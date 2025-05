Dankzij de gulle gift van een duiker keert het gouden horloge uit een scheepswrak terug naar het Verenigd Koninkrijk

at 10: 16 am

Het is 36 jaar geleden dat duikers in Lake Michigan het wrak van het 19e-eeuwse stoomschip vonden Lady Elgin en daarin, een paar jaar later, een opvallend zakhorloge van 16-karaats goud, compleet met ketting en sleutel.

Vanaf 1992 was het in het bezit van de Amerikaanse duikers. Maar nu heeft een vrijgevige maritiem archeoloog, die vond dat het horloge ergens anders thuishoorde, ervoor gezorgd dat het terugkeert naar de geboorteplaats van de eigenaar, Boston, in Lincolnshire.

Makersinscriptie op de achterkant van het zakhorloge (Valerie van Heest)

Ingegraveerde initialen en details van de Londense fabrikant hielpen om het horloge te identificeren als eigendom van een prominente Victoriaanse politicus, Herbert Ingram. Als parlementslid voor Boston halverwege de 19e eeuw was hij een hervormer die een belangrijke rol speelde bij de aanleg van water, gas en spoorwegen in de groeiende stad.

Ingram was ook een journalist en richtte een tijdschrift op dat destijds internationaal baanbrekend was omdat het foto's bevatte – de Geïllustreerd Londens nieuwsEen groot gedenkteken voor hem staat in het stadscentrum, vlak bij de St Botolph's Church, die plaatselijk bekendstaat als Boston Stump.

Herbert Ingram-herdenkingsstandbeeld buiten de Boston Stump (Valerie van Heest)

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in 1860 behoorden Ingram en zijn zoon tot de ongeveer 300 mensen die omkwamen toen het 77 meter lange stoomschip met zijwielen Lady Elgin zonk in Lake Michigan op weg van Milwaukee naar Chicago. De passagierslijst ging verloren, maar Ingram werd beschouwd als het meest prominente slachtoffer.

De ramp was het gevolg van een aanvaring met de houtschoener Augusta Tijdens een zware storm in de nacht van 8 september. Destijds omschreven als "een van de grootste maritieme rampen ooit", kostte het meer levens dan enig ander incident op open water in de Grote Meren voor of nadien.

Het zinken van de Lady Elgin een half uur na de ram door de Augusta (Valerie van Heest)

Te zien

Afgelopen oktober namen de vinders van het horloge contact op met de Amerikaanse duiker en maritiem historicus Valerie van Heest, die betrokken was bij de ontdekking en het onderwateronderzoek van veel historische scheepswrakken in de Grote Meren.

Van Heest, medeoprichter van de Michigan Shipwreck Research Association, werd in 2007 opgenomen in de Women Divers Hall of Fame. Ze heeft zes boeken geschreven, waaronder Verloren op de Lady Elgin ter herdenking van de 150e verjaardag van het zinken van het schip en is uitgegroeid tot een bekend gezicht van het wrakduiken in de Meren.

Van Heest zou een lokale tentoonstelling samenstellen over de Lady Elgin, en de duikers boden aan om Ingrams horloge ter beschikking te stellen voor tentoonstelling. Omdat ze echter vond dat het thuishoorde in Boston, waar ze familiebanden mee had, deed ze nog een stap verder: ze kocht het horloge en doneerde het aan het Boston Guildhall Museum.

Valerie van Heest met het Ingram zakhorloge (Valerie van Heest)

Het museum, dat al lang van plan was een tentoonstelling over Ingram te organiseren, nam het aandenken aan een van Bostons lievelingszonen dankbaar in ontvangst.

Van Heest heeft zojuist de stad bezocht die haar voorouders van vaderskant verlieten om naar Amerika te komen, en heeft deelgenomen aan een officiële overdrachtsceremonie voor het horloge en een presentatie gegeven over de Lady Elgin.

Het zakhorloge dat 155 jaar in de VS heeft doorgebracht, waarvan het grootste deel onder water, neemt nu een ereplaats in op de Ingram-tentoonstelling in de museum en toeristisch informatiecentrum, geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 3.30 uur.

Ook op Divernet: Duikers onderzoeken 144 jaar oud sleepbootwrak, Wrakjagers lossen opnieuw mysterie van de Grote Meren op, Tragisch wrak van 'veiligste' schip gevonden in Lake Superior, Spookschepen van de Grote Meren – Deel 1