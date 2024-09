Kapitein van scheepswrak Erebus opgegeten door bemanning

De skeletresten van de kapitein van het gedoemde schip HMS van Sir John Franklin Erebus zijn positief geïdentificeerd – en zijn botten ondersteunen de beweringen dat andere overlevenden van de door ijs vastgevroren expeditievloot van 1845 hun toevlucht hadden genomen tot kannibalisme in hun wanhoop om in leven te blijven.

De Britse ontdekkingsreiziger Franklin was van plan de laatste onbevaarbare delen van de Noordwestelijke Doorvaart, die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt, te doorkruisen, maar zijn schepen Erebus en Terreur vastzaten in het ijs van het Noordpoolgebied nabij King William Island, Nunavut.

Canadese archeologen ontdekten het wrak van de Erebus op een diepte van 11 meter in 2014, terwijl HMS Terreur werd twee jaar later op 24m diepte gevonden. Het Verenigd Koninkrijk schonk de wrakken in 2018 aan Canada en archeologische duikers onder leiding van Parken Canada blijf de sites seizoensgebonden verkennen, zoals gerapporteerd op Divernet (zie hieronder)

De overblijfselen van kapitein James Fitzjames werden geïdentificeerd door onderzoekers van de University of Waterloo en Lakehead University in Ontario. Ze slaagden erin om DNA uit zijn botten te matchen met dat van een levende afstammeling.

Kaart met de plaats waar de resten van Fitzjames zijn gevonden (Universiteit van Waterloo)

Fitzjames, die 35 was toen hij stierf, had zich op 12-jarige leeftijd bij de Royal Navy aangesloten en was een oorlogsheld en ontdekkingsreiziger geworden. Erebus en verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek naar magnetisme tijdens de expeditie, wist hij niet dat de Admiraliteit hem tijdens zijn laatste reis officieel tot kapitein had bevorderd.

HMS Erebus & HMS Terreur, geschilderd door John Wilson Carmichael in 1847 (Nationaal Maritiem Museum)

Toen Franklin in 1847 stierf, werd Fitzjames de tweede in bevel van kapitein Francis Crozier, commandant van HMS TerreurSamen leidden de twee mannen de 105 overlevenden van de schipbreuk over land in een vergeefse poging om in veiligheid te komen.

Europese gevoeligheden

In 1861 vonden Inuit menselijke resten samen met een boot. Ze schokten de Victoriaanse gevoeligheden door te beweren dat de overlevenden elkaar hadden opgegeten.

Dit werd pas in 1997 bevestigd, toen in bijna een kwart van de 450 botten op de vindplaats 'NgLj-2' snijsporen werden aangetroffen. Hieruit bleek dat minstens vier van de dertien mannen die daar waren gestorven, anderen van voedsel hadden voorzien.

Fitzjames is pas het tweede individu dat positief is geïdentificeerd op de site, na Erebus ingenieur John Gregory in 2021. "We werkten met een monster van goede kwaliteit waarmee we een Y-chromosoomprofiel konden genereren, en we hadden het geluk dat we een match vonden", aldus Stephen Fratpietro van het Paleo-DNA-lab in Lakehead.

3D-scan van de onderkaak van Fitzjames, met afdrukken van snijwonden die duiden op kannibalisme (Universiteit van Waterloo)

De onderkaak van de kapitein vertoonde meerdere snijwonden. "Dit toont aan dat hij minstens een aantal andere matrozen die omkwamen, voorafging, en dat noch rang noch status het leidende principe was in de laatste wanhopige dagen van de expeditie, toen ze probeerden zichzelf te redden," aldus Dr. Douglas Stenton, buitengewoon hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Waterloo.

"Het toont de mate van wanhoop die de Franklin-zeilers moeten hebben gevoeld om iets te doen wat ze als afschuwelijk zouden hebben beschouwd," aldus Dr. Robert Park, hoogleraar antropologie aan Waterloo. De stoffelijke resten van Fitzjames en degenen die met hem stierven, rusten nu in een gedenksteen op de plek, gemarkeerd door een gedenkplaat.

Dr. Douglas Stenton naast de gedenkplaat (Universiteit van Waterloo)

Stenton moedigt andere afstammelingen van Franklin expeditie bemanningsleden aan om contact op te nemen, in de hoop meer individuen te identificeren. De laatste studie van het team, gefinancierd door de Nunavut overheid en de Universiteit van Waterloo, is zojuist verschenen in de Tijdschrift voor archeologische wetenschap.

