Duikers onderzoeken 144 jaar oud sleepbootwrak

Een wrak geïdentificeerd als de JC Ames, een van de krachtigste sleepboten die ooit in de Greak Lakes heeft gewerkt, is aangetroffen in ondiep water bij Manitowoc in Lake Michigan.

Bootvisser Christopher Thuss stuitte op de resten op slechts drie meter onder het wateroppervlak op 3 mei. Hij meldde zijn ontdekking aan de Wisconsin Historical Society (WHS) maritiem archeologe Tamara Thomsen, die snel een duik voor de leden van de vereniging regelde om het te onderzoeken.

Eerste foto van Angler van het wrak van de JC Ames (Christopher Thuss)

"Het lag daar meer dan 100 jaar en verscheen toen geheel toevallig weer op onze radar", aldus Thomsen, die werkte voor de Wisconsin Underwater Archaeology Association (WUAA) president Brendon Baillod om het wrak te identificeren.

De JC Ames aangemeerd (WHS)

Het ontbreken van weekdierkorstvorming op de constructie duidde erop dat deze lange tijd bedekt was geweest met slib voordat deze gedeeltelijk werd blootgelegd door een recente winterstorm. Invasieve quaggamosselen in de Grote Meren kunnen wrakken zo dik bedekken dat ze uiteindelijk verpletteren.

De familie van Thuss staat bekend om het ontdekken van wrakken in de meren. Na haar pensionering had zijn stiefgrootmoeder, plaatselijk bekend als "Shipwreck Suze", een gemotoriseerde parachute en een ultralicht vliegtuig bediend en in 2015 drie wrakken op Lake Michigan gevonden in drie dagen tijd.

Uw partner voor JC Ames werd in 1881 gebouwd door Rand & Burger uit Manitowoc voor de houthandel en was, met zijn 670 pk sterke compoundmotor, een van de grootste en krachtigste sleepboten op de Grote Meren. De bouw kostte ongeveer $ 50,000 (het equivalent van meer dan £ 1 miljoen vandaag de dag) en werd de JC Perrett door de oorspronkelijke eigenaar.

Historische tekening van de JC Ames als de JC Perrett, gevolgd door een rij schoeners (C Patrick Labadie Collectie)

Na de reparatie van de schade door aanvaringen in 1889 begon de Lake Michigan Car Ferry Transportation Co. uit Peshtigo de boot ook te gebruiken voor het vervoer van treinwagons. De boot had nog verschillende eigenaren voordat hij in 1923 werd afgedankt, ontmanteld en opzettelijk tot zinken gebracht.

Plafondbeplanking (WHS, Maritiem Behoud & Archeologie Programma)

Houten skeletten (WHS, Maritiem Behoud & Archeologie Programma)

Het wrak ligt binnen de Wisconsin Shipwreck Coast National Marine Sanctuary, aangewezen in 2021 en beheerd door de National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) en de staat Wisconsin.

Uw partner voor JC Ames wordt automatisch beschermd door de staats- en federale wetten, en archeologische duikers van WHS zijn al begonnen met het proces dat nodig is om het op de lijst te zetten. staat en nationale registers van historische plaatsen, met de verwachting dat het een populaire plek voor snorkelaars zou kunnen worden.

