivinggroep – we hadden 200 mensen die naar een besloten vertoning van de film kwamen kijken en het waren alleen freedivers en vrienden van over de hele VS. Sommige mensen kwamen uit New York, sommige mensen kwamen uit Miami en mijn zus die nu in Londen is. Ja, het is goed verspreid over de hele wereld en ik reis de hele tijd – ik ben nu in Dubai, waar we een lokale gemeenschap van freedivers hebben die het hebben gezien.

"Omdat de film nu in de Verenigde Staten is uitgebracht en de rechten nog niet overal ter wereld zijn, wachten veel leden van de community nog steeds op de release van deze film in delen van Europa of Azië etc."

Ik vroeg me af wat je zoon ervan zou vinden?

Molchanov en zijn zoon Max (Paramount Pictures)

“Max, mijn zoon, is dol op water en hij wordt over een maand vier jaar. We zwemmen samen en duiken samen. Soms kijkt hij naar de opnames van de wedstrijd en dan zegt hij: 'Ik ga met papa duiken, ik heb ook een duikbril' – hij heeft een duikbril en zwemvliezen en ik wacht tot hij wat ouder is, zodat we samen verder kunnen duiken, en ik weet zeker dat hij het geweldig zal vinden.”

Zou je willen dat hij eenzelfde soort carrière zou hebben als jij?

"Nee, ik denk niet dat ik hem zou pushen om dezelfde carrière als ik te hebben, helemaal niet. Het enige wat ik kan doen is hem deze sport laten zien en hem leren zodat hij de vaardigheden heeft. Dit is iets wat ik heel goed kan delen en ervoor kan zorgen dat hij er gewoon van leert en het kan een les zijn die hij kan gebruiken voor elk ander gebied in zijn leven in de toekomst.

“Mijn moeder liet me allerlei verschillende activiteiten zien die ik kon uitproberen en ze liet me kiezen wat ik leuk vond.

“Op een gegeven moment, toen ik 11 of 12 was, zwom ik al sinds mijn derde en speelde ik viool sinds mijn vierde, en ik deed beide heel goed. Dus mijn moeder zei: kijk, wat wil je blijven doen? Nu is het moment om te kiezen of het watersport of muziek wordt.

“Toen koos ik voor watersport, toch, maar ik heb dit voorbeeld voor mijn moeder dat ze me naar al die lessen bracht – en het waren ook schaaklessen en tafeltennis en tennis etc. en wat vechtsporten. Dus je kunt je kinderen gewoon al die dingen laten doen en ervoor kiezen om hun passie te vinden.

“Dus ik vond mijn passie in freediving, maar ik weet niet wat mijn zoon zal doen. Ik zal hem gewoon veel dingen laten zien en hem laten beslissen.”

Heeft de film je op een of andere manier anders over jezelf laten denken?

“Ja, ik denk dat het altijd verhelderend is om naar jezelf te kijken vanaf de zijkant. Voor mij is het heel natuurlijk om de grenzen te verleggen en risico's te nemen, en in mijn streven om meer wereldrecords te breken, ga ik soms een beetje te ver.

"En als je dit van de zijkant kunt zien en naar het verhaal kunt luisteren vanuit het perspectief van de regisseur, en hoe hij het uitlegt, vind ik dat altijd verhelderend. Het is alsof ik zie hoe het eruitziet als het dramatisch in elkaar is gezet, deze foto en dan beelden van mijn black-outs. Net als een simpele opname van de wedstrijd is het niet zo dramatisch als wanneer het tenminste in het commentaar is gedaan, wat het veel dramatischer maakt.

“Het zet me weer aan het denken, wil ik net zo hard pushen? Misschien probeer ik wat veiliger te zijn en mijn vrienden en familie niet te stressen met deze mislukte duiken! Dus het zet me aan het denken, maar ik weet niet of het me echt zal veranderen. Om wereldrecords te halen moet ik pushen, ik moet mijn grenzen verkennen, ervan leren en me aanpassen door deze tekortkomingen te vinden.

“Dus ja, het is interessant en ik denk dat het me aan het denken zet over deze dingen.”

Ik heb zeker de boodschap van de film begrepen dat je begon na te denken over het verzachten van je aanpak, met familie in gedachten, in termen van misschien meer veiligheidsbewust zijn dan in het verleden. Is dat eerlijk?

Alexey Molchanov in zijn kenmerkende gouden pak (Paramount Pictures)

“Dat is eerlijk, ja. Ook vanwege mijn zoon. Toen ik nog dook, dacht ik niet zo veel na over het veiligheidsaspect. Ik was natuurlijk altijd voorzichtig en ik zou alleen risico's nemen als ik een geweldig ondersteuningsteam had - medici, veiligheidsduikers etc. - maar als je kinderen hebt, is het een extra gedachte: OK, wil ik net zo hard pushen of weet ik zeker dat ik deze duik overleef en veilig terugkom?

