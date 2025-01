Laatste duiken naar scheepswrakken roepen vragen op

at 9: 06 am

Maritieme archeologen hebben in de buurt van El Jadida in Marokko twee ijzeren scheepswrakken uit de 19e eeuw ontdekt, zo blijkt uit een rapport van het Marokkaanse Nationaal Centrum voor Studies en Onderzoek naar Onderwatererfgoed.

Een van de schepen ligt vlak bij het stadsstrand en de andere vlak bij de ingang van de oude haven. Dit was een van de belangrijkste Marokkaanse handelshavens in de tweede helft van de 19e eeuw, ondanks de berucht lastige ingang, zonder golfbrekers om het ruwe Atlantische water te kalmeren.

Schepen waarvan is gedocumenteerd dat ze zijn gezonken tijdens een poging om de ingang te bereiken, zijn onder meer: l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne en De Papin, en de taak om de wrakken te identificeren is nu begonnen.

Duiker op een van de wrakken

Het onderzoekscentrum is onderdeel van het Ministerie van Jeugd, Cultuur en Communicatie, dat zich ten doel stelt het onderwatererfgoed van Marokko te onderzoeken en te documenteren.

Ottomaanse bevoorradingsdashboard

Ondertussen is er voor de Turkse Zwarte Zee-stad Akcakoca, in de provincie Duzce ten oosten van Istanbul, een schip gevonden dat vermoedelijk uit de Eerste Wereldoorlog stamt.

Een speervisser meldde dat hij de site in het voorjaar van 2024 was tegengekomen. Hij liet aan experts foto's zien die hij met zijn camera met speergeweer had gemaakt. Universiteit van Duzce, die later een reeks duiken op de locatie organiseerde.

Ze hebben nu gemeld dat de constructie van het 50-60 meter lange schip en de aan boord gevonden ‘torpedo-achtige munitie’ erop duiden dat het een oorlogsschip uit de Eerste Wereldoorlog was.

Drie Ottomaanse schepen, de Bezm-i Alem, Mithat Pasja en Bahr-i Ahmerverdween tijdens een missie om dringende voorraden te leveren aan troepen die betrokken waren bij de Slag om Sarikamish in november 1914. Onderzoekers onderzoeken de mogelijkheid dat het wrak een van die vaartuigen was.

Troepen bij de Slag om Sarikamish

Het schip heeft aanzienlijke schade opgelopen, maar het is nog niet duidelijk of dit door een explosie of door de ruwe zee kwam.

Het team heeft toestemming nodig van Turkiye Ministerie van Cultuur en Toerisme om het wrak op te graven, maar hoopt een uitgebreid onderzoeksproject uit te voeren terwijl militaire historici de munitie en andere voorwerpen die op de wraklocatie zijn gevonden, analyseren.

Oostelijke handelsroute

In de Lakshadweep-archipel in de Arabische Zee, ten westen van India, hebben duikers van de club Brannadives een wrak gevonden dat vermoedelijk afkomstig is van een Europees oorlogsschip uit de 17e of 18e eeuw.

De duikers waren bezig met het verkennen van ondiepe (5 meter) lagunewateren bij het eiland Kalpeni, op zoek naar zeeleven, toen ze op 4 januari het wrak tegenkwamen.

Kalpeni in Lakshadweep (Shagil Kannur)

Het schip, compleet met kanon en anker, lag ten westen van het eiland. De duikers hebben contact gehad met experts van het Department of Science & Technology die, op basis van de grootte van het wrak, opnieuw geschat op 50-60m, en de constructie van ijzer of ijzer/hout, speculeren dat het een Portugees, Nederlands of Brits oorlogsschip zou kunnen zijn. Dit zou de eerste dergelijke ontdekking in de regio zijn.

In de 17e en 18e eeuw streden Europese landen om de controle over handelsroutes tussen het Midden-Oosten en het Indiase subcontinent. De duikgroep is van plan de site te beschermen totdat maritieme archeologen een grondig onderzoek kunnen uitvoeren.

Mazarron II eindelijk opgeheven

Replica van Mazarron II (Nanosanchez)

Eindelijk is het werk van het overbrengen van een oud Fenicisch wrak naar de kust van zuidoost Spanje afgerond. Het project werd voor het eerst aangekondigd bijna vier jaar geleden, zoals gerapporteerd op Divernet.

De 8 meter lange boot kreeg de naam Mazarron II omdat hij 2,600 jaar geleden was gezonken in de buurt van wat nu de stad Mazarron is. Eeuwenlang was het schip, dat een lading loodstaven vervoerde, bewaard gebleven onder een laag zand.

Sinds de ontdekking in 2 in 1994 meter diep water vlak bij het strand Playa de la Isla is het kunstmatig onder water gehouden ter bescherming en is het uitgebreid bestudeerd en gereproduceerd.

Echter, vanwege het risico van stormen en kustontwikkeling, werd uiteindelijk besloten dat het het veiligst zou zijn om de overblijfselen aan land te brengen voor conservatie en analyse. Het project werd geleid door archeologische duikers van de Universiteit van Valencia.

Ook op Divernet: OUD SCHEEPSWRAK WORDT NAAR LAND VERPLAATST, CYPRUS HEEFT OTTOMAN-WRAKVINDINGEN IN beslag genomen, OUDE TAND GEVONDEN OP 110M DIEP WRAK