De vrees voor een breuk bij het verzamelen van scheepswrakken

In Cornwall wordt angst geuit over de aanstaande verkoop van het Shipwreck Treasure Museum in Charlestown, een pand met een historische verzameling maritieme en scheepswrakmemorabilia, waaronder veel vondsten van amateurduikers uit de loop der jaren.

Er bestaat nu bezorgdheid dat het misschien niet mogelijk zal zijn om het museum als going concern te verkopen, in welk geval de unieke collectie zou kunnen worden opgesplitst.

“Het is triest voor Charlestown op lokaal niveau, maar het is triest voor Cornwall als geheel omdat we een prachtig museum verliezen”, zei de lokale historicus Elizabeth Dale tegen de BBC, eraan toevoegend dat wat er ook gebeurt, maritieme artefacten geschonken door lokale groepen en families mag niet worden verkocht.

Het museum bevat circa 7,000 voorwerpen (SBC Property)

Delen van het museum zijn verbonden door tunnels (SBC Property)

Onderdeel van Shackleton tentoonstellingsruimte (SBC Property)

Het museum is gehuisvest in het Merchants of Charlestown-gebouw met uitzicht op de historische haven van Charlestown in St Austell, en bevat zo'n 7,000 items die worden tentoongesteld of opgeslagen, allemaal inbegrepen in de vraagprijs van £ 1.95 miljoen voor het eigendom van het pand.

Sommige van de tentoongestelde voorwerpen zijn afkomstig van beroemde scheepswrakken, waaronder de Mary Rose, Titanic, Lusitania en Koninklijk handvest en, zoals te verwachten was, zou alles zijn aangegeven bij de curator van het wrak of onder de nationale wrakkenamnestie van 2002 vallen.

Een uitgebreid tunnelcomplex verbindt de verschillende delen van het museum. De prijs is inclusief de huidige Shackleton's Legacy Exhibition, in coproductie met de Royal Geographic Society.

Snelle rondleiding door het museum (SBC Property)

Er is ook een bar-restaurant met 100 zitplaatsen, winkels en een ijscafé-afhaalmaaltijden, en een koper die het museum draaiende wil houden kan een beroep doen op de bestaande fulltime staf van vier.

Rampenplannen

Het museum werd bijna 50 jaar geleden opgericht en is de afgelopen negen jaar eigendom geweest van Sir Tim Smit, medeoprichter van het Eden Project en eigenaar van de Lost Gardens of Heligan, die momenteel bezig is zijn bedrijfsactiviteiten te consolideren. .

Van Smit is bekend dat hij noodplannen heeft gemaakt voor het geval het onmogelijk blijkt om het museum en de inhoud als een lopend bedrijf te verkopen. Hij is van plan de scheepswrakmemorabilia in november afzonderlijk te veilen, aldus Cornwall leeft. De makelaar die de verkoop verzorgt is SBC-eigendom van Truro.

In de tussentijd Schatmuseum voor scheepswrakken blijft dagelijks geopend van 10 tot 4 uur. De toegang (exclusief Shackleton's Legacy) kost £ 8.50 (£ 5 voor jongeren onder de 18 jaar).

Ook op Divernet: UITDROOGDUIKMUSEUM HEEFT STEUN NODIG, LUSITANIA EIGENAAR GESCHENKEN RMS LUSITANIA WRAK NAAR MUSEUM, DUIKEN ONTDEKKING MUSEUM INCHES VOORUIT, LOTERIJ LEVENSLIJN VOOR MARIA ROOS