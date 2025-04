Griekse technische duikers vinden Australische bommenwerper uit WO II

Een Martin Baltimore-vliegtuig van de Royal Australian Air Force (RAAF), dat eind 2 tijdens een maritieme verkenningsmissie in de Tweede Wereldoorlog verloren ging, is door een Grieks technisch duikteam op een diepte van 1943 meter voor de kust van het eiland Antikythera gevonden.

Egeïsche Tec vonden en doken het vliegtuig afgelopen zomer, maar de ontdekking is pas officieel bekendgemaakt door Australië Ministerie van DefensieDe duikers vermoedden dat het vliegtuig Australisch was en uit de Tweede Wereldoorlog stamde, maar wachtten tot History & Heritage – Air Force (HUWC-AF) positief bevestigde dat het om een ​​RAAF Baltimore ging. FW282, wat ze in december deden.

De Baltimore was een in de VS gemaakte tweemotorige lichte aanvalsbommenwerper en FW282 behoorde tot RAAF 454 Squadron, een eenheid die anti-onderzeebootpatrouilles en koopvaardijschepen voor de kust van Griekenland aanviel vanaf bases in Egypte, Libië en Palestina.

FW282De vierkoppige bemanning van het toestel kwam op 3 december terug van een missie boven de Egeïsche Zee toen ze werden onderschept door Duitse jagers. Het vliegtuig raakte zwaar beschadigd.

A30-model 187 Martin Baltimore Mk IV-vliegtuigen, gebouwd voor maritieme verkenning en lichte bommenwerperrollen, werden in het Midden-Oosten en Italië gebruikt door de geallieerde luchtmachten tijdens de Tweede Wereldoorlog (Ministerie van Defensie)

De RAAF-piloot, Flt-Lt William Horsley, werd gedwongen het vliegtuig in zee te laten vallen. Hij was eerst bewusteloos, maar toen hij bijkwam, zag hij dat de cockpit vol water stond toen de bommenwerper begon te zinken. Hij kon wegkomen. Hij baande zich een weg terug naar de oppervlakte en toen hij zich realiseerde dat zijn bemanning met het vliegtuig was gezonken, zwom hij naar de kust.

Daar werd hij overgedragen aan de Duitse autoriteiten en bleef hij tot de bevrijding van Europa als krijgsgevangene in Duitsland.

De andere drie bemanningsleden werden als vermist opgegeven, vermoedelijk gedood. De navigator was Brits, Flt-Lt Leslie Row van de RAF Voluntary Reserve, en de twee radio-operators/schutters waren Pilot Officer Colin Walker van de RAAF en de Nieuw-Zeelander Warrant Officer John Gartside van de RNZAF.

Piloot, Flt-Lt William Horsley van de RAAF (Ministerie van Defensie) Adjudant John Gartside van de RNZAF (Ministerie van Defensie)

Navigator, RAF Flt-Lt Leslie Row (Ministerie van Defensie) RAAF-pilootofficier Colin Walker (Ministerie van Defensie)

herdenkingsdienst

De drie luchtmachten hebben besloten om geen berging uit te voeren op de wraklocatie, maar de RAAF is van plan om een ​​herdenkingsdienst voor de bemanning te organiseren.

De wraklocatie van RAAF Baltimore FW282 (Ministerie van Defensie)

Stuurboordmotor en propeller (Ministerie van Defensie)

"Deze ontdekking van een vliegtuig is belangrijk en biedt de kans om families te laten afsluiten", aldus RAAF-chef, Air Marshal Stephen Chappell. "De inspanningen van groepen zoals AegeanTec zijn cruciaal voor ons om de 3,143 Australische piloten zonder bekend graf uit de Tweede Wereldoorlog en het Koreaanse conflict te verantwoorden.

“Ik ben verheugd, samen met mijn collega’s van de RAF en RNZAF, om deze week de vondst bekend te kunnen maken en om gezamenlijk de moed van deze gecombineerde bemanning van piloten uit onze drie landen te erkennen.”

Chefs van de Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse luchtmachten, van links naar rechts: RAF Air Chief Marshal Sir Richard Knighton; RAAF Air Marshal Stephen Chappell en RNZAF Air Vice-Marshal Darryn Webb (Ministerie van Defensie)

RAF Air Chief Marshal Sir Richard Knighton beschreef de ontdekking als een teken van de langdurige relatie tussen de drie luchtmachten.

"Het is een eer om de moed van de multinationale bemanning te erkennen," zei hij. "Dit was een generatie die het belang van dienstbaarheid en kameraadschap belichaamde... hun plichtsbesef inspireert toekomstige generaties van al onze luchtmachten."

"Ik hoop dat dit een gevoel van afsluiting zal brengen voor de families," voegde RNZAF Chief of Air Force, Air Vice-Marshal Darryn Webb toe. "De opoffering van deze dappere bemanning is lang herdacht, vooral door hun families, en we kunnen nu hun laatste rustplaats eren met het respect dat ze verdienen."

