Duikers vinden Spaanse kaper uit de 1700e eeuw tussen vier scheepswrakken

at 7: 26 am

"Het zicht is constant erg beperkt in de Cape Fear River", zegt Cory van Hees, student maritieme studies aan de University of East Carolina (ECU), die samen met duikmaatje Evan Olinger de breedte van een kade uit de 18e eeuw probeerde te meten.

Evan probeerde de noordelijke grens van de kade te vinden, maar was door de omstandigheden gedesoriënteerd geraakt. We wisselden van rol en mij overkwam hetzelfde tijdens mijn poging.

Terwijl ik verdwaald was, kwam ik verschillende houten frames tegen die nauwelijks uit de klei staken, met sporen van planken die nauwelijks zichtbaar waren aan het oppervlak. Ik begreep op dat moment niet waar ik naar keek, maar ik wist dat ik de houten constructie aan de faculteit moest doorgeven.

Later die dag kon Dr. Jason Raupp bevestigen dat wat van Hees had gezien deel uitmaakte van een scheepswrak, waarvan men vermoedde dat het waarschijnlijk dat van de Spaanse kaper was. La Fortuna uit 1748. “Het was nogal overweldigend”, zegt van Hees.

Hij en Olinger werkten eerder deze zomer aan de overblijfselen van de koloniale waterkant bij de Brunswick Town / Fort Anderson State Historic Site in North Carolina, beter bekend als BTFA.

Brunswick Town, een belangrijke koloniale havenstad in de 18e eeuw, werd tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog door Britse troepen platgebrand en nooit herbouwd. In de daaropvolgende eeuw, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, werd een groot deel van de verlaten nederzetting bedekt met aarden wallen toen Fort Anderson werd gebouwd.

Mozaïek met de 'Spaanse aanval' op Brunswick Town door Claude Howell (Brunswick 1726)

De waarschijnlijke overblijfselen van La Fortuna behoorden tot de vier scheepswrakken die deze zomer langs de kustlijn van BTFA werden ontdekt en geregistreerd tijdens veldwerk door onderzoekers en studenten van ECU's Programma Maritieme StudiesOok werd een begin gemaakt met het bergen van een deel van het blootliggende en daardoor bedreigde scheepshout voor conservering.

Op 28 september 1748, tegen het einde van de Oorlog van Jenkins' Oor (in Amerika bekend als de Oorlog van Koning George) La Fortuna en nog een schip, La Loretta, was vanuit Cuba gekomen om Brunswick Town aan te vallen.

Een lokale militie had de Spanjaarden teruggedreven naar hun schepen en tijdens de terugtocht zou er brand zijn uitgebroken in La Fortuna's poeder magazine, waardoor het schip vlak bij de koloniale kades ontplofte. De Britse overwinning was het laatste gevecht in de oorlog.

ECU-onderzoekers onderzoeken voorwerpen die naar de oppervlakte zijn gebracht (ECU-programma voor maritieme studies)

Cipres aanwijzing

Houtmonsters die uit het wrak zijn verzameld, zijn geïdentificeerd als cipressen uit Zuid-Californië of Centraal-Amerika, wat suggereert dat het schip in de 18e eeuw in Spanje is gebouwd. Caribbean kolonies.

La Fortuna was het enige historisch gemelde Spaanse scheepswrak in de regio. Het wrak ligt vlakbij de plek waar een duiker 18 jaar geleden een kanon uit de 40e eeuw vond.

Uit voorlopig onderzoek van de overige drie wrakken blijkt dat er één waarschijnlijk werd gebruikt voor landaanwinning aan de waterkant en dat het andere mogelijk een koloniale platbodem is, een type dat werd gebruikt voor het vervoeren van mensen en goederen tussen de haven en nabijgelegen plantages.

Teruggevonden hout aan de kust (ECU-programma voor maritieme studies)

Het vierde wrak was nauwelijks zichtbaar en is nog niet geïdentificeerd. De geïdentificeerde haveninfrastructuur omvat twee houten steigers en een verhoogde weg over wat ooit moerasland was, samen met een aantal individuele artefacten.

"We zijn enorm enthousiast over deze belangrijke locaties, omdat ze ons stuk voor stuk zullen helpen de rol van BTFA als een van de vroegste koloniale havensteden van de staat beter te begrijpen", aldus teamleider Dr. Raupp, universitair docent aan de afdeling geschiedenis en maritieme studies van ECU. "Deze verzonken koloniale waterkanten zijn ongelooflijk goed bewaard gebleven."

Risicofactoren

De overblijfselen lopen echter gevaar door kustlijnerosie veroorzaakt door het uitbaggeren van kanalen, golven en stormen. Momenteel is alleen de noordelijke helft van BTFA beschermd.

Het cipressenhout van het wrak is klaar voor conservering (ECU-programma voor maritieme studies)

Wat gevonden is, was zo goed bewaard gebleven omdat het bedekt was met moeras, maar de resten raken bloot en eroderen. Daarom hebben de duikers van het team noodgedwongen meer dan 40 stukken hout uit de vermeende holte geborgen. La Fortuna locatie voor opslag en conservering.

Sommige balken zijn "in opmerkelijke mate" bewaard gebleven en vertonen nog steeds de markeringen van de scheepsbouwers. De analyse van de constructie van elk van de vier scheepswrakken wordt voortgezet.

Divernet heeft in het verleden gerapporteerd over het werk van de Universiteit van East Carolina over de schipbreuk van de piraat Het vlaggenschip van Zwartbaard the De Wraak van Koningin Anne.