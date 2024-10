Duikteam lost mysterie van Dorset Pin Wreck op

In de 34 jaar sinds het werd ontdekt door duikers, werd een schip dat voor de kust van Dorset tot zinken werd gebracht, alleen nog maar aangeduid als het "Pin Wreck" - maar nu is de 27 meter diepe mysterieuze boot geïdentificeerd als een Admiralty-aanmeerlichter die in 1866 werd gebouwd en 37 jaar later verloren ging.

Het 1990 meter lange, met metaal ommantelde houten schip werd in 24 gevonden bij St Albans Head, ten zuidwesten van Swanage. Het schip was vernoemd naar de honderden gele metalen bouten die het op de zeebodem omringden. Het wrak omvatte een stoomaangedreven kaapstander met ketel aan de achtersteven, samen met Admiralty-afmeerboeien, ketting en ankers.

Hoofd van St. Alban (Bermicourt)

Een team van Maritieme archeologie van de Universiteit van Bournemouth werkt sinds 2019 aan de puzzel, nadat hem in de jaren 1990 voorwerpen werden getoond die duiker Nigel Bryant op de site had gevonden. Daaronder bevond zich een katrolblok dat was bevestigd aan een keramisch fragment met de markering "Portsmouth Dockyard".

Nadat de archeologen zelf op het wrak hadden gedoken, kwamen ze tot de conclusie dat het waarschijnlijk ging om een ​​aanmeerboot, een schip dat door een sleepboot werd voortgetrokken.

De kaapstander, met daaronder het wiel (BU Maritieme Archeologie)

De ketel die de kaapstander aandreef (BU Maritieme Archeologie)

"Deze aanmeerlichten zijn ontworpen door de Admiraliteit om de zware aanmeerpunten te leggen en te bedekken die nodig waren om de veranderende marine van de 19e eeuw te ondersteunen", zegt het team. "Ze werden ook gebruikt bij berging en in de begindagen van het duiken, wat wordt benadrukt door de duikerslaars die in de jaren 1990 op de site werd gevonden en hedendaagse afbeeldingen van scheepsberging."

Anker (BU Maritieme Archeologie)

In het Nationaal Archief vond het team plannen van twee identieke Portsmouth Dockyard Yard Craft-aanstekers met de naam YC5 en YC8 dat leek te voldoen aan de eisen, maar ze konden geen enkel bewijs vinden dat een van beide verloren was gegaan.

Nu hebben ze echter een rapport gevonden in de Scheepvaartblad van 11 september 1903 dat een aanmeerboot zonk bij St Albans Head in ruw weer terwijl deze van Portsmouth naar Portland werd gesleept. De 30 mannen aan boord waren allemaal veilig overgebracht naar de sleepboot.

Een verdere gearchiveerde referentie bevestigde dat de verloren aansteker YC8waarvan men denkt dat het is gebruikt om de HMS te redden Eurydice voor de kust van het eiland Wight in 1878. Het verlies van het korvet was destijds een van de grootste Britse marinerampen in vredestijd.

Later werd een verliesverslag gevonden voor YC8's transportmaterieel van St Alban's Head in september 1903.

Een duik rond het Pin Wreck, nu geïdentificeerd als YC8 (BU Maritime Archaeology)

De archeologen hebben een aanvraag ingediend voor YC8 aangewezen als beschermd gebied. "Dit is een zeldzaam voorbeeld van een type dienstvaartuig dat essentieel was voor het onderhouden van de activiteiten van de Britse havens in de 19e eeuw, dus het is van vitaal belang dat we het behouden," zei teamleider Prof Dave Parham van Bournemouth University Maritime Archaeology.

“De identiteit ervan is al drie decennia een mysterie, maar wat we tijdens onze duik zagen, betekende dat we de aanwijzingen konden vinden die de geheimen van het wrak konden onthullen en konden begrijpen hoe het op de zeebodem terechtkwam. De materialen waarvan het schip is gemaakt, suggereren een hoogwaardige constructie, mogelijk gelinkt aan een koninklijke scheepswerf.”

Ook op Divernet: 750 JAAR OUD WRAK GEVONDEN BIJ DORSET – MET HOUT EN ALLES, DORSET SCHEEPSWRAK MET WORDSWORTH LINKS BESCHERMD, POLITIE ONDERZOEKT SCHADE AAN STAR-DIVE VALENTINE TANK, EINDELIJK ROEM: HET MYSTERIE VAN HET POOLE-WRAK OPGELOST