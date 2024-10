Verkeerd gehoorde stem gooide 25 jaar lang de onderzeeërwrakjagers van de HMS Trooper in de war

Een Britse onderzeeër die in oktober 1943 verdween met het verlies van 64 man tijdens een geheime missie in de Egeïsche Zee, is op 253 meter diepte teruggevonden door een onderwateronderzoeksteam onder leiding van de Griekse wrakkenjager Kostas Thoctarides. cavalerist is het achtste onderzeeërwrak dat zijn team heeft ontdekt.

De ontdekking werd gedaan tijdens hun 15e expeditie op zoek naar het wrak – en pas nadat een lang gekoesterde veronderstelling, vervat in een oud boek, eindelijk was losgelaten.

Toen Italië zich in september 1943 overgaf, wilden de Duitsers de geallieerden de controle over de Dodekanesos ontzeggen. Het was op dit moment dat de Britten cavalerist, onder bevel van luitenant John S Wraith, van Beiroet naar de Egeïsche Zee tijdens haar achtste oorlogspatrouille.

De 84 meter lange T-klasse onderzeeër was bewapend met een 4 inch en een .303 kanon, elf 21 inch torpedobuizen en 17 torpedo's.

HMS-soldaat

Haar eerste taak, en laatste bekende actie, was om drie geheime agenten te landen in Kalamos op Evia. In de vroege uren van 1 oktober zette ze ze aan land met 400 kg aan voorraden. Een van hen, majoor Georgios 'Toby' Diamantopoulos van de Griekse inlichtingendienst, ging later het bezette Athene binnen om een ​​missie uit te voeren genaamd Operatie Eruption.

Officieren en bemanning van de HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

Op 5 oktober werd op basis van inlichtingen dat de Germand op het eiland Leros zou landen, cavalerist kreeg het bevel om te patrouilleren tussen Naxos en Ikaria. Er werd verder niets meer van de onderzeeër vernomen.

Luide stem

Bij zonsopgang op 14 oktober bemande de Britse caique LS8, van de Levant Schooner Flotilla, meldde dat hij een Britse onderzeeër van de T-klasse was tegengekomen die naast hem aan de oppervlakte kwam in de baai van Alinda op Leros.

De kapitein van de caique, luitenant-commandant Adrian Seligman, dacht dat hij de opvallend luide stem van luitenant Wraith had gehoord en nam aan dat de onderzeeër cavalerist, zoals hij later in zijn boek uitlegde Oorlog op de eilanden.

Het boek van Adrian Seligman

Zijn veronderstelling werd als juist aanvaard omdat deze samenviel met een bevel van de commandant van het 1e Onderzeeboot Squadron voor cavalerist om door te gaan naar het gebied waar later mijnen werden gelegd. Maar nadat de onderzeeër op 17 oktober niet terug was in Beiroet, werd ze als verloren beschouwd.

Marinesignaal dat het verlies van HMS Trooper meldt (Κostas Thoctarides / Nationaal Archief)

De Griekse wrakonderzoekers aanvaardden het bewijs van Lt-Cdr Seligman en probeerden cavalerist sinds 1998, zegt Thoctarides, door Britse archieven struinend en onderwaterzoektochten uitvoerend. Veertien mislukte expedities naar de Dodekanesos hadden zich gericht op 10 mijnenvelden rond Leros en later Kalymnos en Kos.

Het was tijdens hun laatste onderzoek dat Thoctarides en mede-onderzoeker Spyros Vougidis zich realiseerden dat Lt-Cdr Seligman zich had vergist. Toen ze logboeken en rapporten van andere Britse onderzeeërs bestudeerden, ontdekten ze dat een commandant een ontmoeting met een caique had vastgelegd, precies zoals Seligman het had beschreven – maar het was HMS Torbay hij had gezien, niet HMS cavalerist.

Jarenlang werden de onderzoekers misleid en als gevolg van de nieuwe informatie werd het zoekgebied in 2023 verplaatst van de Dodekanesos naar mijnenvelden in de Egeïsche Zee.

15e expeditie

De Duitse mijnenlegger Draak had op 287 september, de dag zelf, 26 mijnen gelegd in vijf velden ten noorden van Donoussa cavalerist was vertrokken vanuit Beiroet. Dit was het gebied waar ze tussen 6 en 9 oktober moest patrouilleren voordat ze naar Leros vertrok.

