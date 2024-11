MAST grijpt in om museumstukken uit scheepswrakken te redden

De Britse liefdadigheidsinstelling Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) heeft op het laatste moment uitstel verleend voor de helft van de schatten uit het scheepswrak. Het leek erop dat ze vanaf morgen (6 november) via een veiling in Cornwall in privécollecties zouden belanden.

De verkoop door Sir Tim Smit van ongeveer 7,000 stukken uit het Charlestown Shipwreck Treasure Museum in St Austell zorgde voor ongenoegen bij onder andere wrakduikers. Het vooruitzicht bestond dat de artefacten die waren geborgen, waren aangegeven bij de ontvanger van het wrak en vaak waren gedoneerd als nationaal erfgoed, uit het zicht in particuliere handen zouden belanden voor winst.

Historic England had de collectie geïdentificeerd als de grootste en belangrijkste set artefacten van scheepswrakken in het VK, en MAST heeft nu een deal gesloten om 514 van de items te redden. Ze zijn allemaal gerelateerd aan beschermde of geplande wrakken en een aantal andere belangrijke locaties, en vertegenwoordigen ongeveer 50% van de Charlestown-collectie van scheepswrakartefacten.

Inbegrepen zijn items van oorlogsschepen van de Royal Navy, zoals de HMS Ramillies en HMS Vereniging en scheepswrakken van de Engelse en Nederlandse Oost-Indische Compagnie. De bredere verkoop van andere museumstukken gaat door zoals gepland deze woensdag, donderdag en vrijdag.

Het museum bevatte ongeveer 7,000 items, waarvan ongeveer 1,000 uit wrakken zijn geborgen (SBC Property)

â € <â € <MAST heeft de items direct gekocht en is van plan een volledige conserveringsbeoordeling uit te voeren zodra ze zijn verhuisd naar het Archeologisch Centrum in Poole. Omdat ze nu eigendom zijn van een liefdadigheidsinstelling, kunnen ze niet meer worden doorverkocht.

Het fonds zegt dat het lokale en nationale mogelijkheden plant om de herstelde artefacten tentoon te stellen in musea door het hele land, ondersteund door het National Museum of the Royal Navy en Chatham Historic Dockyard Trust.

Talloze verhalen

MAST werd in 2011 opgericht om het maritieme erfgoed in het Verenigd Koninkrijk te promoten door middel van archeologische projecten, om ongeoorloofde berging op te sporen en te ontmoedigen, om invloed uit te oefenen op officieel erfgoedbeheer en om het publiek te informeren over zaken rondom maritiem erfgoed.

In augustus Divernet had gemeld dat de gehele collectie van het museum in Charlestown waarschijnlijk verspreid als het onroerend goed niet als een lopende onderneming verkocht kon worden, en eind oktober bevestigd dat de voorwerpen onder de hamer zouden gaan.

"Ik ben zowel verheugd als opgelucht dat MAST deze onschatbare collectie heeft kunnen redden, die talloze verhalen kan vertellen over de geschiedenis en archeologie van de Royal Navy en de ontwikkeling van de wereldhandel door de eeuwen heen", aldus Jessica Berry, CEO van MAST.

Houten achtersteven van HMS Eagle, vergaan voor de kust van de Scilly-eilanden in 1707 (Lay's Auctioneers)

“MAST heeft de collectie nu uit het privébezit gehaald, waardoor het risico dat de collectie opnieuw verspreid zou raken, voorgoed is verdwenen.”

"Wij van het Shipwreck Treasure Museum zijn verheugd dat MAST de artefacten koopt van wat nu beschermde wrakken zijn, waardoor een unieke collectie voor de natie behouden blijft", aldus Smit, de museumeigenaar die het te koop had aangeboden.

“Het is vooral prettig omdat MAST bestaat uit leden die zelf een groot deel van hun leven hebben gewijd aan het verkennen van ons onderwatererfgoed.”

Volledige details of lots in the Penzance and online. auction can be found on the Lay’s Auctioneers site. The sale follows that by Lay’s today (5 November) of the shipwreck archive of Richard Larn, a private collection of books and artefacts belonging to one of the UK’s foremost wreck-divers and authors, who was also a co-founder of the museum.



