Scheepswrak in Dorset met beschermde Wordsworth-links

Het wrak van het vrachtzeilschip van de Oost-Indische Compagnie Graaf van Abergavenny, een vroeg voorbeeld van een schip waarin ijzer in de constructie is verwerkt, staat op de lijst voor bescherming.

De maatregel van het Department for Culture, Media & Sport, aanbevolen door Historic England (HE), betekent dat duikers nog steeds op het wrak kunnen duiken, maar volgens de wet de inhoud ervan onaangeroerd moeten laten.

Het schip, dat in 1796 in Northfleet, Kent, te water werd gelaten, was een van de 36 schepen van 1,460 ton die een speciale klasse vormden van de koopvaardijvloot van de Oost-Indische Compagnie.

Het vervoeren van werknemers van het bedrijf en betalende passagiers naar Bengalen en bases in Zuid-India, samen met ladingen, schepen zoals de Graaf van Abergavenny speelden hun rol in een winstgevende verschuiving van de focus van de Britse handelsactiviteiten van Indiase textiel naar Chinese thee.

Het schip viel ook op omdat het werd aangevoerd door John Wordsworth, die zeeman was geworden om de schrijfcarrière van zijn broer te ondersteunen.

William Wordsworth zou later een gerenommeerd romantisch dichter worden en personages in een aantal van zijn werken baseren, zoals Westwaarts stappend, op zijn broer. Na de dood van John, toen het schip voor de kust van Dorset zonk, werd het schrijven van zijn broer opmerkelijk somber.

William Wordsworth (Nationale Trust)

Een oudere neef van de broers, ook wel John genoemd, had een vorige aanvoerder geweest Graaf van Abergavenny gelanceerd in 1789, en maakte twee reizen van Londen naar China op het schip. Het werd omgebouwd tot een oorlogsschip met 54 kanonnen genaamd HMS Abergavenny in 1795, maar de kapitein voerde ook het bevel over de tweede Graaf van Abergavenny voor een tijdje.

De jongere John Wordsworth pakte de tweede Graaf van Abergavenny tweemaal naar China, maar stierf samen met 250 bemanningsleden en passagiers op zijn vijfde handelsreis van Portsmouth naar Bengalen en China.

Er waren ook andere familiebanden met Wordsworth, waaronder een Joseph Wordsworth, afwisselend afgebeeld als tweede of derde stuurman op het vernielde schip. Graaf van Abergavenny, die het incident overleefde. Hij was de zoon van de oudste John en neef van John en William.

Raak de puinhoop

De Graaf van Abergavenny raakte de zandbank van Shambles door een combinatie van menselijke fouten en stormachtig weer en zonk op 1.5 februari 5 ongeveer 1805 mijl voor de kust van Weymouth. Destijds had het schip 62 kisten met zilveren dollars aan boord ter waarde van £ 70,000 (vandaag ongeveer £ 7.5 miljoen).

Een onderzoek uit 1805 en een voorstel om de lading te bergen met behulp van een 'duikmachine'. De berging werd uitgevoerd door John Braithwaite in een duikklok (Portland Museum Trust)

Het 16 meter diepe wrak bevat substantiële structurele overblijfselen van de romp van ongeveer 50 x 10 meter, met planken, spanten, een kettingwaterpomp en ijzeren knieën of beugels die nog steeds zichtbaar zijn. Het wrak moet nog volledig worden uitgegraven.

Duiker legt het hout bloot in de jaren tachtig (Trevor Newman)

Deadeye-, spijker-, bout- en houten bevestiging (Portland Museum Trust)

Tijdens een opgraving in de jaren tachtig werden tijdens een opgraving in de jaren tachtig artefacten van de wraklocatie verwijderd, waaronder een manchetknoop met initialen waarvan werd aangenomen dat deze toebehoorde aan kapitein John Wordsworth. De items worden bewaard in het Portland Museum, dat een door de loterij gefinancierde organisatie beheert digitaal vrijwilligersproject genoemd Duik in het digitale archief van de Graaf van Abergavenny.

Manchetknoop met initialen, vermoedelijk die van kapitein John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Vrijwilligers gaan door met het maken van 3D-modellen van de artefacten, waaronder houten dominostenen, een 13-zijdige glazen kruidenpot, een koperen en glazen handlamp, een houten zwaardhandvat en een koperen ratteninsigne. publiekelijk verkrijgbaar.

Chinese kom (Portland Museum Trust)

Lantaarn (Portland Museum Trust)

“Dit wrak heeft een suggestief verhaal te vertellen over het leven en het verdriet van een van onze meest gerenommeerde dichters, William Wordsworth”, zegt HE topman Duncan Wilson. “Maar het speelt ook een belangrijke plaats in de gedeelde maritieme geschiedenis van dit land en in de manier waarop de vloot van de Oost-Indische Compagnie haar impact heeft gemaakt op een groot deel van de wereld.

“De bescherming ervan is een bewijs van de toewijding en het harde werk van de Chelmsford Underwater Archaeological Unit, de Weymouth LUNAR Society en het Portland Museum en hun vrijwilligers. Hun inspanningen zullen ons allemaal helpen meer te leren over dit schip en zijn plaats in ons gedeelde verleden.”

Looddoekzegels (Portland Museum Trust)

“Ik ben blij met de Graaf van Abergavenny heeft bescherming gekregen – het speelde een belangrijke rol in de Britse geschiedenis”, zegt museumbeheerder David Carter, lid van de Graaf van Abergavenny amateur onderwaterarcheologie projectteam.

“Betrokken zijn bij de onderwateropgravingen uit de jaren tachtig en het zien van de geconserveerde artefacten en het vinden van een huis in de Portland-museum is een grote prestatie geweest. Ik ben trots op ons vrijwilligersteam, dat honderden vondsten uit de wraklocatie digitaal beschikbaar en toegankelijk maakt voor iedereen.”

Slechts twee andere schepen van de Oost-Indische Compagnie zijn beschermd onder de Protection of Wrecks Act 1973: de Admiraal Gardner, gebouwd in 1797, en het Loe Bar-wrak (vermoedelijk het President), gebouwd in 1671.