“Dus zeker de afgelopen jaren ben ik anders over duiken gaan denken, en dat is moeilijk. Ik heb wat vrienden die gestopt zijn met wedstrijden en die niet konden werken met het idee dat als ze kinderen hebben, hoe ze dan hun leven op het spel kunnen zetten?

"En bij freediving is het veilig als je niet tot de limiet duikt, het is een veilige sport met het juiste veiligheidsteam om je heen, maar als je voor de wereldrecords gaat, is het iets riskanter. Dus over het algemeen zou ik zeggen dat ik nu voorzichtiger ben, maar ik zou niet zeggen dat ik bang ben om voor de wereldrecords te gaan - ik voel nog steeds de drang om dat te doen."

Is het nog steeds dat CNF [Constant Weight No Fins] record dat echt irriteert – moet je het 102m record van William Trubridge verbreken?

“Zeker, het CNF-record is er en sinds we de documentaire hebben afgerond, heb ik altijd aan de techniek gewerkt. Ik weet zeker dat ik dit record in de komende, laten we zeggen, zes maanden kan maken. Ik ben er klaar voor en zodra het nieuwe seizoen volgend jaar begint, in maart/april, ga ik achter dit record aan.”

Je hoopt dus nog steeds dat je op een gegeven moment alle vijf de diepterecords in handen hebt?

“Ik denk dat het belangrijkste punt van de film, om alle vijf de records in één jaar te behalen, vooral was omdat ik in 2022 niet mocht deelnemen [als Russische staatsburger, vanwege de invasie van Oekraïne] en toen ging ik in 2023 weer meedoen aan wedstrijden en het doel was om de wereldrecords terug te halen die ik had verloren omdat ik niet meedeed. Daarom was het dit idee om alle records tegelijk te behalen

“Over het algemeen denk ik dat ik de komende seizoenen niet zo geïnteresseerd ben in alle vijf records tegelijk – dat zou leuk zijn en ik zal proberen dat te doen, maar ik denk dat het behalen van enkele records, zoals het behalen van dat No Fins-record in één seizoen en misschien nog een record in een andere discipline – één of twee wereldrecords in een seizoen al genoeg is. Vijf wereldrecords in een jaar, dat was superintensief.

“Deze documentaire, het was zoveel reizen, zoveel wedstrijden. Ik denk dat ik het gevoel heb dat ik mijn inspanningen tussen sporten in evenwicht breng, maar ook groei in de gemeenschap, ik vind het leuk om minder wereldrecords te vestigen. Deze vijf records waren behoorlijk wat moeite en ik denk dat ik het in het volgende seizoen op een meer evenwichtige manier zal benaderen en zal proberen er maar een paar te vestigen.

Maar het was een hele mooie invalshoek voor de film. Over het niet kunnen deelnemen in 2022 gesproken, ik vroeg me af hoe het voelde om in 2023 onder een neutrale vlag te moeten deelnemen? Stoorde dat je op enigerlei wijze?

“Freeliving is een heel individuele sport, het gaat minder om het team en meer om individuen, dus het voelde prima omdat we allemaal als individu meededen en de community geweldig en ondersteunend is. Het was niet iets dat echt moeilijk of te negatief aanvoelde, dus ik denk dat het met de steun van de community prima was.”

Voor iemand die Freediver bekijkt en misschien niet bekend is met de sport, lijkt het misschien alsof, ook al ben je omringd door mensen, het een behoorlijk eenzaam of geïsoleerd leven kan zijn. Vind je dat eerlijk?

"Ik zou zeggen dat als je die records nastreeft, het een kleine gemeenschap is. Er is een enorme gemeenschap van freedivers die ervan genieten als sport, als een levensstijlactiviteit voor avontuur, om van het water te genieten, maar hoewel er maar een heel kleine groep mensen is die de records wil, is het nog steeds een heel vriendelijke gemeenschap en voel ik veel steun.

"Ik zou niet zeggen dat ik me alleen of eenzaam voel - ik zou zeggen dat het voelt als een familie tijdens wedstrijden met al mijn mede-freedivers."

Kon je goed opschieten met Michael John Warren, de regisseur van Freediver?

“Ja, ik heb geweldige gesprekken met hem gehad en ik denk dat er vanaf het begin een goede chemie was en dat we openlijk over alles over de film konden praten. Ik kon mijn ideeën inbrengen en ik denk dat het een heel fijn en collaboratief proces was. Dus we hadden een goede relatie tijdens de film en nu na de film hebben we contact, dus ja!”

