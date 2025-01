OBE voor diepzee-scheepswrakjager Mearns

at 9: 00 am

De Anglo-Amerikaanse scheepswrakkenjager David Mearns is benoemd tot Officer of the British Empire (OBE) in de King's New Year Honours List vanwege zijn verdiensten bij het lokaliseren en bergen van historische scheepswrakken.

De 66-jarige leider van een diepzee-expeditie, oceanograaf en gediplomeerd marien wetenschapper heeft in zijn 29-jarige carrière 35 grote wrakken gelokaliseerd.

Nu is hij een van 's werelds meest ervaren jagers op diepe wrakken, met een slagingspercentage van 90% – en heeft hij ook vijf Guinness World Records op zijn naam staan, waaronder één voor het lokaliseren van het diepste scheepswrak dat ooit is gevonden, de Rio Grande op 5,762m.

De wrakzoektochten van Mearns begonnen in 1990 toen hij het vrachtschip opspoorde Lucona, dat tot zinken was gebracht door een tijdbom waarbij de bemanning omkwam.

Belangrijke latere ontdekkingen zijn onder meer de bulkcarrier Derbyshire, het grootste verlies aan scheepvaart in de Britse maritieme geschiedenis; de slagkruiser HMS uit de Tweede Wereldoorlog Kap, gezonken door de Bismarck; HSK aalscholver, tot zinken gebracht na het zinken van HMAS Sydney; Australisch hospitaalschip AHS Centaur, illegaal tot zinken gebracht door een Japanse onderzeeër; en het oudste koloniale scheepswrak dat ooit door archeologen is gevonden en opgegraven, de Smaragd van Vasco da Gama's 1502/3 vloot.

Mearns maakte ook deel uit van het team dat het Japanse slagschip lokaliseerde Musashien leidde in 2019 de particulier gefinancierde zoektocht naar het Piper Malibu-vliegtuig met voetballer Emiliano Sala aan boord, dat was verdwenen boven het Engelse Kanaal.

Zoektocht naar Zoektocht

De laatste onderscheiding komt kort na Mearns' rol als directeur van de zoekfunctie op expeditie om Sir Ernest Shackleton's te vinden Speurtocht, in juni 390 op 2024 meter diepte in de Labradorzee. Shackleton stierf in 1922 aan boord van het schip.

“David Mearns is een voorbeeld van de geest van verkenning en ontdekking,” zei John Geiger, die de expeditie leidde. “Zijn cruciale rol bij het vinden van zoektocht onderstreept zijn ongeëvenaarde expertise in diepzee-exploratie en zijn toewijding aan het onthullen van verhalen die ons verbinden met ons verleden. Deze erkenning is meer dan verdiend.

Quest arriveert in Londen (RCGS)

“De OBE is een passend eerbetoon aan een carrière die wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, moed, eer en een onvermoeibare drang om de geheimen van de diepte te ontrafelen.”

Mearns is een fellow van de Royal Geographical Society en de Ontdekkingsreizigersclub. Hij heeft in het verleden vele onderscheidingen ontvangen, waaronder een eremedaille van de Orde van Australië in 2010 en de Lowell Thomas-medaille van de Explorers Club in 2019. Afgelopen juni werd hij benoemd tot Honorary Fellow van de Royal Canadian Geographical Society en ontving hij de Quest- en Joseph-Elzéar Bernier-medailles.

Hij heeft drie boeken geschreven, waaronder zijn autobiografie De schipbreukjager, waarmee hij de Mountbatten Award voor Beste Boek van 2018 won.

Windrush-ambitie

Mearns heeft momenteel plannen om een ​​anker van 1.5 ton van HMT te bergen Empire Windstorm, dat zes jaar na aankomst in Essex in 1948 voor de kust van Algerije zonk. Aan boord bevond zich toen de eerste generatie Caribische migranten die zich in het Verenigd Koninkrijk vestigden.

De Windrush Anchor Foundation is opgericht om het anker terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk, waar het permanent wordt tentoongesteld.

“Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk een fysiek object, zoals de bel van HMS Kap, kan mensen verbinden met de herinnering aan een schip en haar bemanning,” zegt Mearns. “Ik twijfel er niet aan dat Windrush's Anchor zal een soortgelijke 'toetssteen' worden voor de Windrush-generatie en het bredere publiek.”

Ook op Divernet: Zoektocht naar de zoektocht: verloren Shackleton-boot gevonden, Smaragd wrakvondst is vroeg astrolabium, Vier oorlogswrakken lossen verschillende mysteries op