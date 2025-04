Tragisch wrak van 'veiligste' schip gevonden in Lake Superior

Het laatste lang verloren schip dat is ontdekt door de productieve Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) is de Westelijk reservaat – in de 19e eeuw een tijdlang beschouwd als een van de veiligste schepen op de meren.

Ze verdween samen met de eigenaar en leden van zijn familie voor de “Shipwreck Coast” van Lake Superior in 1892. Op één na raakten alle 28 mensen aan boord vermist.

Het 90 meter lange stalen stoomschip werd ongeveer 96 kilometer ten noordwesten van de basis van de GLSHS gevonden. Scheepswrakmuseum van de Grote Meren, Whitefish Point in Michigan.

Leden van de vereniging gebruikten side-scan sonar vanaf hun onderzoeksschip David Boyd om de te lokaliseren Westelijk reservaat eind vorige zomer, hoewel de vondst pas onlangs werd bekendgemaakt.

Het wrak ligt ver uit de kust en is in tweeën gebroken. Het boeggedeelte rust op het achterschip, op een diepte die verder reikt dan de normale duikdiepte, namelijk zo'n 180 meter.

Sonarbeeld van het westelijke reservaat

Ze werd ooit de “Inland Greyhound” genoemd en werd in de Grote Meren beschouwd als een van de veiligste schepen ter wereld.

Het schip werd in 1890 in dienst genomen en was een van de eerste volledig stalen schepen in de regio. Het was uitgerust om zwaardere ladingen met hogere snelheden te vervoeren dan rivalen met een houten romp. Het was ook bedoeld om records te verbreken.

Pleziercruise

Historisch beeld van het Western Reserve (GLSHS)

Het schip was eigendom van scheepsmagnaat kapitein Peter G Minch, die had besloten om zaken met plezier te vermengen en zijn vrouw, hun twee jonge kinderen en schoonzus met haar dochter mee te nemen om te genieten van een cruise in de late zomer over Lake Huron naar Two Harbors in Minnesota. Het schip lag in ballast, maar zou een lading ijzererts ophalen voor de terugreis.

Toen het schip op 30 augustus Whitefish Bay bereikte, sloeg het weer om en liet kapitein Albert Myer, die zijn 19-jarige zoon had meegenomen, het anker zakken om de ergste barre omstandigheden uit te zitten voordat hij het Bovenmeer op voer.

Op dit punt de Westelijk reservaat werd door een storm overvallen en begon rond 9 uur uiteen te vallen.

Stuurpen (GLSHS)

Bakboordverlichting (GLSHS)

De familieleden en de bemanning konden aan boord van de twee reddingsboten stappen en deze te water laten, maar één van de boten, van metaal, kapseisde snel en de andere, een houten boot, kon slechts twee bemanningsleden redden die vermist waren geraakt.

Tien minuten later de Westelijk reservaat zonk en de opvarenden van de overgebleven reddingsboot bleven alleen achter in de duisternis terwijl de storm aanhield.

Een stoomschip passeerde de volgende 10 uur dichtbij, maar de bemanning zag de reddingsboot niet, die niet was uitgerust met fakkels. Rond 7.30 uur bereikte het de zuidoostelijke oever van Lake Superior op een mijl afstand, maar helaas sloeg het om in de branding daar. Alleen stuurman Harry Stewart overleefde de beproeving om het verhaal te kunnen vertellen

Gebroken voormast (GLSHS)

Voormast ligt over boeglier (GLSHS)

Uit een later onderzoek bleek dat de scheepsbouwer Westelijk reservaat met behulp van verontreinigd staal dat broos was, waardoor het kwetsbaar werd voor metaalmoeheid. De tragedie zou leiden tot strengere normen voor het gebruik van staalplaat in de Amerikaanse scheepsbouw.

Verre afbeelding

GLSHS-directeur van maritieme operaties Darryl Ertel en zijn broer en eerste stuurman Dan waren op zoek naar de Westelijk reservaat de afgelopen twee jaar, en uiteindelijk een merkteken op de bakboordzijde van de David Boyd.

Ze hadden tot ongeveer 800 meter aan beide kanten van de boot gescand en het verre beeld was klein, maar toen Darryl de schaduw mat, was deze ongeveer 12 meter ver.

Kaapstanderstokrek op de bakboordrand in het boeggebied (GLSHS)

Boeg- en ankerkettingen (GLSHS)

"Dus gingen we terug over de bovenkant van het schip en zagen dat het vrachtluiken had, en het leek alsof het in tweeën was gebroken, de ene helft op de andere en elke helft gemeten met de side-scan 150ft [45m] lang," zei Darryl Ertel. "Toen maten we de breedte en het was precies goed, dus we wisten dat we de Westelijk reservaat. '

Er werd een ROV ingezet om elementen zoals de scheepsbel te lokaliseren en zo de eerste identificatie van de Ertel-broers te bevestigen.

Het zinken van de Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

“Elk schipbreuk heeft zijn eigen verhaal, maar sommige zijn gewoon veel tragischer”, aldus de GLSHS's uitvoerend directeur Bruce Lynn. "Het benadrukt alleen maar hoe gevaarlijk de Grote Meren kunnen zijn... op elk moment van het jaar."

