Wrakjagers lossen opnieuw mysterie van de Grote Meren op

Sinds de jaren 1980 hebben veel duikers de uitdaging aangenomen om het wrak van de John Evenson in Lake Michigan loofde een duikclub zelfs een beloning van $ 500 uit – maar pas nu is de stoomsleepboot die in 1895 verloren ging, teruggevonden – op slechts 13 meter diepte.

Maritieme historici Brendon Baillod en Robert Jaeck, die al bekend zijn vanwege het lokaliseren van twee historische scheepswrakken op de Grote Meren in de afgelopen twee jaar, werkten nauw samen met Wisconsin Historische Vereniging en beperkten het zoekgebied met behulp van actuele kranten en de eigen verslagen van de kapitein, voordat ze hun hoge-resolutie sidescan-sonar op de taak inschakelden.

Ze hadden drie dagen vanaf 13 september uitgetrokken voor de jacht, maar hun onderzoek was zo nauwkeurig dat het slechts vijf minuten duurde om het doelwit te vinden, vier mijl ten noordoosten van Algoma, in de buurt van Green Bay.

Wrakkenjagers Baillod en Jaeck naast de boot van de eerste (Brendon Baillod)

Dé John Evenson boiler viel op bij de scan (Brendon Baillod)

Op het DeepVision Little Eye-sonarscherm was een grote ketel te zien. Toen het tweetal hun ROV uitzette, werd ook de scheepsbodem zichtbaar met een gigantische propeller, een stoommachine en diverse andere machines.

De enorme stoomketel (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

De onderwaterarcheoloog van de staat Wisconsin, Tamara Thomsen, arriveerde de volgende dag met duiker Zach Whitrock om het wrak dat Baillod en Jaeck hadden gemeld, te onderzoeken, documenteren en de identiteit ervan te bevestigen. Van meer dan 2,000 hi-res afbeeldingen die door de duikers waren vastgelegd, creëerde Whitrock een 3D-fotogrammetriemodel.

Stilstaand beeld van fotogrammetriemodel van de John Evenson (Zach Whitrock)

Vernoemd naar de bouwer

De 16m stoomaangedreven houtsleepboot was in 1884 door John Evenson in Milwaukee gebouwd en naar hem vernoemd. Hij werd voornamelijk gebruikt om schepen in en door het Sturgeon Bay Ship Canal te slepen, en ook om scheepswrakken te bergen. In de latere jaren sleepte hij schepen met steen van de groeve van de Laurie Brothers in Sturgeon Bay naar de havens van Wisconsin.

Dé John Evenson rond 1890 (Brendon Baillod met dank aan de familie Harold J Benash)

Op 5 juni 1895 werd de John Evenson had net een ketelreparatie ondergaan toen de kapitein, John Laurie, besloot om op een verzoek in te gaan en een aanzienlijk groter schip, de stoomboot, door het kanaal te slepen Ik Watson Stephenson en zijn twee dochterschoener-barges. Het meer was ruw onder zware wind.

Dé Ik Watson Stephenson, die de John Evenson (C Patrick Labadie-collectie)

Terwijl ik probeerde de lijn te nemen, John Evenson kruiste de boeg van de snelvarende boot, die hem bij de achtersteven raakte. John Evenson sloeg over de boeg van het andere schip en kapseisde. Binnen drie minuten zonk het schip.

Kapitein Laurie en vier bemanningsleden werden in het water geslingerd en later gered, maar stoker Martin 'Baldy' Boswell, die benedendeks sliep, kon niet meer worden gered.

Ik dacht er beter over na

In 1897 besloten de broers Laurie de sleepboot te bergen en huurden daarvoor een boot. Omdat ze echter al een verzekeringsuitkering hadden ontvangen, liepen ze het risico op een ernstig geschil met de verzekeraar. Uiteindelijk lieten ze het wrak liggen waar het lag, met de machinerie intact.

De propeller (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Destijds werd er al uitgebreid over het zinken bericht, maar de details over de waterdiepte leken sterk te variëren: van 15 tot 90 meter. Dit zorgde in de loop der jaren voor verwarring bij zoekers.

Het plan is nu dat het wrak genomineerd wordt voor de Amerikaanse Nationaal register van historische plaatsen en toegankelijk gemaakt voor sportduikers.

Baillod en Jaeck zijn lid van de Wisconsin Underwater Archeology Association, die het delen van ontdekkingen van scheepswrakken met het publiek stimuleert.

De wrakkenjagers waren verantwoordelijk voor het vinden van de intacte overblijfselen van de schoener Trinidad in Lake Michigan in juni 2023, zoals gerapporteerd op Divernet, evenals de schoener Margaretha A Muir een jaar later.

Verken de fotogrammetrie model van de John Evenson.