De 15e expeditie van het team concentreerde zich nu op locaties in de Icarische Zee, een moeilijk te doorzoeken gebied vanwege de sterke wind en stromingen. Het wrak werd ontdekt in internationale territoriale wateren ten noorden van Donoussa op een van Draak's vijf mijnenvelden, met behulp van CHIRP-sonartechnologie. Een Super Achille ROV werd vervolgens gestuurd om beelden te verzamelen.

Kostas Thoctarides

Het moment waarop het wrak werd gelokaliseerd (Kostas Thoctarides)

cavalerist is nu bekend dat het daar vroeg op 7 oktober is gezonken en in drieën is gebroken. Er is geen interventie of verstoring geweest in wat een oorlogsgraf is, zegt Thoctarides, en vergelijking met de originele plannen van de onderzeeër was voldoende om het wrak positief te identificeren.

"Dit bevestigt een zeer heftige zinking, als gevolg van een catastrofale mijnexplosie," zegt de wrakkenjager. "De Duitse EMF-type mijn bevatte 350 kg hexaanexplosief. Het resultaat van de explosie was het onmiddellijke en snelle zinken, waarbij de onderzeeër in drie afzonderlijke stukken brak.

Torpedo-laadluik op het voordek. De laadkraan met de wielvormige bediening en de ladder op het dek bevinden zich in de montagepositie (Kostas Thoctarides)

“Eerst ging de boeg omlaag, toen de achtersteven en als laatste het middenschip, dat een paar minuten aan de oppervlakte was gebleven. De boeg en de achtersteven liggen op de zeebodem, dicht bij elkaar, terwijl de commandotoren van de onderzeeër is afgebroken en zich iets verder weg bevindt. Het tafereel is behoorlijk griezelig.”

De boeg staat in een hoek van 5° naar voren, waarbij de breuk ontstond op de plaats waar zich het bemanningsverblijf bevond.

Een explosiegolf raasde door het bemanningsverblijf (Kostas Thoctarides)

“De voorste vlakken zijn ingeklapt, een indicatie dat, in combinatie met de neergelaten periscopen, de telegraaf van de machinekamer op de brug in de ‘halfway ahead’-positie staat, en het open luik in de commandotoren leidt tot de conclusie dat de onderzeeër op het moment van de explosie aan de oppervlakte voer”, aldus Thoctarides.

Het midscheepsgedeelte heeft een stuurboordhelling van 7° en de periscoopstandaards en radarantenne zijn verlaagd. “Het luik van de commandotoren is open en de telegrafen van het bovendek staan ​​in de half-vooruit positie. De binnendeur die naar de machinekamer leidt is open. Het midscheepsgedeelte is afgebroken waar de waterdichte deur van de machinekamer zich bevindt.

De commandotoren (Kostas Thoctarides)

De binnendeur die naar de machinekamer leidt, is open. Het middengedeelte is afgebroken waar de waterdichte deur van de machinekamer zich bevindt (Kostas Thoctarides)

“De aanblik van het accommodatiecompartiment, dat volledig is weggevaagd door de explosie, is schokkend. De luiken die naar het kanon leiden, zijn gesloten en het hele kanon is verdwenen van zijn positie op het dek.”

Het achterste gedeelte had de minste schade opgelopen, zegt Thoctarides, en vertoont een zware stuurboordhelling van 43°. “De richtingzoekerantenne is zichtbaar op het dek, in uitstekende staat. De achterste hydroplanes staan ​​in de normale stand.”

De richtingzoeker (Kostas Thoctarides)

De achtersteven, met de achterste hydroplanes en stuurroeren in midscheepse positie. De bakboordschroef is ook zichtbaar (Kostas Thoctarides)

Zware inspanning

Thoctarides begon in 1987 als beroepsduiker en runt de bedrijven ROV-diensten en Planeet Blauw duikcentrum in Lavrio bij Athene.

De zoon van cavalerist's commandant, kapitein Richard S Wraith CBE, volgde in zijn voetsporen en werd officier bij de Royal Navy. "Ik ben al jaren op de hoogte van de zware inspanningen van het Griekse onderzoeksteam om het wrak van de onderzeeër te lokaliseren en ben nu erg blij en enthousiast dat hun inspanningen zijn beloond," aldus hij.

“Ik hoop dat familieleden van degenen die samen met mijn vader zijn overleden, de definitieve locatie van cavalerist als een centraal punt om eventuele herinneringen aan hun dierbaren te helpen begraven.”

