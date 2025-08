Wrakkenjagers zoeken één stoomboot, vinden een andere

In de Fox River bij Oshkosh in Wisconsin is een wrak uit de 19e eeuw ontdekt. Het is niet de boot die het onderzoeksteam verwacht had te vinden, maar een die op dezelfde scheepswerven is gebouwd.

De leden van de Wisconsin Onderwaterarcheologie Vereniging (WUAA)) voerden een vijf uur durend sonaronderzoek met hoge resolutie uit als onderdeel van de Wisconsin Historical Society's Maritiem Behoud Programma.

Eerdere onderzoeken waren kleinschalig en lokaal van aard, dus het team probeerde alle mogelijke wraklocaties in kaart te brengen in het 4 km lange stuk van de rivier die uitmondt in Lake Winnebago.

Met hun DeepVision-sonar kan de gehele breedte van de rivier van 150 meter in één keer worden bestreken en kunnen interessante objecten met een extreem hoge resolutie in beeld worden gebracht.

LW Crane tussen andere stoomboten op de Mississippi rond 1872 (Speciale Collecties van de Murphy Library)

De onderzoekers hoopten een vermiste stoomboot genaamd Berlijnse stad, gebouwd in 1856 en waarvan uit historische gegevens bekend is dat het in dat deel van de rivier is gezonken. Het schip werd gebruikt om passagiers en vracht te vervoeren tussen Berlijn en Oshkosh en was 30 meter lang en 5.5 meter breed.

In november 1870 lag het voor anker bij de scheepswerf van Oshkosh voor een winterrevisie toen er brand aan boord uitbrak. De ankerketting moest worden doorgesneden, waardoor het schip niet meer kon varen. Berlijnse stad stroomafwaarts gedreven terwijl het tot aan de waterlijn afbrandde, alvorens te zinken.

Buiten het geplande zoekgebied vond het team een gedeeltelijk begraven romp, maar deze was ongeveer 27 meter lang en 7 meter breed, met een boeg die leek op die van een schoener op de Grote Meren - een vaartuig met een platte bodem en een voor- en achtertuig met minstens twee masten.

Zij geloven dat het de LW Kraan, een andere houtstoomboot gebouwd op dezelfde Berlijnse scheepswerven als de Berlijnse stad maar in 1865. Ook dit schip is tot aan de waterlijn afgebrand en gezonken, bij de helling van de St Paul Railroad in Oshkosh in 1880.

Het mogelijke wrak van de LW Crane

De scheepshelling werd bijna direct aan de overkant van de rivier, ten opzichte van de plek van het wrak, gevonden, terwijl stenen caissons van de St Paul Railroad-brug slechts 100 meter verderop lagen.

Het team hoopt de locatie met eigen duikapparatuur te kunnen onderzoeken, maar volgens hen is het zicht zo slecht dat er waarschijnlijk meer details en een grotere schaal kunnen worden vastgelegd met behulp van sonaronderzoek met een hoge resolutie.

De rivier bevat grote hoeveelheden natuurlijk afval, zoals bomen, boomstammen en grote rotsen, evenals delen van scheepsdokken, caissons en kleine vissersboten. Een ander object dat tijdens het onderzoek werd gevonden, zou een deel van een oude brug kunnen zijn geweest – of de boeg van een vroege raderstoomboot. Menasha, verlaten in 1861.

Het team onderzocht ook een ondiepe wraklocatie die in 2016 werd gevonden en noemde Kevin's Wreck naar een van de vinders, Kevin Cullen. Verder geërodeerd, is het nog steeds niet geïdentificeerd, maar men denkt niet dat het de Berlijnse stad omdat bekend was dat die stoomboot stroomafwaarts was afgedreven.

