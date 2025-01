Duikersvangst Tudor-wapens veroorzaakte Brits-Ierse breuk

Een paar zeldzame Tudor bronzen kanonnen werden door duikers uit een scheepswrak voor de kust van Ierland gehaald en verkocht zonder dat er vragen werden gesteld, om tentoongesteld te worden op de Tower of London zo'n 50 jaar geleden, zo blijkt uit onlangs vrijgegeven staatsdocumenten van het Ierse Nationale Archief.

De Ierse autoriteiten eisten dat de Tower de wapens zou teruggeven die zij omschreven als ‘illegaal gesmokkeld’. Tientallen jaren later, te midden van de angst dat de Provisional IRA de Tower als vergelding zou aanvallen, laaide het geschil weer op.

Het 2.7 meter lange kanon zou begin jaren zeventig afkomstig zijn van een scheepswrak bij Great Newtown Head in Tramore Bay, Co Waterford aan de zuidoostkust van Ierland.

Ze droegen Tudor-rozenemblemen en waren in de jaren 1540 gegoten voor koning Hendrik VIII door Owen Brothers Royal Gun Foundry in Londen. Er zijn slechts acht andere exemplaren van dit type 'saker'-mediumkanon gevonden.

Ierse wrakduiker Eddie Bourke in zijn boek Scheepswrakken van de Ierse kust schreef dat het enige vroege Royal Navy-schip dat in het gebied niet werd aangetroffen de brigantijn was PostHet werd in 1566 verloren, maar was vier jaar eerder gebouwd, maar was uitgerust met oudere kanonnen.

Trawler, kuil en camper

Volgens persberichten uit de jaren zeventig had een “bende Britse schatzoekers” het kanon, nadat het was gehesen en aan land was gebracht op een trawler, verstopt in een kuil van een boerderij, om het vervolgens in een camper naar Engeland te smokkelen.

Naar verluidt werden ze voor een ‘knock-downprijs’ van £ 3,250 verkocht aan een functionaris van de Tower of London, waarna ze naar verluidt werden tentoongesteld in de Koninklijk Wapenmuseum in de Witte Toren.

Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat de Nationaal museum van Ierland, Department of Foreign Affairs en chief state procureur hadden herhaaldelijk de teruggave van de wapens geëist. De duikers hadden zowel de Ierse als de Engelse wet overtreden door hun ontdekking niet te melden aan de Receiver of Wreck, beweerden ze.

In 1992, toen de twee kanonnen op ongeveer £ 60,000 werden geschat, had het Royal Armouries Museum de wens geuit om de situatie op te lossen, deels uit bezorgdheid dat het de IRA zou kunnen aanmoedigen om de toren als doelwit te nemen. Het jaar daarop was het echter teruggekeerd naar zijn standpunt om bewijs te eisen dat de wapens Iers staatseigendom waren.

In 2003 kondigde het National Museum of Ireland in zijn jaarverslag aan dat het Ierse eigendom van het kanon eindelijk was geaccepteerd en het geschil was opgelost. De wapens zouden zijn teruggegeven aan Ierland, hoewel hun huidige verblijfplaats onduidelijk is.

