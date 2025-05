Duikers identificeren Nederlands goudkoortsschip in Australië

De ontdekking van een lang verloren Nederlands koopvaardijschip uit de 19e eeuw dat Chinese goudzoekers naar Australië vervoerde, is bekendgemaakt nadat vondsten door duikers de resultaten van eerdere magnetometeronderzoeken bevestigden, aldus de Australisch Nationaal Maritiem Museum.

In juni 1857 verdween het 800 ton wegende, 52 meter lange schip voor de zuidoostkust van Zuid-Australië. Koning Willem de Tweede (Koning Willem II) had slechts enkele dagen voor haar zinken meer dan 400 Chinese goudzoekers afgezet.

Wat het museum een ​​‘belangrijke ontdekking’ en een ‘belangrijk stuk maritieme geschiedenis’ noemt, is het resultaat van een project dat het in 2022 is gestart, met steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Stille Wereld, Zuid-Australië's Department voor Milieu & Water en Flinders University.

Het team vermoedde dat ze de Koning Willem de Tweede in 2022 nadat met behulp van een magnetometer op zee een meting was verricht die overeenkwam met de afmetingen van het schip in het gebied waar het vermoedelijk was gezonken.

Het slechte zicht in de baai, veroorzaakt door een constante 'sneeuwstorm' van fijn zand (zie onderstaande foto's), maakte het echter lastig voor duikers om meer te weten te komen.

Lo-vis: Een duiker op de zeebodem tijdens een metaaldetectoronderzoek (Australian National Maritime Museum)

Duiken in 2023 leverden niets op, en pas in maart konden de archeologische duikers, gewapend met metaaldetectoren, hun vermoedens bevestigen. Ze vonden delen van een ijzeren lier en andere scheepsonderdelen, mogelijk tijdelijk zichtbaar boven het zand.

Het team zegt vertrouwen te hebben in de identificatie en is van plan terug te keren naar de locatie in de hoop nog meer wrakstukken te vinden. Ze denken dat het feit dat het schip na het zinken snel in het opwaaiende zand werd begraven, een groot deel van het schip en de inhoud ervan intact heeft kunnen houden.

Onderdeel van een lier gevonden op de scheepswraklocatie (Australian National Maritime Museum)

De mijnwerkers waren van boord gegaan van de Koning Willem de Tweede in het stadje Robe, van plan om vandaaruit naar de goudvelden van Bendigo en Ballarat in Victoria te lopen, ruim 400 km oostwaarts.

Dankzij de verhoging konden ze een poll tax van £10 omzeilen voor immigranten die rechtstreeks aankwamen in wat toen de kolonie Victoria was tijdens de goudkoorts van de jaren 1850. De belasting, die nu gelijkstaat aan meer dan £1,500, was twee jaar eerder ingevoerd, samen met de verhoogde mijnbelastingen om de Chinese immigratie te beperken.

Dagen later zonk het schip in Guichen Bay, mogelijk na een aanvaring met een zandbank. Zestien van de 16 bemanningsleden kwamen om het leven en werden later begraven op Long Beach in de baai. Koning Willem de Tweede is geclassificeerd als beschermd historisch wrak.

