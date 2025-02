Schipbreuk van Eagle redde Schotse schatten 166 jaar lang

Een ontdekking van een scheepswrak afgelopen zomer voor de kust van Arran, het meest zuidelijke van de westelijke eilanden van Schotland, werd gevolgd door onderzoek door de duiker die de markering had gevonden – en de Eagle De lading serviesgoed van een stoomschip blijkt een geliefd Schots merk uit de 19e eeuw te zijn.

Keramiek gevonden op het wrak van de Eagle voor de kust van Arran

Aardewerk met adelaarmonogram – maar er kwamen nog veel mooiere vondsten

Afgelopen juli Dunoon-based Wrakken tochten vierde haar zevende jaar van operatie door een “Arran Techspedition” uit te voeren op haar 7m RIB Zeester Enterprise, onder leiding van Jason Coles. De duikers waren Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, organisator van de trip Nathan Messer, Mike Robinson en Martin Sharpe.

Eagle-duikers Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden en Mike Robinson

De groep had aanvankelijk gepland om de onderzeeër HMS Zeeleeuw maar het slechte weer kwam tussenbeide. Bruce, een gepensioneerde ingenieur uit Oban en een zeer ervaren duiker, gebruikt zelden charterboten, maar had zich op het laatste moment aangemeld voor de reis toen een vriend gedwongen was te annuleren.

Graeme Bruce had voorgesteld om op een onbekende plek te duiken

“Ik had onderzoek en markeringen voor vier nieuwe niet-gedoken locaties, dus ik overtuigde Jason om één set markeringen te controleren – en we vonden ss Eagle", zegt Bruce, die de reliëfschaduwfunctie van Navionics waardevolle software voor het vinden van potentiële wraklocaties.

Schoongemaakte Eagle-merkschotel …en schoteltje

Frisdrankflessen met stop en inhoud intact

Deze karaf heeft een kapotte stop, maar bevat nog steeds vloeistof

Het doel lag een mijl van Lamlash Bay, op ongeveer 50 meter. "Er was niet veel meer over van het ijzeren wrak," zegt Bruce, "maar het lag alleen bezaaid met aardewerk."

Een aantal duikers had nog nooit een onbedoken wrak bezocht en Bruce meldde dat hij "gejuich" hoorde toen ze rond de site liepen en de grote hoeveelheden keramiek en glas in het vrachtruim richting de achtersteven in zich opnamen. Hij wist ook de sierlijke bel van het schip te vinden die, niet gegraveerd maar bekroond met een adelaar, een solide aanwijzing gaf over de identiteit ervan.

De kenmerkende bel van het schip

Terug naar de Adelaar

De Eagle was gebouwd in Dunbarton aan de Clyde, te water gelaten in 1857 en vervoerde 56 passagiers, 20 bemanningsleden en 200 schapen als belangrijkste lading toen het in 1859 in aanvaring kwam met de Plaatje, die op dat moment onder sleeptouw was. De Eagle, waarvan men dacht dat het op weg was naar Noord-Ierland, zonk. Hierbij kwamen 11 mensen om het leven.

Sinds de ontdekking van het wrak is Bruce onderzoek gaan doen naar het schip en de lading. Ook is hij teruggekeerd naar de vindplaats om de inhoud te catalogiseren.

Toilet op de Eagle – J & MP Bell & Co maakte ook sanitair (Naomi Watson)

Tijdens drie duiken haalde hij samen met onderwaterfotograaf Naomi Watson een aantal voorwerpen handmatig naar boven.

Nadat ze waren schoongemaakt, bleek dat het grootste deel van het aardewerk dat uit de ruimen werd gehaald, van een type was dat vanaf ongeveer 1841 door J & MP Bell & Co werd geproduceerd en geëxporteerd als “Bell's Pottery”.

Bell's Pottery-stempel op de onderkant van een bord

Het assortiment van het bedrijf omvatte diner- en theeserviezen die populair waren op de Britse en Amerikaanse markt, maar die over de hele wereld verkrijgbaar waren.

Het bedrijf wordt beschouwd als Glasgows grootste en beste aardewerk en was het middelpunt van de Schotse keramiekproductie van die tijd. Bruce leerde dat de Hunteriaanse Kunstgalerij aan de Universiteit van Glasgow had een Bell's Pottery-collectie en nam voorbeelden mee naar het museum om te beoordelen.

De sponskom van Bell op het wrak van de Eagle

Opgeruimde Bell's spongeware schaal

Ander aardewerk op het scheepswrak, zoals de grote kom die naar de oppervlakte wordt gedragen, was waarschijnlijk het soort vaartuig dat door passagiers werd gebruikt om zich te wassen. “Oorspronkelijk had ik aangenomen dat het de Eagle- gemonogrammeerd aardewerk dat belangrijk was, maar dat was het niet - het sponswerk van Bell is het belangrijkste", zegt Bruce.

Bij Spongeware wordt met een spons een patroon op aardewerk aangebracht in plaats van dat er wordt gedrukt. Deze techniek wordt vaak gecombineerd met handbeschildering en ontstond in de jaren 1830 in Schotland.

Een Bell's gerecht

Deskundige Ruth Impey van de Schotse pottenbakkersvereniging zegt dat ze verrast was door het brede assortiment van Bell-producten dat vertegenwoordigd was onder de artefacten die uit het wrak werden geborgen.

“De reden dat hun stukken in zo’n goede staat zijn, is dat ze begraven lagen in de modder op de bodem van de zee,” vertelde ze aan de BBC. “Graeme moest 53 meter diep duiken om deze items op te halen, dus dat was op zichzelf al een buitengewone prestatie.”

Een pot in het wrak

De Eagle was niet het enige nieuwe wrak dat Bruce afgelopen zomer voor de kust van West-Schotland vond, en vorig jaar Guz.tech Op de conferentie gaf hij een presentatie over het vinden van maar liefst vijf niet in kaart gebrachte wrakken in de loop van een maand.

