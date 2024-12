Duiker brengt wrak van bommenwerper uit WO II tot leven via de radio

Een duiker uit East Anglia stuitte in 2 bij toeval op de resten van een wrak van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Onlangs mocht hij zijn ervaring delen met luisteraars van de BBC-nieuwsradio.

Duiker Rob Spray uit Suffolk was het wrak tegengekomen van wat een Handley-Page Hampden tweemotorig vliegtuig bleek te zijn in 7 meter diep water bij Salthouse Beach in Noord-Norfolk. Het opvallende overblijfsel was een Bristol Pegasus-motor met een van de drie propellerbladen nog intact.

De wraklocatie van Handley-Page Hampden (Rob Spray)

"Ik was op zoek naar interessante stukjes zeebodem en dit doemde op uit de lichte duisternis", aldus Spray, voorzitter van de Actiegroep voor behoud van zeeleven in Norfolk en Zee zoeken duiker, vertelde BBC Radio Norfolk's Kijk naar het oosten programma, dat nog steeds te horen is op BBC klinkt“De clou was: dat is een vliegtuigmotor met een propeller erop.

“Het was een behoorlijk groot wrak en het moet er al sinds de oorlog liggen. Het zijn dus 80 jaar oude artefacten die op de zeebodem rondslingeren.”

Het vliegtuigwrak was rijk aan zittend leven en vormde een verblijfplaats voor kreeften, krabben, garnalen en lipvissen.

Het vliegtuigwrak is goed gekoloniseerd (Rob Spray)

De resten van het vliegtuig liggen al 84 jaar onder water (Rob Spray)

Paul Hennessey van Onderzoek naar het wrak van Norfolk hielp Spray het vliegtuig te identificeren. "Er was maar één motor op de locatie, dus dit gooide roet in het eten voor ons," zei hij, maar onderzoek wees uit dat de andere motor in 1975 was geborgen door de lokale duiker John Wise als een gunst aan vissers die hun krabbenfuiken eraan hadden laten haken.

Die eenheid was achtergelaten op het terrein van de Luchtvaartmuseum van Norfolk en Suffolk bij Flixton, nabij Bungay, Suffolk, waar het nog steeds te zien is – hoewel duikers er geen twijfel over zullen hebben welke van de twee bijpassende artefacten het meest interessant is.

Bemanning van 50 Squadron Hampden bij terugkeer naar RAF Waddington na een bombardement in 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

De bommenwerper, geïdentificeerd als P-2123 van RAF Waddington, was op 1 september 1940 in de Noordzee gestrand, ongeveer een kwart mijl uit de kust, nadat het op de terugweg van een aanval op Berlijn zonder brandstof was komen te zitten.

Het schip was bij de impact onder water gezonken, maar kwam daarna lang genoeg weer boven water om de bemanning de kans te geven om weg te komen en in hun opblaasbare roeiboot te stappen.

De andere motor van de P-2123 in het Norfolk & Suffolk Aviation Museum, de aluminium propellerbladen zijn versleten na 35 jaar op de zeebodem en nog eens 49 blootgesteld aan de elementen (Rob Spray)

De bemanningsleden die de noodlanding en de landmijnen op het strand overleefden, waren Sgt Jimmy Mandale, Sgt Harry Logan, de Canadese piloot David Romans en hun Canadese collega navigator Donald Stewart.

Geoff Mandale, wiens vader Sgt Jimmy Mandale boordschutter was geweest, had nog steeds het vluchtlogboek van het vliegtuig en sprak met de BBC. Toen hem de beelden van het wrak werden getoond, zei hij: "Hij heeft het echt goed gedaan, die duiker - ik moet hem bedanken."

Hij zei dat zijn vader geluk had gehad, hij had 47 missies gevlogen zonder een vijandelijk vliegtuig te zien waarop hij kon schieten. Hij had de oorlog overleefd en stierf op 63-jarige leeftijd.

Luchtvaarthistoricus Bob Collis van het museum beschreef de Hampden als een “grotendeels vergeten vliegtuig – er werden er meer dan 1,000 gebouwd en er zijn er nog maar drie over”.

