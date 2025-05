Duikers halen bel op uit tragisch scheepswrak met visblik

Duikers hebben de bronzen bel uit het wrak van de Ster van Bengalen, een 151 jaar oud schip dat zonk op een afgelegen locatie. Het is nog steeds de op één na grootste maritieme ramp in Alaska qua verlies aan mensenlevens.

Het terrein van Ster van Bengalen was een 80 meter lang zeilschip met een ijzeren romp en drie masten, gebouwd door Harland & Wolff in Belfast in 1874. Het Britse handelsbedrijf JP Corry & Co exploiteerde het schip vele jaren, voornamelijk tussen Londen en Calcutta, en in 1906 kocht de Alaska Packers Association het schip.

Vervolgens werd ze elk voorjaar gebruikt om voornamelijk Aziatische arbeiders en goederen naar de conservenfabriek in Wrangell te vervoeren, en in de herfst om de arbeiders samen met de ingeblikte zalm terug te brengen naar San Francisco.

Er waren 138 mannen aan boord van de Ster van Bengalen toen het schip op de terugreis op 20 september 1908 zonk - de bemanning van 32 en 106 conservenfabriekarbeiders.

Aan boord bevonden zich ook de resultaten van de arbeid van de arbeiders, 2.5 miljoen blikken zalm van één pond, terwijl het schip door de Sumner Strait in Alaska voer, gesleept door twee kleine sleepboten, de Kayak en Hattie Gage.

De scheepsbel op het dek van de Alaska Endeavour

Een combinatie van harde wind, gebrekkige communicatie en mechanische storingen dwong de sleepboten de sleeplijnen door te snijden. Ster van Bengalen liet het anker zakken, maar toen het anker strandde, liep het schip vast op de rotsen van het afgelegen Coronation Island, zo'n 130 kilometer ten westen van Wrangell.

De meeste van de 110 omgekomen mannen waren Chinese, Japanse en Filipijnse arbeiders. Zoals de tijdgeest het voorschreef, werden hun lichamen na het vinden ervan begraven in een massagraf, terwijl de volledig blanke bemanningsleden in individuele graven werden begraven. Meer dan de helft van de bemanning had het overleefd, hoewel dat gold voor minder dan 10% van de Aziatische arbeiders.

Tweede keer is geluk

Het vrijwillige onderzoeksteam dat nu het schip in kaart brengt, had in mei 20 voor het eerst gedoken op de 2022 meter diepe locatie, maar de operatie werd toen ernstig bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden.

De recente expeditie werd opnieuw uitgevoerd vanaf het non-profit onderzoeksschip voor wetenschap en onderwijs Alaska Endeavour, onder leiding van Bill Urschel, die deze week de bevindingen van het team bekendmaakte.

De operatie werd geleid door maritiem archeoloog Jenya Anichenko, met Wrangell-duikers Gig Decker en onderwatervideograaf Stephen Prysunka, samen met drone-operators en een aantal andere vrijwillige duikers en onderzoekers, van wie velen al aan de eerdere expeditie hadden deelgenomen.

Het was Decker die, meer dan 30 jaar geleden, als eerste de ankerketting tegenkwam die de Ster van Bengalenwaar hij zich bevond en wat leidde tot de ontdekking van de bel.

De Star of Bengal ligt afgemeerd bij de conservenfabriek van Fort Wrangell

Gedurende tien dagen in mei heeft het team de Ster van Bengalende spanten en platen van de romp, vier ankers, de ankerlier en andere scheepswerktuigen en ook de bronzen bel.

De bel werd gehesen en is naar het Centrum voor Maritieme Archeologie en Conservatie van de Texas A&M Universiteit gestuurd, maar zal later terugkeren om tentoongesteld te worden in het Wrangell Geschiedenismuseum.

"Er is iets bijzonders aan een scheepsbel," zei kapitein Urschel. "Hij geeft leven aan een schip. Een van ons zei: 'Wetenschap is belangrijk, maar over 100 jaar zullen mensen via deze bel verbonden zijn met de Star en de conservenfabriekarbeiders die erop omkwamen.' De mannen die die nacht naar beneden gingen, hoorden die bel. Die bel zal weer luiden."

De geschiedenis van Star

Nu de locatie van het wrak is gedocumenteerd, wordt het genomineerd voor de Amerikaanse National Register of Historic Places.

Het terrein van Ster van Bengalen project werd gefinancierd door de Behoud van het maritieme erfgoed van Alaska programma ondersteund door de stad Wrangell en het Wrangell History Museum, met aanvullende financiering van het dronebedrijf 3 Points in Space Media, duikers Shawn Wells, Kevin Lansdowne en Shawn & Susan Dilles en Alaska Endeavour.

Een ander lid van het expeditieteam, maritiem historicus Ronan Rooney, heeft een podcast in vijf delen over de Ster van Bengalen verhaal.

