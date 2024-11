Wrakduikers eren piloten uit WO2 aan beide kanten van Canada

Twee wrakken van bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog in Canada zijn herdacht door duikteams. Beide vliegtuigen stortten neer en zonken in 1943, werden herontdekt in 2022 – en in beide gevallen is er slechts één lichaam van hun vierkoppige bemanning ooit geborgen.

Aan de westkust van Canada duiken duikers van de Onderwater Archeologische Vereniging van British Columbia (UASBC) legde op 90 november een betonnen plaquette van 9 kg neer om de 26 meter diepe locatie van een RAF-trainingsvliegtuig te markeren dat in de Stille Oceaan nabij Vancouver Island was neergestort. Ze haalden ook het kompas van de navigator op, dat op de zeebodem lag, voor conservering.

Het kompas van de navigator (UASBC)

De Handley Page Hampden P5433 middelzware bommenwerper van RAF Operational Training Unit 32 steeg op in de late namiddag van 14 maart 1943 vanaf een RCAF-vliegveld in Patricia Bay (nu Victoria International Airport).

De bemanning bestond uit twee Australiërs, de piloot P/O Allan Hunt en navigator P/O Reginald Manttan, en Canadese marconisten/schutters P/O Grant Hall en Sgt Howard Piercy.

Een Handley Page Hampden-bommenwerper (RAF)

Hun routinematige trainingsvlucht was bedoeld om te oefenen in laag vliegen over de Stille Oceaan, en later 's nachts vliegen, maar rond 5.30 uur werd gezien dat het vliegtuig op een hoogte van 450 m in een spin terechtkwam en verticaal in Saanich Inlet dook. Alle vier de piloten kwamen om, hoewel alleen het lichaam van P/O Hunt ooit werd teruggevonden.

De wijdverspreide resten werden in 2022 ontdekt door duiker Lyle Berzins toen hij octopussen aan het filmen was. Toen UASBC-duikers verder onderzoek deden, vonden ze propellers, een motor, landingsgestel, het kompas en schoenzolen.

Landingswiel (UASBC)

Propeller (UASBC)

Het team deed veel onderzoek om de Handley-Page Hampden te onderscheiden van de 104 toestellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Patricia Bay gestationeerd waren. Er waren namelijk maar liefst 2 van die toestellen neergestort.

Het UASBC duikteam (UASBC)

De Hampden tweemotorige middelgrote bommenwerper zou een reputatie hebben gekregen voor motorstoringen. Hij had dienst gedaan in de beginfase van de oorlog in Europa, voornamelijk 's nachts, maar werd eind 1942 door RAF Bomber Command uit dienst genomen omdat viermotorige zware bommenwerpers de voorkeur kregen voor raids. Zie een 3D-model van een deel van de wraklocatie.

De doos van Bombardier

Het vliegtuigwrak aan de oostkant van het land, een Royal Canadian Air Force B-24 Liberator, ligt 40 meter diep in het 56 kilometer lange Gander Lake, in het midden van het eiland Newfoundland. Een "bombardier's box" werd onlangs geborgen om tentoongesteld te worden in een luchtvaartmuseum in de stad Gander.

Een identiek gemarkeerde B-24 bommenwerper (Library & Archives Canada)

De bommenwerper, met de aanduiding 589 D, stortte kort na het opstijgen op 4 september 1943 neer, eveneens als gevolg van motorstoring, waarbij alle vier bemanningsleden omkwamen: piloot Wing Commander JM Young, Squadron Leader John Grant MacKenzie, Flying Officer Victor Bill en Leading Aircraftman Gordon Ward. Alleen MacKenzie's lichaam kon op het moment van de crash door duikers met helmen uit het omgekeerde wrak worden geborgen.

Het vliegtuig werd in 2022 gelokaliseerd door middel van sonarscanning en ROV, gevolgd door verkenning met behulp van duikapparatuur. Shipwreck Preservation Society van Newfoundland en Labrador (SPSNL) duikers begeleid door een documentaire filmploeg. Alleen de vleugels, voorste romp en landingsgestel konden worden gevonden, en later één propeller.

Neil Burgess, voorzitter van de vereniging, nam deel aan zowel de eerste als de recente duiken, die hij tegenover CBC omschreef als de "engste duik die ik ooit heb gemaakt" vanwege de omvang van het vliegtuig en het extreem slechte zicht.

De controlebox voor het interval van de bomafgifte, gevonden in de open neus (Maxwel Hohn / SPSNL)

De bombardier box, ook wel bekend als de bomb release interval control box, zat alleen met draden vast aan de neus van het vliegtuig. Hij viel eraf toen Burgess hem losknipte, waardoor het zicht nog verder werd beperkt, omdat hij gedwongen werd om in het slib te tasten om hem te vinden – wat hem uiteindelijk lukte.

Maar hij benadrukte dat het wrak met ‘het grootste respect’ was behandeld, en dat er geen enkele poging was gedaan om het te verstoren.

De afdeling archeologie van de Memorial University of Newfoundland was bezig met het schoonmaken en conserveren van de doos voor tentoonstelling bij Gander's Noord-Atlantisch Luchtvaartmuseum.

Ook op Divernet: GRIEKSE DUIKERS VINDEN WRAK VAN LUFTWAFFE-VLIEGTUIG OP 60M, 5 KM DIEP: IS DIT HET VERLOREN ELECTRA-VLIEGTUIG VAN EARHART?, JUNKERS JU-88 BOMMELAAR IS DE STER VAN HET AEGEAN-VLIEGTUIGWRAK