Wrakduiker Mazraani sterft tijdens Atlantische expeditie

De bekende Amerikaanse technisch duiker Joe Mazraani is overleden na een wrakduik in de Atlantische Oceaan, ruim 300 km uit de noordoostelijke kust van de VS.

Mazraani, 48 jaar oud en woonachtig in New Jersey, was met een groep aan het duiken vanaf zijn boot Vasthoudend op 29 juli, toen hij naar verluidt een medisch noodgeval kreeg. Andere duikers hielpen hem terug naar de boot en probeerden hem te redden, maar konden hem niet meer reanimeren.

De boot arriveerde de volgende ochtend vroeg in New Bedford, Massachusetts, waarna de staats- en lokale politie en de Amerikaanse kustwacht een onderzoek uitvoerden.

"Hoewel we ervoor kiezen de details privé te houden, hebben we momenteel geen reden om te vermoeden dat er sprake is van een duikersfout of een defect aan de apparatuur", aldus Mazraani's partner Jennifer Sellitti namens hun in New Jersey gevestigde bedrijf Atlantic Wreck Salvage en Vasthoudend“Alles wijst erop dat er sprake is van een medisch noodgeval.”

De groep was aan het duiken aan de oostelijke rand van Georges Bank, een bekend vaartuig onder Amerikaanse technische duikers, en onderzocht een onbekend scheepswrak dat ze 'de Big Engine Steamer' noemden.

Wrak expedities

Mazraani stond bekend als maritiem historicus en technisch duikonderzoeker. Hij werd geboren in Libanon, emigreerde op 15-jarige leeftijd naar de VS en werkte zich vervolgens als strafrechtadvocaat. Sinds midden jaren negentig was hij ook actief als duiker en dook hij bij elke gelegenheid naar wrakken voor de kust van New York, New Jersey en Massachusetts.

Hij was een open-circuit trimix- en rebreatherduiker, was ook een gelicentieerde bootkapitein en had de 14m Vasthoudend voor het verkennen van diepe wrakken.

Hij leidde expedities om te duiken in de U-550, het laatste duikbare wrak van een Duitse U-boot in de Noord-Atlantische Oceaan, en de Andrea Doria en ook deelnemen aan andere reizen naar zulke iconische diepe wrakken als de Lusitania en Brittannic, waarbij hij de eer kreeg de bel in 2019 te hebben gevonden.

Slechts enkele weken voor Mazraani's dood, Vasthoudend team had een belangrijke ontdekking gedaan op de 70 meter diepe Andrea Doria, het Italiaanse passagiersschip dat in 1956 zonk, ging op zoek naar een 1.5 meter hoge gyrokompasrepeater op de brug.

Mazraani had het vastzittende voorwerp gevonden tijdens de eerste duik van de expeditie van 11 tot en met 14 juli. Samen met zijn mededuiker Chris Ogden had het vier duiken in een afgesloten ruimte nodig om het voorwerp eruit te krijgen en op te halen.

“Het naar boven halen van dit artefact zou onmogelijk zijn geweest zonder het teamwerk en de vasthoudendheid van Maz en Chris”, aldus Berging van het Atlantische wrakDe duikers vonden onderweg ook een patrijspoort, een lamp en goed bewaard gebleven keramiek.

'Groter dan het leven'

Vasthoudend wrak-expedities zijn in de boeken vastgelegd Waar duikers durven: de jacht op de laatste U-boot door Randall Peffer en Gevaarlijke ondiepten, op zoek naar de spookschepen van Cape Cod door Peffer en Eric Takakjian.

Joe Mazraani met Jennifer Sellitti (Bureau van de Openbare Verdediger van New Jersey)

"Joe Mazraani was groter dan het leven zelf", zei Sellitti. "Hij was vriendelijk, meelevend en genereus. Een mentor en een student, een vriend, broer, zoon en partner.

“Of het nu gaat om autorijden aan boord van de D/V VasthoudendOf hij nu in diep en gevaarlijk water dook of zijn cliënten verdedigde in de rechtbank, Joe eiste het beste van iedereen om hem heen. Soms eiste hij het knorrig – maar hij eiste altijd het goede voorbeeld.

Hij leefde elk moment ten volle, zonder compromissen. Hij wilde niet sterven terwijl hij deed wat hij het liefste deed – dat doet niemand van ons. Hij wilde het overleven, er oud mee worden. Maar als je op de rand leeft, duwt die rand soms terug.