Wat is jouw favoriete freedivingfilm? Of misschien is het deze?

“Tot nu toe is de belangrijkste freediving-film nog steeds De grote blauwe door Luc Besson, en het is uit 1988, maar het is extreem goed gedaan, het is prachtig, de cinematografie is geweldig. Zelfs nu, als je het bekijkt, is het iets dat je dit inzicht geeft in freediving.

Vrijduiker (Paramount Pictures)

“Ik denk dat een van de beste momenten in de film is wanneer de hoofdpersoon Jacques Mayol [gespeeld door Jean-Marc Barr] naar zijn duik toe loopt en de camera filmt terwijl hij achteruit beweegt. Je kunt zien hoe deze freediver het platform nadert waar hij de duik gaat maken en hoe hij zich al in deze meditatieve zone bevindt. Dus deze opname is uniek, ik denk dat niemand anders de innerlijke staat van de freediver die de duik nadert, kon laten zien.

“Het was gewoon een geweldige foto. Ik heb het een paar maanden geleden nog bekeken – De grote blauwe is absoluut de juiste en ik denk dat het tijd is om binnenkort nog een speelfilm te maken!”

Zou jij daaraan mee willen werken?

“Ik zou zeker graag betrokken willen zijn bij de volgende speelfilm, ja.”

Hoe zie je je eigen toekomst als instructeur buiten de competitie?

“Ik doe nu al verschillende dingen parallel. Competitief freediven is een groot deel van mijn focus op dit moment, maar ook werkgewijs richt ik me op het laten groeien van de community met mijn bedrijf Moltsjanovs, gebaseerd op de methodologie en filosofie van mijn moeder en de trainingstools om freedivers te trainen. We trainen professionals zodat er meer instructeurs en meer scholen over de hele wereld zijn.

“Dus het laten groeien van de community is voor mij heel betekenisvol en ik wil ervoor zorgen dat er meer plekken op de wereld zijn waar je veilig kunt leren freediven. Dat is mijn huidige focus. Ik weet zeker dat we dit nog vele, vele jaren zullen doen en op meerdere niveaus zullen bijdragen aan de sport en ook evenementen zullen organiseren, dus ik denk dat ik geïnteresseerd ben in het produceren van content, misschien commentaar leveren en wat projecten doen op dit gebied van freediving.

“Toekomstige documentaires kunnen over competitieve sporten gaan, maar kunnen ook de milieuaspecten van de sport belichten – hoe freedivers kunnen bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen, helpen met opruimen, dieren observeren, etc. Er is veel te doen in freediving en ik denk dat ik in de toekomst geïnteresseerd ben in de rol van producer.

Denkt u ten slotte dat er een fysiologische doorbraak mogelijk is waardoor freedivers in de toekomst aanzienlijk dieper kunnen duiken?

“Ik kan zien dat ik diepere duiken kan maken – laten we zeggen, ik kan begrijpen hoe ik 10m diepere duiken kan maken. Ik zou me moeten voorbereiden, zelfs een paar maanden langer moeten besteden aan het voorbereiden op de records, en misschien gewoon ergens verblijven waar de diepte beter toegankelijk is. Het is niet makkelijk, het zal me een paar jaar kosten, misschien een paar jaar, misschien vijf jaar, maar ik kan die 10m zien.

"En dan heb ik elke keer dat we de grens verleggen het gevoel van: kan ik nog een beetje verder gaan of niet? Dit No Fins-record bestond zeven of acht jaar en is niet verbeterd, dus het laat zien dat, oké, zonder vinnen is het echt moeilijk - we kunnen misschien verbeteren met 2m, met 3m, maar 10m klinkt gek.

"Maar met monovinnen, met bi-vinnen, kan ik dit zien – en ik weet dat we dieper gaan."

De huidige AIDA-werelddiepterecords van Alexey Molchanov: Variabel gewicht (VWT) 156m (28 maart 2024) Constant gewicht (CWT) 136m (29 september 2023) Constante gewicht Bi-Fins (CWTB) 125m (10 september 2024) De overleden Natalia Molchanova was de afgelopen 9 jaar houder van het wereldrecord statisch apneuspringen met een tijd van 2 minuten en 11 seconden. Aleksej Molsjanov heeft 33 AIDA- en CMAS-records en 1 Guinness World Record behaald en 34 gouden, zilveren en bronzen individuele en teammedailles gewonnen bij wereldkampioenschappen.

Ook op Divernet: Freediver: Dieper in de wereld van Molchanov (filmrecensie). Vrijduiker is nu beschikbaar op Prime Video of kan digitaal gekocht of gehuurd worden.