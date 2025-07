Southend organiseert update over scheepswrak in Londen

Een nieuwe tentoonstelling gewijd aan het 17e-eeuwse wrak van de Londen is momenteel bezig in het Southend Central Museum. "The London Shipwreck: Her Final Voyage" zal naar verwachting tot eind mei volgend jaar te zien zijn.

Het museum beschikt al over een permanente tentoonstelling van artefacten die uit het wrak uit de 17e eeuw zijn geborgen, maar de nieuwe tentoonstelling richt zich op de ‘laatste reis’ van behoud die de voorwerpen afleggen tussen hun berging en de tentoonstelling.

Nieuwe conserveringstechnieken en wetenschappelijke analyses uitgevoerd op de objecten onder leiding van Historisch Engeland Volgens de curatoren hebben deze in de loop der jaren een scala aan onverwachte historische informatie aan het licht gebracht.

In de tentoonstelling zijn een aantal nooit eerder vertoonde artefacten te zien die inmiddels niet meer in de collectie zitten. Een van de hoogtepunten is het houten geschutsonderstel waar een van de kanonnen van het oorlogsschip in zat. Het is een van de weinige exemplaren van dit soort die nog bestaan.

CGI-reconstructie van Londen (Touch Productions)

De Londen was een tweederangs oorlogsschip met 76 kanonnen, vooral bekend vanwege de escorte van Karel II naar Engeland tijdens de Restauratie. In 1665, tijdens de voorbereidingen om zich bij de vloot aan te sluiten voor de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, kreeg het schip een catastrofale kruitexplosie in de monding van de Theems bij Southend, waarbij ongeveer 300 van de 350 mensen aan boord omkwamen.

Het wrak bestaat nu uit twee delen en is aangewezen als beschermd wrak. Door de jaren heen hebben veranderende getijden en zwaar scheepvaartverkeer delen van de vindplaats blootgelegd, waardoor meer van de opmerkelijk goed bewaard gebleven artefacten zijn blootgelegd, maar ook het voortbestaan ​​van het wrak in gevaar is gekomen.

schoen van de bemanningslid

Deadeye

De Londen Het wrak is ook beroemd geworden doordat het is toevertrouwd aan een klein team van toegewijde lokale duikers onder leiding van trustee Steve Ellis, en hun verhaal kan elders gevonden worden on Divernet.

De nieuwe tentoonstelling is te zien in de Centraal Museum Van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegangsprijs bedraagt ​​£ 4.50 voor volwassenen en £ 2.50 voor kinderen.

