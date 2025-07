Boeg van iconische kruiser uit WO II gevonden in Solomons

De boeg van USS New Orleans werd op 30 november 1942 bij de Salomonseilanden door een Japanse torpedo tot zinken gebracht. Toch wist de zware kruiser, opgeknapt met stukken kokosnootboomstammen, niet alleen terug te keren naar de Verenigde Staten, maar bleef het schip tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in actieve dienst.

De verblijfplaats van het 46 meter lange voorste deel van het schip bleef tot een paar dagen geleden onbekend, totdat een team onder leiding van Robert Ballard en zijn Ocean Exploration Trust het iconische wrak in de diepten van Iron Bottom Sound lokaliseerde en er beelden van maakte.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

De doorbraak kwam op 6 juli toen het team op het expeditieschip van NOAA Ocean Exploration nautilus ROV's ingezet om een ​​merkteken te onderzoeken dat werd gevonden tijdens operaties voor het in kaart brengen van de zeebodem, uitgevoerd vanaf het onbemande oppervlaktevaartuig van de Universiteit van New Hampshire Drix.

De anomalie was te klein om een ​​scheepswrak te zijn, maar leek ook niet natuurlijk. Het team bracht vier uur door met het in beeld brengen van de wraklocatie, die 675 meter diep ligt. Archeologen aan boord, samen met experts van de strijdende landen uit de Tweede Wereldoorlog - de VS, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland - bekeken samen de live gestreamde beelden.

Samen konden ze voldoende details van de constructie onderscheiden, zoals restjes verf en een anker met de inscriptie "Navy Yard", om een ​​positieve identificatie mogelijk te maken. De ontbrekende voortoren werd niet samen met de boegsectie gevonden.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 gevechtssterren

Met 17 gevechtssterren is de New Orleans (CL/CA-32) was een van de meest gedecoreerde schepen van de Amerikaanse marine uit de Tweede Wereldoorlog. De bemanning behoorde tot de meest gedecoreerde personen.

De leiding van de Amerikaanse marine New OrleansDe kruiser van de -klasse was 179 meter lang. Uitgerust met een dunne bepantsering, maar geclassificeerd als een zware kruiser vanwege haar 8 inch kanonnen, was ze gebouwd in Brooklyn en te water gelaten in 1933.

Ocuco's Medewerkers New Orleans was al ingezet tijdens de zeeslagen in de Koraalzee, Midway en de Oostelijke Salomonseilanden toen het schip tijdens de Slag bij Tassafaronga in de baan van een Japanse Long Lance-torpedo terechtkwam.

Hierdoor ontploften haar voorste magazijnen en brandstoftanks, waardoor het hele voorste gedeelte werd afgescheurd. De afgebroken boeg zwaaide naar bakboordzijde en sloeg verschillende gaten in de romp voordat het aan de achtersteven zonk, waarbij de binnenboordschroef aan bakboord beschadigd raakte.

Meer dan 180 van de 1,183 bemanningsleden kwamen om bij deze verwoesting. Andere mannen bleven op hun post toen het schip begon te overstromen en slaagden erin het schip naar de nabijgelegen haven van Tulagi te sturen, hoewel er nog drie anderen omkwamen.

New Orleans onder een camouflagenet bij Tulagi, tijdens veldreparaties (Amerikaanse marine)

Met behulp van boomstammen van kokosnotenbomen konden de overlevenden New Orleans zeewaardig genoeg om – achteruit – naar Sydney, Australië te varen. Daar werd de schroef vervangen en een tijdelijke boeg geplaatst voordat ze, wederom achteruit, naar de marinewerf van Puget Sound voer.

USS New Orleans in Puget Sound, na reparaties in 1943 (US Navy)

Met een nieuwe boeg en voorste toren gemonteerd, USS New Orleans kwam in oktober 1943 weer in actie en nam deel aan de strijd bij Wake Island, de Marshall- en Caroline-eilanden en de Slag om de Golf van Leyte. Ook nam het deel aan de invasies van Okinawa en de Filipijnen.

Het schip lag in Subic Bay toen de vijandelijkheden in 1945 stopten, werd in 1947 uit dienst gesteld en in 1959 gesloopt.

“Volgens alle rechten had dit schip moeten zinken, maar dankzij de heldhaftige schadebeperkingsinspanningen van haar bemanning, USS New Orleans werd een van de zwaarst beschadigde Amerikaanse kruisers uit de Tweede Wereldoorlog die de expeditie overleefde", aldus Samuel J. Cox, directeur van het US Naval History & Heritage Command (NHHC), dat de expeditie ook steunde.

"Het vinden van de boeg van dit schip is een gelegenheid om de opoffering van deze dappere bemanning te herdenken, zelfs op een van de ergste nachten in de geschiedenis van de Amerikaanse marine", zei hij. De Iron Bottom Sound-expeditie duurt tot en met 23 juli.

Het nieuwe centrum van de keizer

Niet dat bezoekers de New Orleans boog, maar het gebeurt dat Keizer duikers heeft zojuist een duikcentrum geopend op de Salomonseilanden, zodat ze de ondiepere wrakken in Iron Bottom Sound kunnen verkennen.

Emperor Divers Honiara is een aanvulling op de al lang bestaande liveaboard-boot die op de Salomonseilanden is gevestigd Keizer Bilikikien biedt faciliteiten voor technische duikers.

Ook op Divernet: 5 KM DIEPE DUIK ONTHULT VLIEGTUIG, KAART + MYSTERIEUZE AUTO, DIEP KORAALRIF IS 'S WERELDS GROOTSTE BEKENDE, DIEPSTE ROV-DUIKT LEG 3 MIDWAY CARRIER-WRAKKEN VAST, NAUTILUS TEAM VINDT 'GELE BAKSTENEN WEG' – 2 KM DIEP