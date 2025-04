Duikers verkennen Nelson's 'Eggs & Bacon' voor de kust van Uruguay

at 8: 57 am

Het favoriete schip van admiraal Lord Horatio Nelson: HMS Agamemnon werd gebouwd van 2,000 eikenbomen uit het New Forest op de plek die nu bekendstaat als het bijzondere erfgoed Buckler's Hard in Hampshire, waar het in 1781 van start ging.

De resten van het historische schip liggen voor de kust van Uruguay. Vorige maand kwam een ​​internationaal duikteam bijeen op de wraklocatie om archeologisch onderzoek uit te voeren. Dat leverde meer op dan verwacht. Duikers in het Verenigd Koninkrijk kunnen nu een gratis tentoonstelling over het schip bezoeken bij Buckler's Hard en meer te weten komen over hoe het wordt onderzocht.

Britse duikers van de Universiteit van Southampton, de Maritime Archaeology Trust, de Universiteit van Bournemouth en Buckler's Hard werkten samen met de Uruguayaanse universiteit UDELAR voor de missie.

HMS Agamemnon in aanbouw bij Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

De bemanning van het linieschip met 64 kanonnen vond het gemakkelijker om het “Eggs & Bacon” te noemen dan de naam van de mythologische Griekse koning uit te spreken. Agamemnon bijna 30 jaar lang diende het schip de Royal Navy, onder andere tijdens de Slag bij Trafalgar in 1805. In juni 1809 kwam het schip aan de grond te staan ​​op een onbekende zandbank in de monding van de Rio de la Plata.

Het schip verkeerde op dat moment in slechte staat en werd, hoewel de meeste bemanningsleden en voorraden gered waren, als onherstelbaar beschouwd. De vindplaats werd in 1993 herontdekt, zo'n 800 meter uit de kust op een diepte van slechts 10 meter.

Stuurboordzijde intact

Ondanks de moeilijke zichtbaarheid onder water voerden de bezoekende maritieme archeologen een grondig fotogrammetrisch onderzoek uit om een ​​3D-model van het wrak te kunnen maken. Het werk toonde aan dat veel van AgamemnonDe stuurboordzijde is nog intact, met de koperen boutbevestigingen nog steeds zichtbaar tussen de overgebleven balken.

Montague op het wrak van de Agamemnon (Beaulieu Enterprises Ltd)

“Ik heb er altijd van gedroomd om dit wrak te zien, zoals HMS Agamemnon "Het is het enige overgebleven wrak van een schip dat op Buckler's Hard is gebouwd ter wereld", aldus Mary Montagu-Scott, directeur van Buckler's Hard, dat in de 18e eeuw een bloeiende werf was voor de bouw van oorlogsschepen.

Er werden daar meer dan 50 houten schepen gebouwd voor de Royal Navy, waaronder Euryalus en Snel, die ook bij Trafalgar werd ingezet.

"Er is hoop dat er later dit jaar nog een keer naar het wrak kan worden gekeken voor een tweede onderzoek. Deze keer wordt een groter gebied onderzocht in de hoop de bakboordzijde te vinden en tegelijkertijd de aanhoudende achteruitgang van het hout in de gaten te houden", aldus Montagu-Scott.

Gratis tentoonstelling

Een model van de HMS Agamemnon tentoongesteld bij Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Terug waar de carrière van het schip begon, is Buckler's Hard nu de locatie voor een gratis tentoonstelling genaamd HMS Agamemnon – Navigeren door de legendeHet vertelt het verhaal van de werkzaamheden die werden uitgevoerd om een ​​historisch scheepswrak te behouden dat gevaar liep door erosie, inmenging van schatzoekers en aantasting door paalwormen.

"Ik heb deze tentoonstelling bij Buckler's Hard opgezet om het verhaal te promoten en te vertellen van hoe we over de landen heen zullen samenwerken om de overblijfselen te bewaren voor toekomstige generaties", aldus Montagu-Scott. "Het verhaal kan onze landen samenbrengen, de geschiedenis, wetenschap en kennis delen, en onze vriendschap ontwikkelen en vieren door middel van maritieme archeologie."

Buckler's Hard-dorp (Beaulieu Enterprises Ltd)

Buckler's Hard zou zijn vernoemd naar de familie Buckler, die vanaf de jaren 1660 in het gebied woonde, of naar de hertogen van Buccleuch, de voorouders van de familie Montagu. 'Hard' was een term voor een stevige of natuurlijke landingsplaats die veel werd gebruikt langs de zuidkust van Engeland.

De Buckler is moeilijk dorp aan de Beaulieu-rivier is een gratis toegankelijk erfgoedterrein, inclusief toegang tot de Agamemnon tentoonstelling in de Scheepsbouwerswerkplaats evenals de Shipwright's Cottage en St Mary's Chapel. Er zijn ook een hotel en restaurant op het terrein.

Er geldt een parkeertarief en de toegang tot het Buckler's Hard Museum, waar u een schat aan artefacten en tentoonstellingen over de maritieme geschiedenis vindt, bedraagt ​​£ 6 voor volwassenen, met kortingen en kortingen.

Ook op Divernet: De meeslepende wereld van onderwaterarcheologie, MAST grijpt in om museumstukken uit scheepswrakken te redden, Duikersvangst Tudor-wapens veroorzaakte Brits-Ierse breuk, Zinderend gevoel op de Maria Roose