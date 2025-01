Duikers op de Noordzee vinden scheepswrak uit WO II dat bleef branden

Wat lange tijd werd beschouwd als een onderzeeërwrak, is door de Duitse Noordzee-wrakduikgroep Tidal Divers geïdentificeerd als een stoomschip met de naam Lotte Halm, waarvan de brandbare lading tijdens de Tweede Wereldoorlog door Britse bommenwerpers in brand werd gestoken.

De groep heeft nu een gedetailleerd rapport opgesteld over het schip dat ze in oktober vorig jaar vonden, toen leden doken om een ​​markering te onderzoeken die zich bijna 40 km ten noorden van Nordeney aan de Duitse Noordzeekust bevond.

Tidal Divers' RIB uitgerust met sidescan-sonar (Die Gezeitentaucher)

Het schip lag op een diepte van ongeveer 35 meter en was door de Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Dienst (BSH) op zeekaarten geclassificeerd als een onderzeeër. De duikers waren dan ook verrast toen ze in plaats daarvan een ijzeren stoomschip aantroffen.

Het achterste gedeelte lag op zijn stuurboordzijde tot aan de ketelruimte, terwijl de rest van het schip ondersteboven lag. De vierbladige ijzeren bakboordschroef was zichtbaar en de stuurboordschroef lag half begraven in slib.

Havenpropeller op de Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Wrakdetails (Die Gezeitentaucher)

Het roerblad ontbrak, hoewel de scharnieren op de achtersteven zichtbaar waren, en de twee triple-expansiestoommachines lagen ongeveer 9 m daarvandaan, terwijl de bakboordketel op zijn kant lag op 15 m van de achtersteven. De stalen mast stak midscheeps onder het wrak uit.

3D-wrakmodel

Het team, dat geleid wordt door de ervaren wrakonderzoeker Holger Buss, registreerde het wrak gedetailleerd zodat er een fotogrammetrisch 3D-model kon worden geproduceerd. Vervolgens vergeleken ze de resultaten met gegevens van de vele schepen die in het gebied waren verdwenen.

Fotogrammetrisch 3D-model van de Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Op basis van de 71 meter lange scheepswrak, het ontwerp van de motor, dat overeenkwam met gegevens van Lloyds of London, en de gedenkwaardige beschrijving van de ondergang in oorlogsdagboeken, vermoedde het team in een vroeg stadium dat dit de Lotte Halm werd bevestigd.

Hoewel het schip tijdens WO2 was gezonken, was het begin WO1 gebouwd als olietanker voor de Duitse marine. Later werd het omgebouwd tot vrachtschip, maar kreeg het de Lotte Halm naam pas in 1927, nadat het was overgenomen door een Keulse scheepvaartmaatschappij.

De Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Op 14 augustus 1941 vervoerde het schip hout van Sundsvall in Zweden naar Papenburg in Duitsland. Vanuit Cuxhaven had ze van de Kriegsmarine opdracht gekregen om een ​​Noors vrachtschip te volgen, de Marvel, en de twee schepen kwamen vervolgens in een storm terecht.

Drie Bristol Blenheim lichte bommenwerpers van RAF Watton in Norfolk vielen hen om 6.45 uur aan met brandbommen, wat een reeks structurele explosies veroorzaakte op de Lotte Halm en haar lading hout in brand vloog, waarbij vier bemanningsleden omkwamen.

De overige zeven, waaronder kapitein Josef Bielsky, kwamen op een reddingsvlot terecht en werden opgepikt door de Marvel en naar het eiland Borkum gebracht.

Nog steeds brandend

Ondertussen de mijnenjager M572, patrouilleboot V1105 en trekken Atlantische Oceaan bracht de nacht en de volgende dag door met het blussen van de brand op de nu verankerde Lotte Halm zodat het schip naar de haven gesleept kon worden.

De volgende avond gaven ze de strijd op en werden er in plaats daarvan pogingen gedaan om het schip te laten zinken door middel van beschietingen en dieptebommen. Het was weggedreven, nog steeds brandend, hoewel de volgende dag haar mast en een vrachtboom werden gespot.

Vier mijnenvegers hebben de daaropvolgende zes dagen tevergeefs met behulp van sonar naar het wrak gezocht, waarna werd besloten dat de Lotte Halm vormden geen gevaar meer voor de scheepvaart.

(De tijdgenoten)

Getijdenduikers vonden het schip met behulp van hun RIB uitgerust met sidescan sonar vanuit de haven van Norddeich. Het team van negen dook met behulp van nitrox twin-sets in DIR-configuratie.

