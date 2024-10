Eerste rij bij ontdekking van scheepswrak Titania

Een duik in een onderzeeër tot 95 meter diepte vanaf een luxe expeditieschip voor de Pacifische kust van Zuid-Amerika heeft geleid tot de ontdekking van de rustplaats van Titania, een Duits bevoorradingsschip uit de Eerste Wereldoorlog dat sinds 1914 niet meer gezien is.

De vondst werd op 14 oktober gedaan door expeditiecruiseoperator Seabourn nabij het eiland Alejandro Selkirk in de Juan Fernández-archipel in Chili. Een kleine groep gasten kon toekijken hoe het lang verloren gewaande staande scheepswrak voor het eerst in 110 jaar in zicht kwam.

De 85m stalen Titania was gebouwd door WG Armstrong, Mitchell & Co op Tyneside in 1896, met een bruto tonnage van 1,1916. Het schip had een bramzeil voorschip en een enkele schroef aangedreven door drievoudige expansiemotoren.

Ze begon bij de Finska Steamship Line in Finland, maar werd in 1901 onderdeel van de Imperial German Navy met basis in Kiel. In 1910 werd ze uitgerust als tender voor het Aziatische cruiser squadron van Duitsland.

Het wrak van de Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania was bekend dat het op 19 november 1914 voor de kust van Selkirk, ver ten westen van Santiago, tot zinken was gebracht, en verhalen over de schipbreuk waren al generaties lang doorgegeven aan eilandbewoners. Vissers hadden af ​​en toe stukken metaal in hun kreeftenfuiken ontdekt waarvan ze dachten dat ze bij het schip hoorden.

Het eiland Selkirk, voorheen Más Afuera, is vernoemd naar de schipbreukeling uit het begin van de 18e eeuw die Defoe inspireerde tot zijn boek Robinson Crusoe, en heeft een bevolking van minder dan 60 mensen.

De 172m Seabourn-achtervolging, het nieuwste speciaal gebouwde expeditieschip van de cruisemaatschappij, bezocht het gebied als onderdeel van een uitgebreide reis door de Stille Zuidzee. Om het wrak te lokaliseren, had het onderzeeërteam contact opgenomen met de lokale visser Gino Perez, die al lang verhalen had gehoord over Titania.

Bewegen over de romp (PR Newswire / Seabourn)

Onder ideale weersomstandigheden ging Perez mee met de duikboot om te helpen bij het vinden van het wrak, dat ongeveer 8 km van de noordwestkust van Selkirk lag. De havenmeester van het eiland kon bevestigen dat er nog nooit een duiker of onderzeeër het wrak had bezocht.

“Ik heb me dit schip zo vaak voorgesteld en nu kan ik zien waar het is, hoe het eruitziet en hoe het op de bodem rust,” zei Perez. “Heel erg bedankt – mijn vader beheert dit deel van het eiland, dit betekent veel voor ons en onze familiegeschiedenis. Dit is buitengewoon.”

De onderzeeër biedt een panoramisch uitzicht (PR Newswire / Seabourn)

“Wij waren getuige van de geschiedenis en onze gasten kregen de kans om deel uit te maken van deze ontdekking van Titania en de eerste die dit schip zag nadat het 110 jaar geleden naar de bodem van de oceaan zonk", aldus duikbootpiloot Mauricio Fernandez.

“Dit was werkelijk een bijzonder moment van ontdekking en een perfect voorbeeld van hoe Seabourn-expedities onze gasten tijdens elke reis ongelooflijke 'Seabourn-momenten' blijven bezorgen.”

De reis over de Zuid-Pacifische Oceaan besloeg meer dan 4,000 mijl tussen Melanesië, Frans-Polynesië en San Antonio, Chili, op een route die ook Paaseiland, de Pitcairns en de afgelegen Yasawa-eilanden van Fiji aandoet. Het schip zal in 16 vier van dergelijke expedities van 20-2025 dagen uitvoeren.

Seabourn-achtervolging (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, onderdeel van Carnival Corporation, exploiteert een vloot van zes cruiseschepen. Achtervolging’s zusterschip Seabourn onderneming, een jaar eerder gelanceerd in 2022, heeft ook een op maat gemaakte 300m-diepte-geclassificeerde onderzeeër. Drie gasten kunnen plaatsnemen in elk van de twee heldere acrylbollen die het centrale station van de piloot flankeren, wat een onvervormd uitzicht in de meeste richtingen mogelijk maakt.

De passagiersstoelen in elke bol zijn gemonteerd op een roterend platform dat kan worden gedraaid voor de beste zichtlijnen. Onderwaterervaringen zijn beschikbaar tegen een meerprijs op geselecteerde Seabourn-reisroutes.

Ook op Divernet: 100 VERMOEDELIJKE NIEUWE SOORTEN DIEP BIJ CHILI GEVONDEN, DIEPSTE DUIKER TER WERELD SCHEURT ATACAMA-GLOOP, VLIEGENDE SPAGHETTI MONSTERS TUSSEN DIEPE ZELDZAAMHEDEN IN DE DIEPE ZEE, ONTMOET DE GLOW-IN-THE-DARK HAAI