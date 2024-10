Duizenden Britse scheepswrakartikelen te koop

De zorgen dat de historische collectie van vele duizenden stukken maritieme memorabilia uit het Charlestown Shipwreck Treasure Museum in Cornwall verkocht zou worden, worden begin volgende maand werkelijkheid, als ze in Penzance onder de hamer gaan.

Divernet in augustus gerapporteerd over de mogelijke sluiting van het museum in St Austell en verdeling van de inhoud ervan indien het onroerend goed niet als lopende onderneming verkocht kon worden.

De verkoop van de inhoud van het museum biedt een grote kans voor verzamelaars van kunstvoorwerpen – temeer omdat het wordt gecombineerd met die van “The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE”.

Larn, inmiddels 93, is een van de belangrijkste Britse wrakduikers en auteurs van de 20e eeuw. Als medeoprichter en directeur van het museum was hij verantwoordelijk voor het samenstellen van de eerste collectie in de jaren 1960 en 70.

Britse Eilanden scheepswrak autoriteit Richard Larn

De Larn-verkoop omvat zijn persoonlijke archief van 1,630 boeken, uitgebreide onderzoeksbestanden van zijn monumentale 10-jarige project Scheepswrakindex van de Britse eilanden, grafieken en honderden foto's die in zijn boeken worden gebruikt. Ook inbegrepen is een selectie van wrak-artefacten die door Larn zelf zijn geborgen.

Lay's Auctioneers uit Penzance beschrijft de evenementen als "mogelijk twee van de meest opwindende veilingen die we ooit hebben mogen organiseren". Ze worden gehouden op vier opeenvolgende dagen, waarbij de bezichtigingen beginnen op 1 november.

De eendaagse Larn-verkoop op 5 november wordt gevolgd door de Charlestown Shipwreck Treasure Museum-verkoop op 6, 7 en 8 november.

Zeldzaam en waardevol

Het museum bevat ongeveer 7,000 voorwerpen uit scheepswrakken, waaronder de Mary Rose, Titanic, Lusitania en Koninklijk handvest, en ze werden allemaal aangeboden als onderdeel van de vraagprijs van £ 1.95 miljoen toen het hele pand op de markt kwam - een prijs die blijkbaar niet is gehaald.

De huidige eigenaar Sir Tim Smit, medeoprichter van het Eden Project en eigenaar van de Lost Gardens of Heligan, had een noodplan gemaakt om de tentoonstellingsstukken te veilen voor het geval het onmogelijk zou blijken om het museum en de inhoud als lopende onderneming te verkopen.

Houten achtersteven van de HMS Eagle, vergaan voor de kust van de Scilly-eilanden in 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay beschrijft de artefacten als “één van de meest fenomenale collecties van maritieme archeologie ter wereld” en zegt dat sommige “enorm zeldzaam en waardevol” zijn.

Het catalogiseren van de enorme museumcollectie, momenteel verdeeld in 1,200 kavels “en het worden er steeds meer”, was zowel boeiend als uitdagend gebleken, aldus het veilinghuis. “We ontdekten voortdurend dat zodra we beter gingen kijken en de historische achtergrond leerden kennen, we betoverd raakten door de munt of het wapen of wat voor relikwie het ook was, ingekapseld in mariene concretie dat we in onze handen hielden.”

“We hebben geleerd over de geschiedenis van elk schip, hoe het is gezonken, de levens die verloren zijn gegaan en de ervaringen van die mensen in hun laatste angstaanjagende paar minuten. Het was een even leerzame als nederige ervaring.”

Koperen voorwerpen uit de lading van het 'Mullion Pin Wreck' uit 1667, de Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Sleutelbron

Richard Larn leerde zichzelf duiken in de Theems in 1947 met behulp van een Duitse Draeger U-boot ontsnappingsset. Na zijn dienst in de koopvaardij in 1950 ging hij bij de Royal Navy, waar hij 22 jaar bleef.

Hij maakte deel uit van het eerste team van duikers dat opereerde vanuit Dragonfly-helikopters en drones met schietdoelen ophaalde voor de kust van Malta. Hij sloot zich in 1957 aan bij de British Sub-Aqua Club en leidde de Royal Navy Sub-Aqua Club door talloze internationale duikexpedities te leiden.

Scheepsbel van messing van het ss Grip, gezonken in 1897 in Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Nadat hij onderzoek had gedaan naar de scheepsramp op de Scilly-eilanden in 1707, ontdekte en onderzocht hij verschillende historische wrakken voor de kust van de eilanden, waaronder HMS Vereniging. Hij richtte de commerciële duikschool op opleiding centrum Prodive en het toenmalige Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, dat hij en zijn vrouw Bridget tot 1998 beheerden.

Samen schreef het echtpaar meer dan 65 boeken, en hun zesdelige Scheepswrakindex van de Britse eilanden blijft een belangrijke bron voor wrakduikers, maritieme historici en archeologen. Larns OBE van 2009 en andere onderscheidingen erkenden zijn diensten aan het maritieme erfgoed.

Leren schoen en houten leest van HMS Association, opgedoken en ontdekt door Richard Larn in 1967 (Lay's Auctioneers)

De openingstijden in Penzance voor de Larn-veiling zijn: 1 en 4 november van 9 tot 5 uur, 2 november van 9 tot 1 uur en voor de Charlestown Shipwreck Treasure Museum-veiling in het museum op 2, 3, 4 en 5 november van 9 tot 4 uur.

Beide verkopen, uitgevoerd in Penzance en online., start om 10 uur. Vind alle details van kavels en arrangementen op de site van Lay's Auctioneers.

