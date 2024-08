Schatschip: Colombia spreekt over spijkers, niet over goud

De Colombiaanse regering heeft een nieuwe verklaring afgegeven over haar langverwachte verkenning van de meer dan 600 meter diepte San JoseMen dacht dat het Spaanse schatschip de meest waardevolle lading vervoerde die ooit vanuit de Nieuwe Wereld naar de oude is verzonden.

Er staat dat een recente expeditie “een kaart heeft onthuld met archeologisch bewijsmateriaal dat nog nooit eerder is gezien, waardoor wat tot nu toe bekend was aanzienlijk is uitgebreid”, hoewel de aankondiging de weg lijkt te effenen voor wat een langdurige operatie zou kunnen zijn.

Zonder melding te maken van het verloren goud en de smaragden die het scheepswrak tot onderwerp van eeuwen van speculatie hebben gemaakt, concentreert de verklaring zich op de archeologische uitdagingen om vast te stellen hoe het schip tot zinken is gekomen.

De San Jose was het vlaggenschip van de Spaanse Tierra Firme-vloot die op 8 juni 1708 in botsing kwam met een Engels squadron voor de Caribische kust van Colombia tijdens de Slag bij Barú. Destijds zou het zo'n 11 miljoen gouden munten, 116 zilveren kisten vol smaragden, zeven miljoen peso's en sieraden bij zich hebben.

De Britse kaperexpeditie houdt zich bezig met de San Jose, geschilderd door Samuel Scott (Nationaal Maritiem Museum)

Het zinken van het schip deed de hoop van Commodore Charles Wager om het galjoen en zijn rijkdommen te veroveren, de kop indrukken. Thuis werden de Engelse commandanten berecht omdat ze het verlies ervan hadden toegestaan, terwijl de Spaanse overlevenden van de strijd even nauwgezet werden ondervraagd over de manier waarop zo'n waardevolle lading vermist raakte.

In documenten die in Groot-Brittannië en Spanje zijn gearchiveerd, drongen de Engelsen erop aan dat de San Jose zonk na een interne explosie, die hen zou vrijwaren van de schuld voor het verlies ervan, terwijl minder duidelijke Spaanse getuigenissen erop wezen dat Engels artillerievuur het vlaggenschip waarschijnlijk tot zinken had gebracht.

Na Jarenlange internationale juridische strijd over eigendom, waarover eerder werd bericht Divernet, en zelfs geruchten dat de Colombiaanse regering de coördinaten van het wrak kwijt was, noemde de wetenschappelijke expeditie ‘Naar het hart van de wereld’. San Jose Galleon” zou nu eind mei in een tijdsbestek van een week van start zijn gegaan.

Het onderzoek werd geleid door het Ministerie van Cultuur (Minculturas), het Colombiaanse Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (IKANH), de Colombiaanse marine en het directoraat-generaal Maritiem (DIMAR).

Het besloeg een oppervlakte van 461,300 vierkante meter rond het grootste deel van de romp van het galjoen, wat overeenkomt met meer dan 40 professionele voetbalvelden. Er werden geen details gegeven over het type onderwatervoertuigen dat werd gebruikt.

“Hoewel er in 2022 concentraties van archeologische overblijfselen waren ontdekt in het gebied van het scheepswrak, maakte de recente verkenning het mogelijk om deze ophopingen gedetailleerder te karakteriseren en nieuwe geïsoleerde elementen te ontdekken”, meldde vice-admiraal John, directeur-generaal van maritieme zaken. Fabio Giraldo Gallo.

Onder de vondsten die hij noemt bevinden zich een anker, structurele onderdelen van het schip, waaronder ringen en een mogelijke spijker, maar ook alledaagse voorwerpen zoals kannen, glazen flessen en een bassin.

Gouden munten op de wraklocatie van San José, van een eerdere expeditie (Minculturas)

“De ontdekking van nieuwe concentraties archeologisch materiaal in het wrak van de San Jose galjoen onthult de complexiteit van het analyseren van deze historische gebeurtenis sinds het zinken ervan,” zei Gallo. “Alle elementen van het schip worden bestudeerd, van het achterschip tot de kleinste details.

“Elke nieuwe ontdekking opent onderzoeksscenario’s die het formuleren van preciezere hypothesen over het zinken ervan mogelijk maken.”

Leven aan boord

“Wij geloven dat er een mogelijkheid bestaat om nieuwe overblijfselen te vinden die de informatie die we tot nu toe in 2022 hadden verkregen, uitbreiden”, zegt ICANH-directeur Alhena Caicedo.

“Dit zou zeer relevant zijn om belangrijke aspecten te identificeren van wat zich in het galjoen bevond en zou fundamentele aspecten onthullen over het leven aan boord, de manier waarop de bemanning was gerangschikt, het soort artefacten dat op het schip werd gebruikt en hoe goederen van één plek werden gehaald. naar een ander.

“De informatie kan zeer gevarieerd zijn en al deze bevindingen zullen ons waardevolle kennis opleveren op het gebied van de techniek, architectuur en toepassingen van de objecten die zich momenteel op de zeebodem bevinden.”

Naast de archeologische vooruitgang zou de expeditie ook een “dynamisch ecosysteem” hebben blootgelegd rond het wrak dat soorten had aangetrokken, waaronder een haai zonder rugvin en een diepwaterzwaardvis.

“Op basis van de nieuwe waarnemingen dit jaar zullen we beslissingen nemen over hoe we de missie in 2025 en 2026 zullen voortzetten”, zei minister van Cultuur Juan David Correa. “In oktober maken we de volgende stappen in 2025 bekend op deze reis naar het hart van de wereld San Jose galjoen."

Ook op Divernet: Stukken van acht en theekopjes aan San Jose wrak, Heeft Colombia werkelijk de ‘Heilige Graal van de Scheepswrakken’ kwijtgeraakt?, Colombia gaat het herstel van schatschepen intensiveren, San Jose schat van scheepswrak wordt betwist...