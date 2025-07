Visserijpotten beschadigen beschermd scheepswrak Cornwall

Het historische wrak van HMS Kroning is beschadigd nadat er illegale visnetten op zijn gegooid. De politie van Devon & Cornwall probeert nu uit te zoeken wie hiervoor verantwoordelijk is.

Het 17e-eeuwse schip was een tweederangs linieschip met 90 kanonnen. Het zonk tijdens een storm bij Penlee in Cornwall in 1691, waarbij zo'n 600 opvarenden omkwamen. Het ligt in twee delen, een voor de kust en een voor de kust.

De Kroning valt onder de Protection of Wrecks Act uit 1973, die elke activiteit in en rond het gebied verbiedt die schade kan veroorzaken, het zicht op de locatie kan belemmeren of de locatie kan verstoren.

Model van HMS Coronation (Kreigstein-collectie)

Duikers ontdekten dat er niet alleen potten waren geplaatst op de locatie van het wrak, maar ook langs het nabijgelegen onderwaterduikpad. Toegang tot het wrak voor duikers is mogelijk via een vergunningssysteem dat wordt beheerd door Historic England (HE) namens het Department for Culture, Media & Sport.

Agenten van de afdeling Plattelandszaken werken nu samen met maritieme archeologen en erfgoedcriminaliteitsspecialisten van HE aan het onderzoek. Ook wordt er gewerkt in vissersgemeenschappen in Cornwall en de wijde omgeving van Devon om voorlichting te geven en verdere incidenten te voorkomen, aldus de politie.

Operatie Birdie

"In het zuidwesten liggen 21 van de 57 beschermde wrakken in het Verenigd Koninkrijk", benadrukte politiesergeant Julian Fry van het Rural Affairs-team, die landelijk leiding geeft aan Operatie Birdie. Dit initiatief, dat zich in het hele Verenigd Koninkrijk afspeelt, wordt geleid door politiekorpsen, met name die van Devon en Cornwall, om historische scheepswrakken te beschermen tegen illegale inmenging, zoals visserij.

Het initiatief maakt deel uit van een breder initiatief om criminaliteit op het gebied van erfgoed en culturele eigendommen in gemeenschappen aan te pakken.

"Het is zo belangrijk voor ons, en voor degenen die op zee zijn, om onze rol te spelen in het beschermen van deze historische locaties tegen schade", aldus sergeant Fry. "We dringen er bij de vissersgemeenschap op aan om geen visgerei in de buurt van de HMS te plaatsen. Kroningen trouwens alle andere beschermde wraklocaties in het Verenigd Koninkrijk.

Labels bevestigd aan illegaal geplaatste visgerei (MSDS Marine)

Hoewel we de lokale visserijsector volledig steunen, is het behoud van dit nationaal belangrijke erfgoed essentieel. We danken de visserijsector bij voorbaat voor hun medewerking.

Alle beschermde wraklocaties zijn in kaart gebracht en gemarkeerd op navigatiekaarten en staan ​​ook op de Nationale erfgoedlijst voor EngelandInformatie over schade aan de Kroning of andere beschermde wrakken in het zuidwesten kunnen worden gemeld aan Politie Devon & Cornwall.

