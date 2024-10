Duikers solotocht leidde tot vondst van wrak in Cornwall

Een duiker die besloot om niet solo te duiken voor de noordkust van Cornwall in plaats van de dag te verspillen toen haar buddy zich niet lekker voelde, is blij dat ze dat deed. Dat was de dag deze zomer dat Rachael Edmans toevallig een scheepswrak tegenkwam dat vergeten leek te zijn sinds het bijna 130 jaar geleden zonk.

Edmans, een enthousiaste duiker en onderwaterfotograaf, was gaan duiken bij Portreath, slechts vier mijl van haar huis in de buurt van Camborne. Haar duik onthulde aanvankelijk een anker, en daaropvolgende uitstapjes hebben steeds meer van het wrak onthuld, dat ze graag wilde identificeren.

Ze stuitte op een foto van de reddingsoperatie voor een zinkend schip voor de kust van het strand, genomen op 25 januari 1895. Dit gaf aan dat het waarschijnlijk om het wrak van de stoomboot ging. Escuriaal.

Edmans zegt dat ze sinds de ontdekking bij elke gelegenheid naar het wrak heeft gedoken om er meer over te weten te komen.

Escuriaal en de reddingsboot van Hayle FH-Harrison (John Charles Burrow / Nationaal Archief / Picryl)

De Escuriaal

De Escuriaal was een ijzeren, met een schoener getuigde schroefstoomboot die in 1879 was gebouwd door Alex Stephens van Lighthouse, Govan, voor Raeburn en Verel van Glasgow. Op de dag dat het zonk, was het onderweg van Cardiff met steenkool naar de Adriatische haven van Fiume, nu Rijeka in Kroatië.

Het weer veranderde snel, bitterkoud en met stormachtige winden, maar men dacht dat het een lek in de machinekamer was waardoor het schip zonk. De foto toonde de reddingsboot FH-Harrison, die over land vanuit Hayle, bijna 50 kilometer verderop, nog steeds op het zand lag Portreath.

Boven en onder: Uitzicht op het wrak van de Escurial (Rachael Edmans)

Duikers solo-uitje leidde tot vondst van wrak in Cornwall 10

Reddingswerkers probeerden een systeem van een boeientouw op te zetten, maar het bereikte het gestrande schip niet en uiteindelijk moest de bemanning zwemmen voor hun leven, waarbij de reddingswerkers een menselijke ketting in de zee vormden om ze eruit te trekken. Slechts negen van de twintig mannen overleefden.

De lokale bevolking leek zich echter niet bewust van het bestaan ​​van het scheepswrak toen Edmans vroeg of er ooit op de plek was gedoken. "Velen zeiden nee, het is weg, of wisten niet waar het zou zijn," vertelde ze Divernet.

Het wrak ligt in de buurt van Gull Rock op een diepte van 8-9m bij eb en 15m bij vloed, en kan onderhevig zijn aan sterke stromingen, zegt Edmans. Het kan ook een lange oppervlaktezwemtocht vanaf het strand vereisen.

"Ik kwam het anker voor het eerst tegen door puur toeval", zegt ze. "Ik deed een soloduik omdat mijn buddy ziek was en ik de kans niet wilde missen - Portreath verandert dramatisch in de loop van een dag."

'Verbijsterd – en nerveus'

Over het vinden van het wrak zegt Edmans: “Ik was volkomen verbijsterd – en nerveus. Ik heb altijd een gevoel van verlies, omdat er mensen op zijn gestorven. Ik denk graag dat de vissen de zielen zijn die erop leven.

“Het wrak bedekte een groot deel van de zeebodem. Ik heb wat foto's en een video gemaakt en ben toen langzaam naar boven gekomen om te kijken waar ik was en om mijn weg te vinden. Daarna heb ik mijn maten meegenomen om het ze te laten zien, want ik kan het wrak nu vinden met behulp van natuurlijke navigatie.”

Duiker en kwallen (Rachael Edmans)

Rachael Edmans richt zich meestal op het fotograferen van wilde dieren, zowel onder water als aan de oppervlakte

Edmans, die PADI Divemaster is, zegt: “Ik duik met iedereen en heb een geweldige groep vrienden gemaakt door samen te doen wat we leuk vinden.

“Ik duik niet vaak solo; ik gebruik meestal een buddy. Ik heb wel een solokwalificatie, maar met iemand samen duiken is veel beter voor mij. Het was alleen die dag – ik liet de kans om nat te worden niet voorbijgaan!”

Ook op Divernet: GEWEREN IN DE GULLY, HET ONTDEKKEN VAN EEN VERGETEN VERLEDEN IN CORNWALL, WIL JE DUIKEN OP EEN WRAK VAN EEN MILJOEN MUNT?, CORNISH DIVERS TILLEN UNIEKE GEWICHTEN