Beschermd scheepswrak in Kent 'de ontbrekende schakel'

Een duikonderzoek van het 18e-eeuwse Engelse oorlogsschip Northumberland heeft onthuld dat elementen zoals de houten dekken, kisten met musketkogels en opgerold touw 'opmerkelijk' goed bewaard zijn gebleven. Dat komt doordat het schip gedurende een groot deel van de 320 jaar dat het onder water lag voor de kust van Kent, bedekt was met sediment.

De duiken, de eerste in twee jaar, werden in juli 2024 uitgevoerd door licentiehouder Dan Pascoe en aannemer MSDS Marine, maar de bevindingen worden nu gedeeld ter promotie van een nieuwe documentaire over het schip.

Boomspijkers gebruikt om houten planken te bevestigen (Pascoe Archeologie)

Ocuco's Medewerkers Northumberland is sinds 1981 een beschermd wrakgebied, en duiken valt onder de bevoegdheid van Historic England (HE), dat het op de lijst van beschermde wrakken heeft gezet. Erfgoed in gevaar Register in 2017.

Het derde-rangs oorlogsschip met 70 kanonnen werd in 1679 in Bristol gebouwd als onderdeel van Samuel Pepys' heropleving van de Engelse marine, maar zonk tijdens de grote storm van 26 november 1703 op Goodwin Sands.

Zij ging verloren met drie andere oorlogsschepen, de Restauratie, Stirling Castle en de nog steeds vermiste Maria, van de vloot van de laatste Stuart-monarchie, Koningin Anne.

Een deel van een affuit en een duiker die de loop van een geweer bekijkt (Pascoe Archaeology)

Duiker aan de loop van een geweer (Michael Pitts / History Hit)

Hoog risico

Ondanks de verrassend goede staat van het organische materiaal op het wrak, zorgen verschuivende zanden, sterke stromingen en houtborende zeedieren ervoor dat de site een groot risico loopt op achteruitgang, zegt HE.

De resten van het schip bedekken een groot gebied op dieptes van 15 tot 20 meter en zijn zwaar gebetonneerd, maar steeds meer van de omvangrijke rompstructuur komt bloot te liggen. Daarom noemde Paul Jeffery, teamleider van HE Marine, het werk van de beheerders "een race tegen de klok".

Ocuco's Medewerkers Northumberland Men vermoedt dat het op bakboord ligt. Er zijn veel meer planken en een groter frame van het dek overgebleven dan eerder werd gedacht, en er zijn aanwijzingen voor meerdere dekken. Een van de kisten is nog steeds verzegeld, de inhoud ervan is onbekend.

Blootgestelde betonnen houten kist komt tevoorschijn uit de wraklocatie (MSDS Marine)

Goed bewaard gebleven rol kabeltouw op het dek (MSDS Marine)

Zeven ijzeren kanonnen zijn bevestigd aan de zuidoostkant van het wrak, en nog eens zes aan de noordkant. Ook zijn er onderdelen van een houten kanonwagen, zwaarden, musketten en koperen ketels aanwezig.

Duiker bekijkt wapens op de vindplaats (Pascoe Archaeology)

Koperen ketel aan één kant van een grote concretie (Pascoe Archaeology)

Cruciaal moment

"De Northumberland "Het heeft de potentie om een van de best bewaarde houten oorlogsschepen in het Verenigd Koninkrijk te worden", zegt licentiehouder Pascoe, maritiem archeoloog en gespecialiseerd in scheepswrakken van de Royal Navy. "Maar op 20 meter diepte en negen mijl uit de kust is het voor de meeste mensen onzichtbaar en onopvallend."

De duikboot (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (links) met Dan Snow op de boot op weg naar de locatie (History Hit)

“Northumberland is the 'De ontbrekende schakel', zegt Snow. 'Gebouwd ongeveer halverwege de Mary Rose en HMS Overwinningkan dit wrak belangrijke details over de scheepsbouw en het leven op zee op dat cruciale moment in onze geschiedenis vertellen.

"We hebben de Mary Rose, de 'Tudor-tijdcapsule' – nou, hier is een Stuart-tijdcapsule om ernaast te zetten.” Schipbreuk! Northumberland en de grote storm wordt vanavond (31 juli) uitgezonden voor History Hit-abonnees (£ 7.99 per maand, maar met een gratis proefperiode van 14 dagen) en zal later op grotere schaal worden verspreid.

Schipbreuk! Northumberland en de grote storm (Geschiedenishit)

Toekomstig onderzoek op de locatie van het wrak zou onder meer dendrochronologische bemonstering kunnen omvatten om meer te weten te komen over de constructie van het schip en om de identiteit ervan te bevestigen.

