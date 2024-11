Wrakdetectives ontdekken getorpedeerde bewapende stoomboot uit WO1

Onderzoekers hebben het wrak van de HMS gevonden, waarvan zij denken dat het er een is. Stephen Furness, een bewapende stoomboot uit de Eerste Wereldoorlog die in 1 in de Ierse Zee tot zinken werd gebracht.

De ontdekking maakt deel uit van het project “Towards a National Collection” van de UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC), een initiatief dat is ontworpen om afzonderlijke collecties in Britse musea, galerieën, bibliotheken en archieven te koppelen tot een permanent netwerk.

Opsporen Stephen Furness opgenomen in een van de vijf deelprojecten: het driejarige, £ 2.9 miljoen kostende Ongebaande wateren samenwerking van 25 Britse organisaties onder leiding van Historic England (HE).

Foto ansichtkaart door Gibson die de Stephen Furness laat zien

De 88 meter lange stoomboot werd gebouwd in West Hartlepool als passagiersschip voor de Tyne Tees Steam Shipping Co., vernoemd naar haar voorzitter, en in 1910 te water gelaten om maximaal 370 passagiers tussen Newcastle en Londen te vervoeren.

De Stephen Furness werd een Royal Navy gewapende boarding steamer toen WO1 uitbrak, en diende op de route naar Moermansk in Rusland. De taak van zulke schepen was om blokkades af te dwingen door buitenlandse schepen te onderscheppen en te enteren.

Ze was op weg van Lerwick naar Liverpool voor reparaties op 13 december 1917, toen ze werd opgemerkt door de Duitse onderzeeër UB-64 in het Noordkanaal, 16 km ten oosten van de ingang van Strangford Loch en ten westen van het eiland Man.

Een enkele torpedo raakte haar tussen brug en schoorsteen, wat resulteerde in een ketelexplosie. Het schip zonk in slechts drie minuten, voordat haar reddingsboten te water konden worden gelaten, wat de dood van 95 bemanningsleden en zes officieren tot gevolg had. Slechts 12 mannen overleefden.

90m diep

Multibeam sonar-scangegevens verzameld door onderzoeksschip van Bangor University Prins Madog werd gebruikt om de afmetingen van een aantal wrakken in de regio te analyseren en deze informatie werd gecombineerd met archiefbronnen, zoals de oorlogslogboeken van Duitse U-boten.

Het 35m lange onderzoeksschip Prince Madog (Bangor University)

Het team bestudeerde ook simulaties van wind- en getijdenomstandigheden ten tijde van het zinken om de laatste momenten van het schip te traceren. Ze deden dit aan de hand van de verspreiding van vier lichamen die ver weg langs de kust van Noord-Wales waren gevonden.

De resultaten suggereren dat meteorologische gegevens en retrospectieve modellen vaker gebruikt kunnen worden om vermiste schepen te lokaliseren wanneer andere positie-informatie beperkt is.

Het wrak ligt op een diepte van 90 meter en men dacht eerder dat het om het wrak van het Zweedse vrachtschip ging maja, getorpedeerd met het verlies van negen levens een maand voor het einde van de oorlog. De onderzoekers denken nu dat ze maja's overblijfselen een paar kilometer verder naar het zuiden.

“De waarschijnlijke identificatie van HMS Stephen Furness is een briljant en ontroerend voorbeeld van het potentieel van de maritieme erfgoedgegevens van het Verenigd Koninkrijk en een bewijs van de samenwerking en het uitstekende speurwerk van het team van Unpath'd Waters", aldus Barney Sloane van HE, hoofdonderzoeker van Unpath'd Waters.

“Het maritieme erfgoed van het Verenigd Koninkrijk is ongelooflijk rijk en ons project was gericht op het onderzoeken hoe we dit erfgoed op nieuwe manieren kunnen benaderen, koppelen en doorzoeken om nieuwe kennis en verhalen te creëren. Dit resultaat is een opmerkelijk voorbeeld van hoe belangrijk zo'n inspanning zal blijken te zijn.”

Kaart met de locatie van het wrak, de geregistreerde positie van de U-boot ten tijde van de aanval en waar de overlevende matrozen werden opgepikt (Bangor University)

Opgeloste barrières

“Deze opmerkelijke ontdekking laat zien wat er bereikt kan worden als organisaties voor cultureel erfgoed samenwerken om de ontwikkeling van een inclusieve, uniforme, toegankelijke, interoperabele en duurzame digitale collectie in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen”, aldus Op weg naar een nationale collectieprogrammadirecteur Rebecca Bailey.

“Towards a National Collection gaat over het verbinden en openen van toegang tot het Britse erfgoed – voor iedereen, niet alleen academische onderzoekers. We willen de barrières tussen mensen, collecties en onderzoek – groot en klein, wetenschappelijk en cultureel, nationaal en regionaal – doorbreken.

“De vier zeilers die aanspoelden op de kust van Noord-Wales boden een kans om innovatieve wetenschappelijke analyses te gebruiken om onze theorie over het wrak te onderbouwen. Het is echter belangrijk om hier naar het grotere plaatje te kijken; ongeacht waar het wrak van HMS Stephen Furness Uiteindelijk waren dit vier van de ruim honderd mannen die omkwamen toen het schip zonk.

“Het is gemakkelijk om meegesleept te worden in de opwinding van het zoeken naar een verloren schipbreuk, maar het is ook belangrijk om de menselijke tragedie te onthouden die er onlosmakelijk mee verbonden is.”

Nog een gemodelleerde weergave van het wrak (Bangor University)

Herdenkingsweekend met PADI

Opleidingsorganisatie PADI nodigt duikers uit om dit weekend de wrakken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te verkennen tijdens begeleide duiken met partnerduikcentra in het Verenigd Koninkrijk. Dit weekend is er Remembrance Sunday op 1 november en Remembrance Day op maandag.

Deelnemende centra, waaronder Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbour Dive Centre, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving en Teign Diving Centre, hebben zich gecommitteerd aan het ondersteunen van het creëren van ervaringen die "duikers verbinden met zowel het verleden als de toekomst van de oceaan", aldus PADI.

De duiken worden beloofd om "respectvolle herinnering te combineren met de mogelijkheid om deze historische plekken vanuit een nieuw perspectief te begrijpen". Neem contact op met uw dichtstbijzijnde PADI duikcentrum voor meer informatie.

