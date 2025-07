Musea van RN en Scapa laten Vanguard-artefacten opgraven

Een bel en een kanon-gerelateerd artefact van het slagschip HMS uit de Eerste Wereldoorlog Voorhoede zijn door duikers in Scapa Flow geborgen in opdracht van het National Museum of the Royal Navy (NMRN).

Het zinken van het schip in 1917 is vermoedelijk het grootste ongeluk waarbij mensenlevens verloren gingen in de geschiedenis van de Royal Navy.

De objecten werden acht jaar geleden geïdentificeerd nadat een duikteam de honderdste verjaardag van het zinken van het schip in 1917 had herdacht door 500 uur te besteden aan het in kaart brengen van de wraklocatie, die door de kracht van de explosies die het schip deden zinken, over een groot gebied was verspreid. verder onderzoek werd in 2023 uitgevoerd.

HMS Voorhoede was een Dreadnought van 19,560 ton die in 1909 bij Barrow-in-Furness te water werd gelaten en in 1916 in actie kwam in de Slag bij Jutland.

Het slagschip HMS Vanguard ging in 1917 verloren (Royal Navy)

Een groot deel van haar carrière bracht ze door op patrouilles in de Noordzee, maar op 9 juli 1917 werd een reeks magazine Er vonden explosies plaats terwijl ze voor anker lag in Scapa Flow. Ze zonk binnen enkele minuten, met slechts twee van de 848 officieren en bemanningsleden die het overleefden.

Het wrak, dat 34 meter diep ligt, werd pas in 1984 beschermd als oorlogsgraf. Tegen die tijd was het al grondig geborgen op non-ferrometalen. De centrale delen waren opgegraven voor schroot, hoewel andere delen, waaronder de boeg en de achtersteven, intact op de zeebodem lagen.

HMS Voorhoede is een Sovereign Immune Wreck, dus duiken vereist speciale toestemming van het Ministerie van Defensie. Het project om de artefacten, bedacht door het NMRN en het Scapa Flow Museum, te bergen, duurde drie jaar.

Het werd uitgevoerd met de volledige steun van de Vanguard Crew Foto's Project, die probeert foto's te verzamelen van alle bemanningsleden van het oorlogsschip via hun nakomelingen, en andere instanties, waaronder de Receiver of Wreck en het MoD.

Zesdaags venster

Een vrijwilligersduikteam dat opereert vanaf de Orkney-charterboot Huskyanhadden, net als bij de vorige onderzoeken, een periode van zes dagen vanaf 29 juni om de artefacten te bergen. Ze werkten daarbij in een gebied dat zich uitstrekte over meer dan 750 meter van de plaats van het wrak.

De bel, die vervormd was door de explosie waarmee hij van het schip was geslingerd, lag ongeveer 200 meter van de hoofdlocatie, met een gat in de bovenkant waar ooit een kroon zat.

Nijlcampagneplaat van Vanguard (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

Ook werden een tampion of geweerloopplug naar boven gebracht, vermoedelijk gemaakt van paardenhaar en leer, en een metalen embleem ter nagedachtenis aan de Slag om de Nijl, afkomstig van een van de belangrijkste kanonnen. Hierop werd een buste van admiraal Lord Nelson getoond, die eerder kapitein was geweest van een Voorhoede.

Na behoud door de Nationaal Museum van de Koninklijke Marinede artefacten zullen worden uitgeleend aan Orkney's Scapa Flow-museum De belangrijkste scheepsbel is te zien in het Dock Museum in Barrow-in-Furness.

HMS Vanguard-bel tentoongesteld in Barrow's Dock Museum

Dreadnoughts van de Royal Navy hadden drie tot vijf klokken aan boord. Naast de hoofdbel van het schip was er waarschijnlijk ook een bel op het achterdek, één in de machinekamer en kleinere voor elk van de schepen en de kajuit.

