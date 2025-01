Lego-scheepswrakken varen naar Chatham

at 11: 22 am

Wrakduikers en hun families die van Lego houden, kunnen dit jaar een bezoek brengen aan de historische scheepswerf van Chatham in Kent om de tentoonstelling "Baksteenwrakken: gezonken schepen in Legostenen" te bekijken.

Meer dan 170,000 stenen en 1,336 uur werk gingen zitten in het creëren van de tentoonstelling, die oorspronkelijk in Australië werd opgezet. Deze zal van 8 maart tot en met 31 augustus in Chatham te zien zijn.

Bedacht door professioneel Lego-bouwer Ryan 'The Brickman' McNaught in samenwerking met de Australisch Nationaal Maritiem MuseumDe show onderzoekt negen beroemde scheepswrakken uit de oudheid tot de moderne tijd, aan de hand van gedetailleerde modellen die in lengte variëren van 1 tot 3 meter.

Het oudste schip dat hier wordt afgebeeld is de Uluburun, die dateert van rond 1300 v.Chr. en die werd ontdekt bij Turkiye. Het schip wordt zowel als wrak getoond als zoals het er in het echt moet hebben uitgezien. Uit de middeleeuwen stamt het Chinese schip dat nu bekendstaat als het wrak van de Shinan, dat in 1323 zonk bij de gelijknamige eilanden voor de kust van Zuid-Korea.

De Batavia (WNMM)

Twee scheepswrakken uit het begin van de 17e eeuw zijn het goed bewaarde Zweedse oorlogsschip vasa, gezonken in de haven van Stockholm in 1628, en de Nederlandse handelaar Batavia, die het jaar daarop voor de kust van West-Australië aan haar einde kwam.

HMS Pandora werd in 1791 verloren tijdens het nastreven van de gave muiters op het Great Barrier Reef en wordt afgebeeld als half begraven in het zand; terwijl de expeditieschepen van Sir John Franklin HMS Terreur en HMS Erebus, die beide in Chatham waren uitgerust, zonk in 1848 in Canada toen ze op zoek waren naar de Noordwestelijke Doorvaart.

Het zinken van de Titanic (ANMM)

Onvermijdelijk bevat de tentoonstelling ook RMS TitanischDe luxe passagiersschip is in 1912 tijdens haar afdaling naar de bodem van de Noord-Atlantische Oceaan in tweeën gebroken en met losgeraakte schoorstenen te zien.

Het enige wrak uit de 21e eeuw dat is opgenomen, is het Liberiaanse containerschip Renastrandde in 2011 op het Astrolabe Reef in Nieuw-Zeeland en veroorzaakte de grootste maritieme milieuramp in de geschiedenis van het land, doordat de gevaarlijke stoffen, zware stookolie en scheepsdiesel aan boord verspreid raakten.

Het containerschip Rena (WAM Rebecca Mansell)

Scheepsbouwwedstrijd

Naast de modellen en de bijbehorende achtergrondverhalen biedt Brickwrecks interactieve elementen en multimediatentoonstellingen die dieper ingaan op maritieme archeologie, onderzoek naar scheepswrakken en de impact ervan op het milieu.

Bezoekers van alle leeftijden kunnen verschillende archeologische technieken uitproberen en meer te weten komen over de nieuwste technologieën die worden gebruikt bij ontdekkingen onder water.

Ze worden ook aangemoedigd om hun eigen Lego-creaties te bouwen, geïnspireerd op de tentoongestelde scheepswrakken. De beste creaties worden opgenomen in de bredere tentoonstelling.

Deze wedstrijd, met prijzen in de vorm van Lego-stenen en scheepswerftickets, kent drie leeftijdscategorieën: 8 jaar en jonger, 9-17 jaar en 18+ jaar, en gaat van start op de “Internationale Legodag” op dinsdag 28 januari.

De Baksteenwrakken display is inbegrepen jaarlijkse toegangskaarten naar Chatham Historic Dockyard. Deze kosten £28.50 (online) en £18 voor kinderen (familietickets kosten £77).

Ook op Divernet: Historische scheepswerf Chatham herbergt HMS Onoverwinnelijk tentoonstelling, Sophie voltooit de koudwater-Lego-uitdaging, Lego-duikers regeren in de onderwaterwereld